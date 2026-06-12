Перец / © ТСН

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Дата посева семян перца в помещении и дата его пересадки в грунтбудут значительно различаться в зависимости от вашего климата.

Однако всем, кто выращивает перец этим летом, нужно будет выполнить некоторые из тех же основных шагов в июне. Перец — неприхотливый овощ. Если вы обеспечите им место с достаточным количеством солнечного света, подходящей почвой и достаточным количеством воды, то, вероятно, все будет хорошо.

Итак, GardeningKnowHowперечислил пять важных задач, которые вам нужно выполнить в отношении перцев на любом этапе июня.

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Что нужно вашим перцам в июне

Привет, лето! Вы только начинаете наслаждаться пребыванием на свежем воздухе, и это счастье, ведь июнь — прекрасный месяц в саду. Вот что нужно делать с вашими перцами сейчас, чтобы получить огромный урожай позже в сезоне.

Дайте им побольше воды

Всем молодым овощным растениям нужна вода. Независимо от того, где вы живете, погода в июне будет теплее, чем в мае, апреле или любом из предыдущих месяцев года.

Июнь знаменует начало лета, с большим количеством солнца и более жаркими днями, что ставит потребность перцев в воде на первое место в списке дел на июнь. Это касается как недавно пересаженных саженцев, так и уже укоренившихся растений.

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Всем растениям перца нужна вода на всех этапах роста. Молодым саженцам нужна почва, которая всегда влажная, но они погибнут в слишком влажной почве. Пересаженным саженцам обеспечивайте глубокий, медленный полив два-три раза в неделю, в зависимости от погоды.

Убедитесь, что они получают достаточно солнечного света

Да, некоторые овощи с удовольствием растут в тени, а не на солнце — например, салат — но перец не относится к этой группе. Он быстро растет и нуждается в многочасовом пребывании под прямыми солнечными лучами каждый день, чтобы давать эти хрустящие и сочные плоды.

Недостаток солнечного света приводит к появлению высоких, длинноногих растений и плохому урожаю перца. Одной из ваших задач в июне в отношении перца будет проверка его солнечного коэффициента и выполнение необходимых действий — будь то очистка ветвей над ним или пересадка, если необходимо, — чтобы обеспечить достаточное количество солнечного света.

Сколько солнца нужно перцу? Как можно больше. То есть перцу требуется не менее 6 часов прямого солнечного света в день, и он не будет против, если вы обеспечите ему до 12 часов. Идеальная ситуация для растения перца — это место, которое получает прямое утреннее солнце и немного дневной тени, а не отсутствие утреннего солнца и полное дневное солнце, которое может вызвать солнечные ожоги на перце.

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Следите за вредителями

Июньская погода настолько прекрасна, что вся семья проводит больше времени на улице. Но вы не одиноки. Различные вредители перца тоже любят раннюю летнюю погоду. Они появляются в саду, полные энергии и голодные. Золотое правило: для борьбы с вредителями в саду важно поймать их как можно раньше. Это облегчает избавление от них.

Вредители, которых вы, вероятно, увидите в июне, могут зависеть от места вашего проживания. Но почти везде встречаются тля, европейская кукурузная бабочка, кукурузный ушной червец и перцевые личинки. Тля образует колонии на листьях перцевых растений, часто на нижней стороне, и таким образом высасывает сок. Остальные три вида насекомых повреждают плоды.

Мониторинг вредителей подразумевает осмотр этих растений семейства пасленовых еженедельно или даже два раза в неделю. Ищите тлю на нижней стороне листьев. Масло нима эффективно против всех этих вредителей.

Обрезка ранних цветов

Это сложно для некоторых садоводов, включая меня! Но доказано, что удаление ранних цветков на растениях перца — это хорошая стратегия в долгосрочной перспективе. Ранние цветы отнимают энергию у растения в то время, когда оно должно сосредоточиться на развитии крепких корней и листьев.

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Обрезка этих цветков сделает ваши растения более жизнеспособными и здоровыми. Это также может означать, что вы получите больше перцев с каждого растения. Кроме того, это замедляет преждевременное плодоношение перца и дает растению возможность созреть, прежде чем дать плоды.

Добавьте защитный слой мульчи

Мульча — это своего рода волшебство. Она защищает корни растений от резких скачков и перепадов температуры, создавая буфер между почвой и внешней средой. Мульча также может удерживать влагу в почве, особенно под палящим солнцем, и снижать риск попадания почвенных патогенов на нижние листья растений перца во время дождя.

Какой тип мульчи следует использовать? Выберите что-нибудь натуральное, материал, который со временем разложится в почве: листья, солому или скошенную траву.

Убедитесь, что мульча действительно не касается стеблей растений, иначе это может привести к грибковым заболеваниям. Во время укладки мульчи также не спешите обрезать листья, свисающие ниже всего. Это еще один способ уменьшить разбрызгивание почвы.

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