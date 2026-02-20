Что нужно знать о крысах и мусоре зимой / © Associated Press

Мороз не означает, что крысы прячутся на каникулы. Они не впадают в спячку, а отсиживаются в норах и питаются запасами еды. Когда запасы заканчиваются, они выходят на поиски и тут на сцене появляется ваш мусор, об этом рассказало издание The Washington Post.

В крупных городах, таких как Киев, Днепр или Одесса, всегда найдется «сосед-лоточник», который оставляет пакеты с мусором на улице. Интересно, что крысы даже любят собачьи отходы. Это для них настоящий перекус, почти как энергетический батончик.

Проблемы со снегом и накопленным мусором

Морозы замедляют уборку улиц и аллей. Снег твердый, мусор накапливается, а крысы имеют легкий доступ к пище. Оставленный на улице мусор и фекалии домашних животных — это приглашение для крыс.

Хотя в холодное время крысы размножаются меньше из-за ограниченного доступа к пище, они все равно активны. И даже небольшая небрежность с мусором может стать причиной нежелательных соседей.

Как защитить свой двор

Правильное хранение мусора . Не оставляйте пакеты с мусором просто на земле. Используйте контейнеры или держите мусор в гараже, сарае или на накрытом крыльце.

Двойные мешки и прочный пластик. Крысы легко грызут тонкий пластик, поэтому используйте тяжелые двойные пакеты. Для дополнительной защиты можно закрывать их крышками.

Предотвращение доступа к пище. Съедобные остатки, особенно сочные соусы, лучше не выбрасывать просто в мусор. Используйте контейнеры с крышками, ведь даже пустая банка от кофе может стать надежным барьером.

Домашний «барьер» для крыс. Приготовьте раствор из 10% отбеливателя и воды в спрее и опрыскайте им внешние стороны мусорных пакетов и контейнеров. Как только крыса коснется поверхности, запах отбеливателя ее отпугнет.

Будьте внимательны к «соседям». Крысы могут покидать ваш двор, но перейдут к соседям. Бдительность и регулярная уборка — ваш лучший союзник.

Хоть зима и заставляет нас проводить больше времени дома, для крыс это не повод уходить в спячку. Они находят пищу даже в снежных сугробах и неубранных пакетах с мусором.

Чтобы избежать незваных гостей, храните правильно мусор, используйте прочные пакеты, закрывайте контейнеры и будьте бдительны к остаткам пищи. Немного внимания сейчас поможет избежать большой проблемы завтра. Ваш двор останется чистым, а крысы — как можно дальше. И даже холодная зима не станет для них шансом «полакомиться» вашим мусором.