Что нужно знать о крысах и мусоре зимой — как защитить двор от вредителей
Зима — время снега, мороза и неожиданных соседей. Мы говорим о крысах, которые, несмотря на холод, не исчезают. Даже в снегу и морозе мусор и остатки пищи становятся для них настоящим «энергетическим батончиком».
Мороз не означает, что крысы прячутся на каникулы. Они не впадают в спячку, а отсиживаются в норах и питаются запасами еды. Когда запасы заканчиваются, они выходят на поиски и тут на сцене появляется ваш мусор, об этом рассказало издание The Washington Post.
В крупных городах, таких как Киев, Днепр или Одесса, всегда найдется «сосед-лоточник», который оставляет пакеты с мусором на улице. Интересно, что крысы даже любят собачьи отходы. Это для них настоящий перекус, почти как энергетический батончик.
Проблемы со снегом и накопленным мусором
Морозы замедляют уборку улиц и аллей. Снег твердый, мусор накапливается, а крысы имеют легкий доступ к пище. Оставленный на улице мусор и фекалии домашних животных — это приглашение для крыс.
Хотя в холодное время крысы размножаются меньше из-за ограниченного доступа к пище, они все равно активны. И даже небольшая небрежность с мусором может стать причиной нежелательных соседей.
Как защитить свой двор
Правильное хранение мусора. Не оставляйте пакеты с мусором просто на земле. Используйте контейнеры или держите мусор в гараже, сарае или на накрытом крыльце.
Двойные мешки и прочный пластик. Крысы легко грызут тонкий пластик, поэтому используйте тяжелые двойные пакеты. Для дополнительной защиты можно закрывать их крышками.
Предотвращение доступа к пище. Съедобные остатки, особенно сочные соусы, лучше не выбрасывать просто в мусор. Используйте контейнеры с крышками, ведь даже пустая банка от кофе может стать надежным барьером.
Домашний «барьер» для крыс. Приготовьте раствор из 10% отбеливателя и воды в спрее и опрыскайте им внешние стороны мусорных пакетов и контейнеров. Как только крыса коснется поверхности, запах отбеливателя ее отпугнет.
Будьте внимательны к «соседям». Крысы могут покидать ваш двор, но перейдут к соседям. Бдительность и регулярная уборка — ваш лучший союзник.
Хоть зима и заставляет нас проводить больше времени дома, для крыс это не повод уходить в спячку. Они находят пищу даже в снежных сугробах и неубранных пакетах с мусором.
Чтобы избежать незваных гостей, храните правильно мусор, используйте прочные пакеты, закрывайте контейнеры и будьте бдительны к остаткам пищи. Немного внимания сейчас поможет избежать большой проблемы завтра. Ваш двор останется чистым, а крысы — как можно дальше. И даже холодная зима не станет для них шансом «полакомиться» вашим мусором.