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Что о вас расскажет порода вашей собаки

Что о вас расскажет порода вашей собаки

Бультерьер / Фото: Credits

Порода вашей собаки может открыть неожиданные аспекты вашей личности.

Как рассказало издание Express, люди часто подсознательно выбирают собак, имеющих черты, похожие на их собственные. Хотя многие выбирают четырехлапых друзей сердцем, а не умом, этот выбор способен рассказать о нас больше, чем мы могли бы ожидать.

Если у вас есть любимая порода собаки или просто мечтаете о будущем питомце, возможно, вы будете удивлены, узнав, какие черты характера с ней ассоциируются. Каждая порода собак имеет свои уникальные особенности: это и их внешность, и темперамент, а также особенности ухода, присущие именно этой породе. Вот что о вас может поведать ваш любимец.

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьер / © Credits
Джек-рассел-терьер / Фото: Credits

Владельцы джек-рассел-терьеров часто обладают чертами, соответствующими характеру этой породы. Они отличаются лояльностью, верностью, способны помогать и поддерживать окружающих. Эти люди дружелюбны и надежны, к ним всегда можно обратиться за советом, ведь они хорошие слушатели. Джек-рассел-терьера выбирают личности, способные находить общий язык с другими и ценят искренние отношения.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель / © Credits
Кокер-спаниель / Фото: Credits

Люди, выбравшие кокер-спаниеля, склонны к любознательности и семейным ценностям. Они ориентированы на близких, стремятся узнать больше и исследовать окружающий мир. У владельцев кокер-спаниелей дружеский и творческий характер, они способны дарить своим друзьям поддержку и заинтересованность в их жизни. Общение с людьми для них так же важно, как и гармония дома.

Спрингер-спаниель

Английский спрингер-спаниель / © Associated Press
Английский спрингер-спаниель / Фото: Associated Press

Владельцы спрингер-спаниелей часто являются сдержанными и традиционными людьми. Их важная особенность – пунктуальность. Такие люди соблюдают установленные правила, они не подвержены импульсивным решениям и ценят порядок. Как и их питомцы, владельцы спрингер-спаниелей, как правило, являются уравновешенными и надежными людьми.

Бордер-терьер

Бордер-терьер / © Credits
Бордер-терьер / Фото: Credits

Люди, предпочитающие бордер-терьеров, обладают волшебной, живой и энергичной натурой. Это активные и жизнерадостные личности, приносящие позитив и радость в любое общество. Их характер излучает уверенность и искренность, они легко заводят друзей и обожают общение. Если вы выбираете породу – бордер-терьер, вы, вероятно, умеете поддерживать позитивный настрой и быстро становитесь душой компании.

Уиппет

Виппет / © Credits
Виппет / Фото: Credits

Уиппеты – порода для тех, кто увлекается новыми впечатлениями и не боится рисковать. Владельцы уиппетов наслаждаются разнообразными хобби, готовы к новым приключениям и полны жизненной энергии. Эта порода подходит людям с открытым взглядом на мир, любящим жизнь во всех ее проявлениях и часто экспериментирующих с собственными интересами.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / © Associated Press
Золотистый ретривер / Фото: Associated Press

Тем, кто выбирает золотистого ретривера, часто присуща эмоциональная стабильность и позитивный настрой. Это люди, умеющие наслаждаться жизнью, они ценят гармонию и сохраняют душевное равновесие даже в стрессовых ситуациях. Они оптимисты, поэтому в любом коллективе становятся источником поддержки и позитива.

Цвергшнауцер

Твергшнауцер / © Associated Press
Твергшнауцер / Фото: Associated Press

Цвергшнауцер – порода для добросовестных и организованных людей, которые уважают правила и ценят порядок. Владельцы этих собак часто щепетильны, четко выполняют свои обязанности и умеют держать слово. Они преданы друзьям и на них всегда можно положиться. Если ваш выбор – цвергшнауцер, скорее всего, вы знаете, как добиваться успеха благодаря собственной ответственности.

Померанский шпиц

Шпиц / © Credits
Шпиц / Фото: Credits

Эти пушистые любимцы – символы коммуникабельности и энергии. Если вы выбрали померанского шпица, вероятно, вы открытый и общительный человек, который с легкостью находит общий язык с другими и любит оставаться в центре внимания. Шпицы обычно нуждаются в большом внимании и восторженных взглядах и такие же черты проявляют их владельцы.

Стаффордширский бультерьер

Бультерьер / © Credits
Бультерьер / Фото: Credits

Стаффордширские бультерьеры– ласковые и преданные собаки, выбирающие людей с мягким и дружеским характером. Владельцы этих собак отличаются ласковостью, ценят глубокие, доверительные отношения и готовы сделать все для счастья своих близких. Их личность отличается эмоциональной теплотой, а стремление к близости и поддержке отличает их среди других.

Многие выбирают собаку на основе собственных эмоциональных потребностей и предпочтений, часто бессознательно находя отражение своего характера в четырехлапом друге. Порода вашей собаки может являться тем ключом, который поможет вам понять себя лучше и открыть новые грани собственной личности.

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