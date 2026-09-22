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Что обрезать сейчас, чтобы весной растения обильно цвели: 5 видов цветущих лиан, требующих ухода
Эксперты по садоводству рекомендуют обрезать эти 5 видов цветущих лиан осенью, чтобы обеспечить их активный рост следующей весной.
Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о садовых работах осенью, — это сгребание опавших листьев, однако некоторые многолетние растения также нуждаются в уходе и обрезке в это время года.
Прежде чем убрать садовые ножницы до следующего сезона, воспользуйтесь советами экспертов The Spruce, которые рекомендуют осенью обрезать определенные виды цветущих лиан. Это будет способствовать лучшему росту весной и общему оздоровлению сада.
Розы
Розы (род Rosa) — одни из самых известных цветущих лиан, однако поддержание их эффектной красоты требует немалых усилий. Легкая осенняя обрезка перед переходом растений в состояние покоя может быть полезна в определенных климатических зонах и несколько облегчит уход за ними в следующем году.
Удалите все сухие или переплетенные стебли, а также поврежденные листья и лепестки. Сосредоточьтесь на обрезке мелких отдельных элементов. Старайтесь не удалять увядшие цветы (санитарную обрезку соцветий) слишком поздно в сезоне: растениям нужно время, чтобы окрепнуть перед наступлением холодов.
Жимолость
Существует более 180 видов жимолости (род Lonicera), среди которых три являются самыми популярными. Начало осени совпадает с завершением цикла цветения многих распространенных видов, поэтому в это время хорошо видно, какие именно побеги нуждаются в обрезке.
Легкая осенняя обрезка жимолости позволяет избавиться от неаккуратных и переплетенных побегов, а также предотвращает чрезмерное одревеснение основания куста.
Цветки жимолости могут появляться как на старых, так и на новых побегах текущего сезона, однако стебли, старше одного года, обычно менее плодородны. Удаление небольшого количества самых старых стеблей поможет растению сохранить сбалансированный рост, а также повысит устойчивость этих ароматных лиан к зимним ветрам. Стоит также удалить больную древесину, но не переусердствуйте: чрезмерная обрезка может стимулировать бурный рост новых побегов, которые будут уязвимы к повреждениям морозом.
Клематис
Клематис — ещё одна цветущая лиана, насчитывающая сотни сортов. Многие позднецветущие виды (например, клематис мелкоцветковый, или Clematis terniflora) нуждаются в осенней обрезке, чтобы сдержать их стремительный рост и подготовить растение к цветению на новых побегах в следующем году.
Чтобы обрезать позднецветущий клематис, укоротите старые стебли, оставив примерно 30–45 см над землей. Делайте срез непосредственно над парой крепких здоровых почек, снимите старую верхнюю часть растения с опоры и удалите все мертвые, больные, поврежденные или слишком слабые стебли.
Белая ипомея
Хотя во многих регионах ипомея белая (Ipomoea alba) является однолетним растением, в климатических зонах USDA 9–12 она может расти как многолетняя лиана, если принять определенные меры перед зимой, в частности провести обрезку.
Используйте острый секатор, чтобы укоротить стебли и придать растению нужную форму, обеспечив максимальный доступ света и воздуха. Осенняя обрезка лиан ипомеи также помогает предотвратить чрезмерное переувлажнение почвы и снижает риск загнивания корней в зимний период.
После обрезки рекомендуется укрыть почву слоем мульчи, чтобы сохранить влагу и тепло до весны. Ипомея размножается самосевом, поэтому в конце зимы следует следить за появлением новых ростков и при необходимости обрезать их.
Глициния
Некоторые виды глицинии считаются инвазивными, поэтому требуют регулярной обрезки, чтобы предотвратить неконтролируемый рост лианы.
Проведение одной из процедур обрезки осенью, сразу после опадения листьев, позволит вам более аккуратно и точно укоротить ветки.
Чтобы обрезать глицинию, определите крепкие основные ветви, которые формируют постоянный каркас лианы. Сохраните эти ветви, а длинные боковые побеги укоротите, оставив на каждом по две-три здоровые почки. Именно на этих коротких отростках впоследствии сформируются соцветия.