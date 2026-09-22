Что обрезать сейчас, чтобы весной растения обильно цвели: 5 видов цветущих лиан, требующих ухода

Розы / © ТСН

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Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о садовых работах осенью, — это сгребание опавших листьев, однако некоторые многолетние растения также нуждаются в уходе и обрезке в это время года.

Прежде чем убрать садовые ножницы до следующего сезона, воспользуйтесь советами экспертов The Spruce, которые рекомендуют осенью обрезать определенные виды цветущих лиан. Это будет способствовать лучшему росту весной и общему оздоровлению сада.

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Розы

Розы / © ТСН

Розы (род Rosa) — одни из самых известных цветущих лиан, однако поддержание их эффектной красоты требует немалых усилий. Легкая осенняя обрезка перед переходом растений в состояние покоя может быть полезна в определенных климатических зонах и несколько облегчит уход за ними в следующем году.

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Удалите все сухие или переплетенные стебли, а также поврежденные листья и лепестки. Сосредоточьтесь на обрезке мелких отдельных элементов. Старайтесь не удалять увядшие цветы (санитарную обрезку соцветий) слишком поздно в сезоне: растениям нужно время, чтобы окрепнуть перед наступлением холодов.

Жимолость

Жимолость / © Credits

Существует более 180 видов жимолости (род Lonicera), среди которых три являются самыми популярными. Начало осени совпадает с завершением цикла цветения многих распространенных видов, поэтому в это время хорошо видно, какие именно побеги нуждаются в обрезке.

Легкая осенняя обрезка жимолости позволяет избавиться от неаккуратных и переплетенных побегов, а также предотвращает чрезмерное одревеснение основания куста.

Цветки жимолости могут появляться как на старых, так и на новых побегах текущего сезона, однако стебли, старше одного года, обычно менее плодородны. Удаление небольшого количества самых старых стеблей поможет растению сохранить сбалансированный рост, а также повысит устойчивость этих ароматных лиан к зимним ветрам. Стоит также удалить больную древесину, но не переусердствуйте: чрезмерная обрезка может стимулировать бурный рост новых побегов, которые будут уязвимы к повреждениям морозом.

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Клематис

Клематис / © Credits

Клематис — ещё одна цветущая лиана, насчитывающая сотни сортов. Многие позднецветущие виды (например, клематис мелкоцветковый, или Clematis terniflora) нуждаются в осенней обрезке, чтобы сдержать их стремительный рост и подготовить растение к цветению на новых побегах в следующем году.

Чтобы обрезать позднецветущий клематис, укоротите старые стебли, оставив примерно 30–45 см над землей. Делайте срез непосредственно над парой крепких здоровых почек, снимите старую верхнюю часть растения с опоры и удалите все мертвые, больные, поврежденные или слишком слабые стебли.

Белая ипомея

Белая ипомея / © Credits

Хотя во многих регионах ипомея белая (Ipomoea alba) является однолетним растением, в климатических зонах USDA 9–12 она может расти как многолетняя лиана, если принять определенные меры перед зимой, в частности провести обрезку.

Используйте острый секатор, чтобы укоротить стебли и придать растению нужную форму, обеспечив максимальный доступ света и воздуха. Осенняя обрезка лиан ипомеи также помогает предотвратить чрезмерное переувлажнение почвы и снижает риск загнивания корней в зимний период.

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После обрезки рекомендуется укрыть почву слоем мульчи, чтобы сохранить влагу и тепло до весны. Ипомея размножается самосевом, поэтому в конце зимы следует следить за появлением новых ростков и при необходимости обрезать их.

Глициния

Глициния / © ТСН

Некоторые виды глицинии считаются инвазивными, поэтому требуют регулярной обрезки, чтобы предотвратить неконтролируемый рост лианы.

Проведение одной из процедур обрезки осенью, сразу после опадения листьев, позволит вам более аккуратно и точно укоротить ветки.

Чтобы обрезать глицинию, определите крепкие основные ветви, которые формируют постоянный каркас лианы. Сохраните эти ветви, а длинные боковые побеги укоротите, оставив на каждом по две-три здоровые почки. Именно на этих коротких отростках впоследствии сформируются соцветия.

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