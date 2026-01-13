Что обрезать в саду в январе - растения, которым зимняя стрижка пойдет на пользу / © Associated Press

Пока большинство культур находятся в состоянии покоя, некоторые из них именно сейчас нуждаются в обрезке. Издание Woman&Home назвало ключевые растения, которые стоит обрезать в январе и объяснили, как сделать это правильно.

Январское обрезание

В холодный сезон растения «спят» и именно это делает зимнюю обрезку максимально безопасной. Она помогает:

сформировать красивую и сбалансированную крону;

избавиться от сухих, больных и поврежденных ветвей;

улучшить циркуляцию воздуха и доступ света;

стимулировать обильное цветение и плодоношение весной и летом.

Главное правило — работать в сухой, безморозный день, чистыми и острыми инструментами. Если же речь идет о высоких деревьях или сложных конструкциях, лучше доверить работу профессиональному арбористу.

Растения, которые надо обрезать в январе

Клематисы

Клематисы, которые цветут во второй половине лета, нуждаются в радикальной обрезке. Если этого не сделать, растение быстро превратится в спутанный клубок с цветами только на концах побегов.

Совет: обрежьте все стебли до высоты примерно 30 см от земли, удалите сухие и поврежденные побеги.

Розы

Классика любого сада. Конец периода покоя — идеальное время для формирования куста. Как обрезать:

удалите слабые, сухие и больные ветви;

здоровые побеги укоротите примерно на треть;

делайте срез под углом над почкой, которая направлена наружу.

Это поможет розам лучше проветриваться и обильнее цвести.

Яблони и груши

Зимняя обрезка плодовых деревьев позволяет четко увидеть их структуру. Что важно:

убрать больные и перекрестные ветви;

проредить крону для света и воздуха;

удалить «волчки» и прикорневые побеги, которые забирают силу дерева.

Косточковые (вишни, черешни) лучше оставить до лета.

Плодовые кусты

Январь — идеальное время для:

осенних сортов малины (обрезают под корень);

черной смородины (удаляют до трети старых побегов);

крыжовника и красной смородины — для стимуляции молодой поросли.

Результат — здоровые кусты и щедрый урожай.

Бирючина

Одна из лучших живых изгородей для приватности. В январе бирючина хорошо переносит даже сильную обрезку.

Совет: можно сократить побеги на треть или даже наполовину и сформировать плотную, ровную изгородь. Низ живой изгороди должен быть немного шире верха.

Глициния

Эта роскошная лиана нуждается в дисциплине. Зимой проводят основную обрезку, а летом — корректирующую. Что делать:

удалить сухие побеги;

аккуратно сформировать каркас растения;

не переусердствовать, ведь чрезмерное обрезание уменьшит количество цветов.

Виноградная лоза

Обрезка в состоянии покоя — ключ к качественному урожаю. Важно:

обрезать старые боковые побеги до 2 почек;

оставить лишь скелетные ветви;

не затягивать до весны, иначе лоза будет «плакать» соком.

В регионах с поздними заморозками лучше немного подождать.

Таволга

Летнецветущие сорта таволги цветут на молодых побегах, поэтому зимняя обрезка им необходима:

вырезать старые, одревесневшие ветки до земли;

проредить центр куста;

оставить пространство для новых побегов.

Важно помнить

Не обрезайте вечнозеленые растения и весеннецветущие кустарники, вы просто срежете будущие цветы.

Некоторые многолетники (эхинацея, рудбекия) лучше оставить нетронутыми, они служат кормом для птиц и защитой от мороза.

Всегда проверяйте растения на наличие гнезд птиц, даже зимой.

Январь — это не «мертвый сезон» для сада, а период осознанного ухода. Несколько часов с секатором сейчас и весной вы получите здоровые растения, красивые формы и щедрые цветы и плоды. Главное — знать, что именно обрезать, а что лучше оставить до тепла.