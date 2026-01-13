- Дата публикации
Что обрезать в саду в январе — растения, которым зимняя стрижка пойдет на пользу
Январь — не только месяц теплого пледа, горячего чая и планов на весну. Для сада это стратегический момент тишины, когда правильные действия закладывают основу будущего цветения, урожая и здоровья растений.
Пока большинство культур находятся в состоянии покоя, некоторые из них именно сейчас нуждаются в обрезке. Издание Woman&Home назвало ключевые растения, которые стоит обрезать в январе и объяснили, как сделать это правильно.
Январское обрезание
В холодный сезон растения «спят» и именно это делает зимнюю обрезку максимально безопасной. Она помогает:
сформировать красивую и сбалансированную крону;
избавиться от сухих, больных и поврежденных ветвей;
улучшить циркуляцию воздуха и доступ света;
стимулировать обильное цветение и плодоношение весной и летом.
Главное правило — работать в сухой, безморозный день, чистыми и острыми инструментами. Если же речь идет о высоких деревьях или сложных конструкциях, лучше доверить работу профессиональному арбористу.
Растения, которые надо обрезать в январе
Клематисы
Клематисы, которые цветут во второй половине лета, нуждаются в радикальной обрезке. Если этого не сделать, растение быстро превратится в спутанный клубок с цветами только на концах побегов.
Совет: обрежьте все стебли до высоты примерно 30 см от земли, удалите сухие и поврежденные побеги.
Розы
Классика любого сада. Конец периода покоя — идеальное время для формирования куста. Как обрезать:
удалите слабые, сухие и больные ветви;
здоровые побеги укоротите примерно на треть;
делайте срез под углом над почкой, которая направлена наружу.
Это поможет розам лучше проветриваться и обильнее цвести.
Яблони и груши
Зимняя обрезка плодовых деревьев позволяет четко увидеть их структуру. Что важно:
убрать больные и перекрестные ветви;
проредить крону для света и воздуха;
удалить «волчки» и прикорневые побеги, которые забирают силу дерева.
Косточковые (вишни, черешни) лучше оставить до лета.
Плодовые кусты
Январь — идеальное время для:
осенних сортов малины (обрезают под корень);
черной смородины (удаляют до трети старых побегов);
крыжовника и красной смородины — для стимуляции молодой поросли.
Результат — здоровые кусты и щедрый урожай.
Бирючина
Одна из лучших живых изгородей для приватности. В январе бирючина хорошо переносит даже сильную обрезку.
Совет: можно сократить побеги на треть или даже наполовину и сформировать плотную, ровную изгородь. Низ живой изгороди должен быть немного шире верха.
Глициния
Эта роскошная лиана нуждается в дисциплине. Зимой проводят основную обрезку, а летом — корректирующую. Что делать:
удалить сухие побеги;
аккуратно сформировать каркас растения;
не переусердствовать, ведь чрезмерное обрезание уменьшит количество цветов.
Виноградная лоза
Обрезка в состоянии покоя — ключ к качественному урожаю. Важно:
обрезать старые боковые побеги до 2 почек;
оставить лишь скелетные ветви;
не затягивать до весны, иначе лоза будет «плакать» соком.
В регионах с поздними заморозками лучше немного подождать.
Таволга
Летнецветущие сорта таволги цветут на молодых побегах, поэтому зимняя обрезка им необходима:
вырезать старые, одревесневшие ветки до земли;
проредить центр куста;
оставить пространство для новых побегов.
Важно помнить
Не обрезайте вечнозеленые растения и весеннецветущие кустарники, вы просто срежете будущие цветы.
Некоторые многолетники (эхинацея, рудбекия) лучше оставить нетронутыми, они служат кормом для птиц и защитой от мороза.
Всегда проверяйте растения на наличие гнезд птиц, даже зимой.
Январь — это не «мертвый сезон» для сада, а период осознанного ухода. Несколько часов с секатором сейчас и весной вы получите здоровые растения, красивые формы и щедрые цветы и плоды. Главное — знать, что именно обрезать, а что лучше оставить до тепла.