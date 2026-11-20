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Что подарить человеку, у которого все есть: тип характера поможет подобрать идеальный подарок на праздники
Как удивить того, кто ничего не просит, или найти что-то особенное для друга, который всегда занят, обожает порядок или не представляет жизни без гостей, давайте разберемся.
Лучшие подарки — не обязательно самые дорогие вещи. Часто настоящее удовольствие доставляет то, о чём человек даже не догадывался, но что идеально соответствует его привычкам, маленьким слабостям и образу жизни, об этом рассказало издание Into The Gloss.
Именно поэтому перед праздниками стоит присмотреться к своим близким повнимательнее. Возможно, ваша подруга — заядлая домоседка, коллега не может прожить и дня без списков и планов, а кто-то из друзей умудряется посетить три вечеринки за один вечер. Для каждого из них найдётся свой особенный сюрприз.
Для интроверта, которая обожает уют
Его идеальный вечер — это отмененные планы, любимый сериал, плед и чашка чего-нибудь теплого. Поэтому вместо приглашения на шумную вечеринку подарите ему маленькие радости для домашнего отдыха.
Среди удачных идей:
красивая керамическая чашка
мягкие шерстяные носки
ароматическая свеча с древесными или травяными нотами
мыло ручной работы
набор для ухода за ногтями
А если у него есть домашний питомец, можно позаботиться и о нём, например, выбрать качественное средство для ухода за шерстью. Для подруги милый вариант — небольшое украшение с инициалом близкого человека или домашнего питомца. Сдержанно, индивидуально и без лишнего пафоса.
Для перфекциониста, у которого всё должно быть идеально
Вы наверняка знаете такого человека: косметичка всегда безупречна, книги на полке расставлены по цветам, а планы расписаны чуть ли не по минутам. Удивить такую личность непросто, но возможно.
Попробуйте подарить:
красивый аксессуар для организации пространства
стильную подставку для смартфона
эстетичную книгу о моде, искусстве или дизайне
В категории «Красота» стоит обратить внимание на:
качественные карандаши для глаз
средства по уходу с пептидами и керамидами
набор миниатюрных духов, который позволит экспериментировать с ароматами
Главное — выбирать вещи, в которых сочетаются функциональность, эстетика и внимание к деталям.
Для друга, который всегда куда-то спешит
Расписание такого человека напоминает расписание международного аэропорта: встречи, работа, кофе, ужин, вечеринка — и всё это за один день. Он хочет успеть везде, поэтому подарки должны быть универсальными и удобными для переноски.
Отличной идеей станет:
набор миниатюрных духов для разных настроений
компактные румяна
несколько оттенков карандашей для губ
стильная косметичка
расческа, которую удобно носить в сумке
А чтобы напомнить о том, что иногда нужно сбавить темп, подарите масло для ванны или душа с приятным ароматом. Пусть хотя бы один вечер в насыщенном графике будет посвящен себе.
Для хозяйки, которая обожает принимать гостей
В каждой компании есть человек, который всегда приглашает всех на ужин, экспериментирует с рецептами и получает истинное удовольствие от красивой сервировки стола.
Для него идеально подойдут:
необычные столовые приборы
декоративные тарелки с ручной росписью
стильные коктейльные шпажки
открывашка для бутылок
оригинальные миски для закусок
Также можно выбрать красивую кулинарную книгу с интересными рецептами, необычный мед в стильной упаковке или качественное оливковое масло с дополнительными вкусовыми нотками. А для отдыха после очередного шумного ужина — увлекательный роман, который поможет хозяйке наконец-то переключиться с роли организатора на роль гостьи.
Секрет удачного подарка проще, чем кажется: нужно не просто купить красивую вещь, а показать, что вы знаете человека, его привычки, увлечения и небольшие причуды.