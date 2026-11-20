Подарки / © Credits

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Лучшие подарки — не обязательно самые дорогие вещи. Часто настоящее удовольствие доставляет то, о чём человек даже не догадывался, но что идеально соответствует его привычкам, маленьким слабостям и образу жизни, об этом рассказало издание Into The Gloss.

Именно поэтому перед праздниками стоит присмотреться к своим близким повнимательнее. Возможно, ваша подруга — заядлая домоседка, коллега не может прожить и дня без списков и планов, а кто-то из друзей умудряется посетить три вечеринки за один вечер. Для каждого из них найдётся свой особенный сюрприз.

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Для интроверта, которая обожает уют

Его идеальный вечер — это отмененные планы, любимый сериал, плед и чашка чего-нибудь теплого. Поэтому вместо приглашения на шумную вечеринку подарите ему маленькие радости для домашнего отдыха.

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Среди удачных идей:

красивая керамическая чашка

мягкие шерстяные носки

ароматическая свеча с древесными или травяными нотами

мыло ручной работы

набор для ухода за ногтями

А если у него есть домашний питомец, можно позаботиться и о нём, например, выбрать качественное средство для ухода за шерстью. Для подруги милый вариант — небольшое украшение с инициалом близкого человека или домашнего питомца. Сдержанно, индивидуально и без лишнего пафоса.

Для перфекциониста, у которого всё должно быть идеально

Вы наверняка знаете такого человека: косметичка всегда безупречна, книги на полке расставлены по цветам, а планы расписаны чуть ли не по минутам. Удивить такую личность непросто, но возможно.

Попробуйте подарить:

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красивый аксессуар для организации пространства

стильную подставку для смартфона

эстетичную книгу о моде, искусстве или дизайне

В категории «Красота» стоит обратить внимание на:

качественные карандаши для глаз

средства по уходу с пептидами и керамидами

набор миниатюрных духов, который позволит экспериментировать с ароматами

Главное — выбирать вещи, в которых сочетаются функциональность, эстетика и внимание к деталям.

Для друга, который всегда куда-то спешит

Расписание такого человека напоминает расписание международного аэропорта: встречи, работа, кофе, ужин, вечеринка — и всё это за один день. Он хочет успеть везде, поэтому подарки должны быть универсальными и удобными для переноски.

Отличной идеей станет:

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набор миниатюрных духов для разных настроений

компактные румяна

несколько оттенков карандашей для губ

стильная косметичка

расческа, которую удобно носить в сумке

А чтобы напомнить о том, что иногда нужно сбавить темп, подарите масло для ванны или душа с приятным ароматом. Пусть хотя бы один вечер в насыщенном графике будет посвящен себе.

Для хозяйки, которая обожает принимать гостей

В каждой компании есть человек, который всегда приглашает всех на ужин, экспериментирует с рецептами и получает истинное удовольствие от красивой сервировки стола.

Для него идеально подойдут:

необычные столовые приборы

декоративные тарелки с ручной росписью

стильные коктейльные шпажки

открывашка для бутылок

оригинальные миски для закусок

Также можно выбрать красивую кулинарную книгу с интересными рецептами, необычный мед в стильной упаковке или качественное оливковое масло с дополнительными вкусовыми нотками. А для отдыха после очередного шумного ужина — увлекательный роман, который поможет хозяйке наконец-то переключиться с роли организатора на роль гостьи.

Секрет удачного подарка проще, чем кажется: нужно не просто купить красивую вещь, а показать, что вы знаете человека, его привычки, увлечения и небольшие причуды.

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