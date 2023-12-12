Что подарить на Рождество и Новый год мужчине: 10 небанальных идей

Наступает время поиска подарков, и, если вы хотите, чтобы ваш презент был оригинальным и запоминающимся, рекомендуем отказаться от покупки шампуня "3 в 1" и обратить внимание на более полезные вещи.

Мужчины часто заставляют нас немного подумать над их подарками, ведь если подруге или маме мы можем преподнести на праздник хайлайтер или красную помаду, то здесь так не получится.

Поэтому, если вы еще не купили не банальный подарок для своего мужчины, будь то ваш папа, муж, брат, сын или лучший друг, предлагаем наш небольшой список идей, возможно, какая-то из них совпадает с его интересами и желаниями.

Набор инструментов

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Возможно, вашему мужчине кажется, что у него все есть и ему ничего не нужно, но когда дело доходит до починки чего-то в доме, то всегда возникает вопрос наличия ключа нужного размера или ручной дрели на аккумуляторе. Поэтому качественный набор инструментов будет действительно полезным подарком, который прослужит длительное время и выручит во многих жизненных ситуациях. Идеально если такие инструменты будут в чехле, удобном органайзере или пенале.

Гаджеты для машины

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Если ваш мужчина - водитель, обратите внимание на различные "плюшки" для автомобиля. Это могут быть совершенно разные полезные гаджеты, которые будут делать езду более комфортной, например: крепление для телефона с беспроводной зарядкой, органайзеры, камера заднего или кругового вида, увлажнители воздуха.

Также совершенно небанальным подарком может быть и ручной пылесос для салона и беспроводной насос для подкачки шин. И как вариант - собрать в один бокс много мелких полезных вещей: крючки для сидений, антискользящий коврик для приборной панели, термокружка, мягкие накладки на ремни безопасности и чехлы на сидения.

Конструкторы

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Сейчас в моде 3D конструкторы и пазлы для взрослых. Особенной популярностью пользуются подобные "игрушки" из дерева, поскольку они сложные, приятно пахнут и выглядят эстетически, но есть и другие подобные варианты, например, пазлы в виде огромных исторических зданий или LEGO-наборы по мотивам "Гарри Поттера" или "Звездных войн".

Подписка на Netflix

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Для киноманов приятным подарком будет и годовая подписка на любимый стриминг. Такой подарок на длительное время откинет вопрос что и где посмотреть.

Компьютерная игра

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Геймеры оценят такой подарок, особенно если в ближайшее время выходит новая игра или дополнение к ней. Тем-более онлайн-сервисы по продаже компьютерных игр уже давно предлагают подобные услуги: вы покупаете игру "как подарок" и адресат получит уведомление в виде красивой открытки по электронной почте с поздравлениями и инструкциями о том, как ее активировать.

Также отличным подарком могут стать джойстики или другие аксессуары для PlayStation.

Аксессуары и гаджеты для телефона

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Телефон уже неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому, многим было бы приятно получить различные полезности для него, например, беспроводную зарядку, подставку, мини-объективы, которые крепятся на камеру телефона, стабилизатор или беспроводные наушники.

Рюкзак

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Это вещь, которая прослужит долго, поэтому стоит выбирать качественные фирмы. И если рюкзак предполагает, что в нем будет носится ноутбук или другая техника, то лучше брать непромокаемые модели.

Проектор

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Это по сути подарок для всей семьи, ведь просмотры фильмов будут почти, как в кинотеатре. Небольшие портативные проекторы можно ставить в спальне и смотреть кино просто лежа в кровати. Также такой подарок станет отличным поводом собраться с друзьями и посмотреть что-то всем вместе, например, футбольный матч.

Набор для шашлыков

Если ваш мужчина любит отдыхать на природе, то такой подарок - идеальное решение. Но не дарите одни шампура, ведь это скучно, лучше собрать так называемый "набор для шашлыков" и подарить сразу: мангал, шампура и складные стулья, которые поместится в багажник

Спортивные аксессуары

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Для любителей спорта также существуют отличные подарки, например, годовой абонемент в спортзал, или более дешевые, но полезные вещи: тренажеры для рук, коврики, спортивная одежда, например, для бега, пульсометры, массажеры или небольшие портативные тренажеры для разминки.

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