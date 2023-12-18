Что подарить женщине на Рождество и Новый год: небанальные подарки, которые ей понравятся

В преддверии праздников многие уже начинают задумываться о том, что подарить, как говорится, под елку, своим близким: подругам, мамам и сестрам. Также этим вопросом задаются и мужчины, ведь хочется все же, чтобы подарок был оригинальным и хоть немного полезным.

Поэтому мы составили небольшой гайд по подаркам, которые могут понравиться вашим близким.

Капучинатор

Учитывая то, что все сейчас кофеманы - такой подарок будет как раз кстати, ведь позволит взбивать молоко и делать вкусный капучино дома. Также, чтобы подарок выглядел более наполнено, можно сделать бокс для кофемана - в красивую коробку положить гейзерную кофеварку, капучинатор и упаковку с кофе.

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Кигуруми

Это необычный, веселый и яркий подарок. Спать в такой пижаме тепло и уютно, а также можно выбрать ее с учетом предпочтений дарополучателя, например, в виде единорога, мультяшного персонажа или кота.

Машинка для убирания катышков

Звучит немного банально, но вещь очень полезная, особенно в зимнее время, когда мы носим много свитеров и худи.

Сеанс релакс-массажа

Сертификат в подобное место порадует многих, ведь такой массаж поможет снять напряжение не только с мышц, но и с мыслей.

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Увлажнитель воздуха

В зимнее время такой небольшой гаджет также будет очень полезным, поскольку в квартирах и домах работает отопление, которое сушит воздух. Увлажнители бываю большими, но есть и маленькие довольно бюджетные модели. Также они есть в виде вулканов и милых героев, например, котят или панд.

Аксессуар для разбивания пузырьков в шампанском

Не самая полезная вещь в хозяйстве, но зато какой фурор она вызовет среди гостей. Это креативный и необычный подарок, который точно запомнится.

Подставка для телефона или планшета

Многие смотрят на телефоне видео с YouTube и чтобы это было удобнее - можно подарить такой аксессуар. Подставки бывают как креативные, так и очень эстетические, например, из дерева.

Гуаша для массажа лица

Многие косметологи советуют делать самомассаж лица, ведь это улучшает циркуляцию крови, делает овал более красивым и улучшает качество кожи. Одним из самых простых гаджетов для такой процедуры является гуаша. Вместе с этим маленьким массажером также можно подарить масло для массажа лица.

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Кольцевая лампа

Делать селфи и записывать видео для соцсетей любят все, а если ваша близкая подруга, дочь или сестра еще и блогер, то такой подарок ой обязательно понравится.

Лампа для маникюра

С популярностью гель-маникюра, вероятно, многие хотели бы попробовать сделать его сами, но в этом случае пригодится такая LED-лампа. Вместе с лампой можно в подарочную коробку положить несколько оттенков гелей и, например, закрепитель.

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Мягкий монобигудь

Это один из самых разрекламированных аксессуаров для накрутки волос, ведь видео с ними заполонили наши Reels и TikTok. Но для любительниц красивых локонов такой монобигудь будет полезным, ведь придает волосам красивую форму и не травмирует их.

Щетка для сухого массажа

Такие щетки не дорогие, но очень полезные, ведь отшелушивают кожу и улучшают кровообращение. Также сама по себе процедура сухого массажа очень приятная. Выбирать такую щетку лучше всего из натуральных составляющих, а вместе с ней можно подарить еще и банку кокосового масла.

Фото: Getty Images

Набор кистей для макияжа

Кистей никогда много не бывает. Поэтому для любительниц декоративного макияжа такой подарок будет актуальным. Лучше всего выбирать кисти от качественных фирм. Также часто кисти бывают с красивыми ручками, поэтому при выборе обратите внимание и на этот фактор.

Очиститель кистей для макияжа

Что ж, если кисти уже у вашей подруги есть, то тогда ей точно пригодится очиститель для них. Такие агрегаты бывают совершенно разными - как электрическими, так и ручными из силикона.

Термокружка Stanley Quencher

Вероятно, это одна из самых часто показываемых вещей в Reels и TikTok. Это термокружка большого объема, у них есть трубочка и ими удобно пользоваться в машине, ведь она помещается в большинство подстаканников.

Подушка и подставка для ванной

Если ваша подруга или жена любит принимать ванну, то ей точно понравится такой подарок, ведь больше не придется больше подкладывать под шею полотенце, а на подставку можно поставить планшет и наслаждаться фильмом.

Зеркало для макияжа с подсветкой

Такое зеркало поможет сделать красивый ровный макияж. Также оно пригодится в моменты, когда нужно наносить маску на лицо или делать другие косметические процедуры.

Набор кремов для рук

Кажется, то это слишком просто, но на самом деле крема для рук никогда не бывает слишком много. Особенно подарок будет интересным, если у кремов будут разные ароматы.

Щетка для массажа кожи головы

Такая щетка поможет лучше очистить кожу головы и распределить шампунь. Также этот аксессуар улучшает циркуляцию крови на коже головы, отшелушивает кожу, а масса ею стимулирует рост волос. Так что такой подарок тоже будет актуальным и полезным многим.

Фото: Credits

Атласный набор для сна: маска, шапочка для волос и резинка

Это недорогой вариант подарка (хотя можно купить и шелковые аксессуары, но стоить они будут дороже), который поможет сохранить красоту волос.

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