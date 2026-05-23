Что показали на Chelsea Flower Show: 10 главных садовых трендов, способных изменить облик вашего двора

Выставка цветов в Челси 2026 / © Associated Press

Лучшие садоводы и дизайнеры садов мира собираются на крупнейшее садовое событие на планете Земля: цветочное шоу RHS Chelsea. Общие черты, которые появляются на нескольких стендах, становятся глобальными тенденциями дизайна садов, которые влияют на садоводов всего мира.

Невозможно переоценить влияние цветочного шоу RHS Chelsea на садоводческую отрасль. Здесь запускаются множество новых продуктов и сортов растений, а покупатели принимают решения, которые определяют выбор, предлагаемый нам, садоводам-любителям.

Знаменитости в цветочных платьях собираются, как осы в банке из-под варенья, а их патронажная поддержка определяет, к каким садовым вкусностям мы будем стремиться больше всего. Сэр Дэвид Бекхэм даже стал соавтором одного из нынешних садов, и в его честь назвал новую розу.

Инфлюенсеры также кишат вокруг экспозиций, делясь яркими моментами Челси в социальных сетях. Сотни тысяч посетителей и часы телевизионных репортажей позже, самые яркие моменты выставки бесконечно обсуждались, рассматривались и принимались решения. И хотя ведутся всевозможные новости о странных моментах садоводства, от уличных саун до столов для снукера, на самом деле садоводов интересуют самые сильные тенденции, которые переносятся на настоящие сады. И вот, GardeningKnowHow собрал 10 самых интересных из них.

Терракотовые тона

Самым популярным тоном на нынешней выставке цветов RHS Chelsea был мягкий терракотовый, идеально соответствовал настроению натуралистической посадки. Кроме скульптурных глиняных стен в саду и кашпо, ржавая кортеновая сталь, старая медь и глиняный кирпич привнесли теплые, землистые цвета по всей площади. И, конечно же, было много терракотовых горшков.

Всевозможные семейства растений появились, чтобы похвастаться лепестками в терракотовом спектре от бронзового до кораллового и просто персикового, с настурциями, ирисами и геумами вдоволь. Кора деревьев также присоединилась к этому процессу.

Волшебный ирис

Было бы быстрее перечислить сады, где не растут ирисы, чем те, где они растут. Ирисы были буквально единственными цветами среди прекрасных моховых шариков и листьев папоротника. От драматических насыщенных фиолетовых цветов ирисов до огромных бронзовых, роскошные лепестки излучали отстраненную элегантность. А ирисы привнесут такой же непринужденный стиль в любой домашний бордюр.

Бородатых ирисов было больше, чем любых других, которые многие считают архетипическими ирисами и любят за их гусеничный ряд волосков (бороду!) на нижних лепестках. Эти красавицы заслуживают места в каждом саду и в основном редко встречаются в зонах 3-9.

Неформальная посадка

Прошли времена формальных бордюров, и стиль нынешней выставки цветов Chelsea почти повсеместно был расслабленным возвращением к натуралистическим посадкам. Нативары — сорта, выведенные из местных растений — были широко распространены, а шмели демонстрировали свое жужжание.

Поэтому расслабьтесь, отдохните и добавьте немного полевых цветов к своим бордюрам. Не волнуйтесь также слишком сильно о сорняках, один из садов сад был создан почти исключительно из растений, которые мы можем вырвать из наших садов как «сорняки».

Одиночные святилища

Чем мы все становимся более социально связанными, тем больше нам кажется, что мы хотим немного времени в одиночестве — или, по крайней мере, так думают садовые дизайнеры. Многие выставочные сады этого года имели уголки, предназначенные только для одного человека, с одним местом, окруженным мирными растениями — одинокое святилище с удобным сиденьем и сенсорными растениями для успокоения души.

Дождевые цепи

В садах цветочной выставки Chelsea Flower Show всегда есть много засушливого ландшафтного дизайна, засухоустойчивых растений и сбора дождевой воды, и это справедливо. Все эти идеи сходятся в сборе драгоценной дождевой воды с помощью дождевой цепи. Это тренд, который станет чрезвычайно популярным в 2026 году.

От элегантного падения патинированных персидских медных чаш до нескольких простых ржавых цепей. В одном из садов вода каплями стекала сквозь вертикальные колонны терракотовых горшков, засаженных филодендронами.

Мастерски переработанные материалы

Искусство превращения мусора в садовые сокровища значительно подняло шкалу стиля на нынешней выставке цветов RHS Chelsea Flower Show. Несомненно, самое красивое преобразование — это трубы, установленные на спиральных кирпичных стеках, которые подавали воду в огромные медные урны. Но многие другие выставочные сады были построены из переработанных материалов, демонстрируя нам всем, что секонд-хенд может быть даже более стильным, чем покупка нового.

Старую брусчатку разрезали, чтобы сформировать дорожки, а стальные стропила превратили в навес. Стены одного сада были сделаны из бетона на основе устричных раковин. Во временном саду был диван из досок для лесов, в другом саду были круглые высокие грядки, построенные из кирпича, оба проекта можно выполнить самостоятельно в любом саду. Поэтому, какой бы мусор вы не спрятали за садовым сараем, пришло время превратить его в нечто прекрасное для вашего двора.

Чудесные листья

2026 год был годом листьев на Цветочной выставке RHS Chelsea, поскольку листья затмевали цветы во многих выставочных садах.

Растение года 2026, объявленное на выставке, было прекрасным лиственным растением, и всем понравились капризные, пурпурные листья хосты RED NINJA. Вдруг наличие тенистого участка для выращивания самой пышной листвы стало главным приоритетом сада, хотя на выставке было также много лиственных растений для солнечных мест.

Измельченные ракушки

Измельченные ракушки — это экологический материал, который просто прекрасно подходит для любого сада, и их используют для создания дорожек в саду как альтернативу гравийной мульчи и как наполнитель между брусчаткой. В некоторых выставках измельченные ракушки также использовались как блестящая верхушка для горшков.

Сочетание съедобного и декоративного

Среди дельфиниумов и душистого горошка в этом году в садах росли фасоль и капуста, без разграничения места для цветов и основных растений для грядок. В гобелен также были вплетены всевозможные травы, а фисташки, шелковицы и гранатовые деревья использовались для структуры.

В других садах клубника появлялась в невероятных местах, между брусчаткой в саду и свисала со стропил перголы. Сады прекрасно доказали, что выращивание всевозможных фруктов и овощей в горшках также может быть очень хорошим.

Это такой простой и вкусный тренд, который можно попробовать дома, независимо от того, выращиваете ли вы подвесную корзину с клубникой или горшок с помидорами на патио. И любые овощные сорта, которые хорошо растут в горшке, не затмят бордюр, который уже полон цветов.

Розы для коттеджного сада для опылителей

Ослепительная экспозиция роз Дэвида Остина в сердце Большого павильона является неотъемлемой частью выставки цветов Chelsea Flower Show, и вы можете буквально следовать своему обонянию, чтобы найти ароматные цветы. С каждым годом розы становятся больше и лучше, со все большим количеством лепестков — но не в этот раз! Хотя ярких цветов все еще было достаточно, большое количество меньших роз с открытой структурой привлекло внимание. Почему? Потому что большим преимуществом этих маленьких роз является то, что опылители могут на самом деле добраться до своего нектара.

Так много дизайнеров выставочных садов также решились на простые розы, удобные для опылителей, с открытыми серединками. Даже роза сорта «Сэр Дэвид Бекхэм», выведенная в Королевском саду гимназии Королевского сада в Челси и имеет божественный вид, когда растет в Королевском саду, обеспечивает пчелам легкий доступ к ее пыльце. Хотя этот новый сорт имеет много мягких белых лепестков, цветы имеют глубокую чашевидную форму, поэтому опылители могут сразу залететь. «Сэр Дэвид Бекхэм» пахнет зеленым бананом с нотками дорогого мускусного лосьона после бритья. Пчелам это все равно понравилось.

