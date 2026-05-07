Что посадить на балконе: 8 лучших сортов помидоров для выращивания в горшках и контейнерах

Помидоры являются основным продуктом во многих огородах, но часто требуют немало места для выращивания. Поэтому тем, кто имеет ограниченную площадь, бывает трудно определиться, какой сорт сажать, поскольку их существует более 10 000 на выбор.

Команда Martha Stewart поговорила с экспертами о помидорах, которые, по их мнению, лучше всего растут в контейнерах, а также обо всех советах и хитростях, которые вам понадобятся для ухода за ними и сбора урожая.

Кустовая ранняя девочка (Bush Early Girl)

Кустовая ранняя девочка очень похожа на традиционные сорта ранней девочки, но остается более компактной по размеру. Этот сорт понравится садоводам, которые хотят помидор среднего размера, но имеют ограниченное пространство для выращивания.

Поскольку помидоры нуждаются в постоянной влаге и быстрее высыхают в контейнерах, рекомендуется выбрать больший горшок. Это дает садоводам определенную гибкость в жаркие солнечные летние дни, а также вместит корни большинства сортов, пригодных для контейнеров, — говорит она. Обращайте внимание на признаки увядания листьев или растрескивания плодов, чтобы узнать, что почва слишком сухая.

Зоны выращивания: от 3 до 10

Размер: до 45 см

Требования к уходу: не менее шести-восьми часов полного солнца; плодородная, хорошо дренированная почва; ежедневный полив

Принц Боргезе (Principe Borghese)

Принц Боргезе дает плоды в форме винограда весом всего 50 г и с небольшим количеством семян.

Помидоры склонны к гниению верхушек цветков, что вызвано двумя проблемами: неравномерным поливом и дефицитом кальция. Без постоянного полива растения не могут усваивать кальций должным образом. Положите горсть измельченной яичной скорлупы на дно лунки перед пересадкой. Кальций в скорлупе разлагается в течение вегетационного периода, поэтому он всегда есть для растений.

Зоны выращивания: от 3 до 10

Размер: до 1,8 метра высотой

Требования к уходу: до восьми часов полного солнца; хорошо дренированная, богатая почва; регулярно поливайте.

Полуночный Рим (Midnight Roma)

Midnight Roma — это полудетерминантный сорт, что означает, что он вырастет высоким, если позволить, но все равно даст значительное количество плодов.

Добавьте немного органических удобрений медленного высвобождения во время подготовки своих контейнеров. Хотя этот сорт полудетерминантный, лучше использовать клетку для помидоров или колья, чтобы поддерживать его в порядке и сдержанности.

Зоны выращивания: от 5 до 9

Размер: до 120 см

Требования к уходу: полное солнце; плодородная, хорошо дренированная почва; постоянная вода

Микро Том (Micro Tom)

Идеально подходит для небольших помещений, подоконников, внутренних двориков или балконов, самое низкое растение помидора в мире вырастает лишь от 15-20 см высотой. Микро Том компенсирует свой небольшой размер своей производительностью. Он дает красные плоды вишневого типа всего за 50-60 дней.

Зоны выращивания: от 3 до 9

Размер: до 20 см

Требования к уходу: до восьми часов полного солнца; богатая, хорошо дренированная почва; постоянная влажность

Патио Принцесса (Patio Princess)

Patio Princess выведен специально для контейнеров и обычно вырастает менее 60 см высотой. Этот сорт подойдет всем, кто имеет действительно ограниченное пространство для выращивания и все еще хочет иметь возможность собирать урожай собственных свежих помидоров черри. Производство ограничено на таком маленьком растении, но это все равно намного лучше, чем купленное в магазине.

Помидоры зависят от богатой почвы и удобрений, чтобы достичь своей максимальной производительности. Поскольку мы склонны выращивать помидоры как однолетние растения, мы хотим, чтобы они быстро росли и созревали, чтобы мы могли максимизировать их урожай в течение лета. Сбалансированное удобрение 10-10-10 прекрасно подходит на ранних стадиях для общего роста растений и образования листьев, а костная мука — отличная добавка к почве, чтобы добавить дополнительный фосфор в почву, как только начнется фаза цветения и плодоношения.

Зоны выращивания: от 3 до 9

Размер: до 60 см

Требования к уходу: полное солнце; богатая, хорошо дренированная почва; постоянная влажность без чрезмерного полива

Рома Мартино (Martino’s Roma)

Это компактное растение дает более традиционный красный помидор сливообразной формы с очень малым количеством семян. Из-за своего небольшого размера он не нуждается в большой подвязке, и он устойчив к раннему фитофторозу.

Рома Мартино прекрасно подходит для соусов, паст и употребления в свежем виде. Если у вас есть проблемы со здоровьем, которые затрудняют употребление семян помидоров, попробуйте этот помидор. У него так мало семян, поэтому он может быть хорошим выбором.

Зоны выращивания: от 3 до 9

Размер: до 1,2 метра

Требования к уходу: полное солнце; богатая, хорошо дренированная почва; постоянная влажность

Супер Сладкий 100 (Super Sweet 1009)

Super Sweet 100 — это сорт, выведенный специально для контейнеров. Однако он широко доступен в питомниках и крупных магазинах, хорошо адаптируется к контейнерам и дает гроздья сладких помидоров черри. Это очень урожайный сорт.

Помидоры, выращенные в контейнерах, имеют преимущества от практики, которая называется нижней обрезкой. Этот метод удаляет нижние листья со стебля помидора, когда он растет вверх. Поскольку это нижние листья не приводит к плодоношению, их удаление может стимулировать рост в верхней части растения, что приводит к более высокой урожайности. Нижняя обрезка также улучшает поток воздуха у основания растения и уменьшает риск роста грибка или корневой гнили.

Зоны выращивания: от 3 до 10

Размер: до 180 см

Требования к уходу: полное солнце; хорошо дренированная, органическая почва; постоянная влажность

Гурманский желтый

Этот карликовый сорт имеет среднюю высоту около 40 см, не требует шпалеры и идеально подходит для патио, балконов, небольших помещений и даже подоконников. Вы можете посадить его в цветочный горшок и превратить в красивое центральное украшение. Желтые плоды сладкие с легким намеком на кисловатость.

Зоны выращивания: от 3 до 10

Размер: около 40 см

Требования к уходу: не менее шести-восьми часов полного солнечного света; богатая, хорошо дренированная почва; постоянная влажность без чрезмерного полива

