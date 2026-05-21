Что посадить на клумбе или в горшках: 5 цветочных трендов этого лета

В последнее время садоводы выбирают натуралистические стили посадки, термостойкие цветы и приглушенные цветовые палитры.

The Spruce спросили профессиональных садоводов о самых больших цветочных трендах лета 2026 года, и перечисленные ими тренды не только красивы на вид, но и практичны.

Владельцы садов все чаще хотят, чтобы их имения отражали природу с мягкостью, раскованностью и спонтанностью, например луговые, коттеджные и сады с полевыми цветами.

Эти более дикие сады могут выглядеть случайными, но они требуют тщательного обдумывания.

Избегайте посадки всего на одинаковой высоте, это может сделать сад плоским и менее динамичным. Смешивание высоты — высокие цветы сзади, среднего размера в центре и более низкие спереди — создает глубину и движение.

Придерживайтесь цветов, которые не требуют особого ухода, местных сортов и растений, благоприятных для опылителей, чтобы получить максимально аутентичный вид.

Сады-опылители

Говоря о выборе растений, благоприятных для опылителей, намеренные сады-опылители — и сады как активизм — продолжают набирать популярность.

Опылители переживают кризис, и садоводы хотят, чтобы их дворы были частью решения проблемы. Также растет эстетическое восприятие более дикого, хаотичного вида сада, который создают растения-опылители.

Для цветов, которые являются основой этого тренда, выберите эхинацею, черноглазый луг, мелиссу, ваточник, золотарник и астры. Затем посадите их щедрыми кустами (а не одиночными цветами), поскольку опылителей больше привлекают густые участки.

Засухоустойчивые и жаростойкие цветы

Прогнозы свидетельствуют, что в этом году будет жарко, поэтому садоводы готовятся, отдавая приоритет цветам, которые хорошо переносят засуху и жару.

Из-за плотного графика и изменения климата люди хотят выносливые, засухоустойчивые многолетние растения, такие как шалфей, кошачья мята, агастахия, тысячелистник, эхинацея, циннии и ангелония. Просто помните, что хотя они могут выдерживать высокие температуры и длительные периоды без дождя, они все равно нуждаются в периодическом поливе и уходе.

Палитры с выцветшими лепестками

Возможно, популярность пыльных, пепельных роз, легких, как ткань, лепестков и романтических цветов, которые выглядят так, будто они принадлежат к другим изысканным топиариев, можно объяснить фильмами «Грозовой перевал», «Бриджертоны» или просто социальными сетями в целом.

Эксперты по садоводству соглашаются, что мягкие, приглушенные, пастельные палитры официально в моде в 2026 году. Фактически, «выцветший лепесток», приглушенный, румяно-серый оттенок, был назван цветом года 2026.

«Выцветший лепесток» — это антимаксималистский выбор: он отлично сочетается с серебряными листьями, состаренной терракотой и льном, и он выглядит как мечта, что не вредит его популярности в социальных сетях.

Эти тона «выцветших лепестков» в пыльных розовых, фиолетовых и персиковых цветах придают успокаивающей эстетики и прекрасно сочетаются с коттеджный стиль и более естественные сады. Эти нежные цвета приятны для глаз, хорошо сочетаются с окружающей средой и помогают создать ощущение спокойствия в саду.

Больше садов для срезки

С ростом внимания к устойчивому развитию и уменьшению углеродного следа цветочной индустрии, 2026 год принесет больше людей, которые будут выращивать собственные цветы для букетов, вечеринок и даже свадеб, что означает меньше пластика, меньше отходов и больше экономии.

Другими словами, сады для срезки цветов будут продолжать быть популярными в 2026 году.

Если вы планируете начать сад для срезки в этом году, такие цветы, как георгины, циннии, космеи, душистый горошек, подсолнухи, львиный зев, тысячелистник, гортензии и розы — это лишь несколько основных растений, которые вы можете попробовать.

Не забывайте об осенних луковичных, таких как тюльпаны и нарциссы, чтобы у вас также были стебли для вашей вазы следующей весной!

Выбор для домашних животных

Наконец, эксперты говорят, что сады, в которых дружат с домашними животными, становятся все более важными для домовладельцев.

Наблюдается всплеск интереса к не-токсичным, безопасным для домашних животных цветам. Спрос на красивые растения, которые не потребуют обращения к ветеринарам, действительно распространен.

Пчелиный бальзам, львиный зев, циннии, бархатцы, васильки, герберы и подсолнухи безопасны для ваших пушистых друзей, а лаванда и некоторые сорта шалфея также в целом считаются безопасными.

Чего следует избегать

На вершине списка — любые виды лилий, которые являются очень токсичными для кошек. Кроме лилий, наперстянка, окопник, лантана и осенний крокус являются одними из самых опасных.

Прежде чем сажать новый вид цветка в своем саду, всегда проверяйте, считается ли он безопасным для домашних животных.

