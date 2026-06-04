Что посадить на террасе и балконе: 8 ароматных растений, отпугивающих комаров, мух и мошек

Ароматные растения в горшках / © Credits

Реклама

Июнь — это время, когда сезон ужинов на открытом воздухе действительно начинается, а также когда комары, мухи и мошки-невидимки (также называемые кусачими мошками) появляются в большом количестве. Эти две вещи связаны — тепло управляет обоими, — и для многих людей насекомые побеждают.

Но GardeningKnowHow собрал растения, справляющиеся с насекомыми, и пространство становится благодаря им лучше.

Механизм достаточно реален: летучие масла в ароматных растениях мешают насекомым находить пищу и хозяев. Определение того, какие насекомые на самом деле вызывают проблемы, является частью эффективной борьбы с обычными садовыми вредителями, но для общего использования патио этот список охватывает большую часть того, что появляется в июне.

Реклама

Лаванда

Лаванда / © Credits

Репутация заслуженная, хотя механизм действия чрезмерно упрощается. Дело не только в том, что лаванда приятно пахнет для людей и вредно для насекомых — это именно линалоол в лавандовом масле, которого избегают комары и мухи. Июньское цветение повышает концентрацию масла, поэтому репеллентный эффект достигает пика именно тогда, когда патио больше всего используется.

Размещение контейнера вблизи мест для сидения имеет большее значение, чем лавандовая живая изгородь, посаженная на краю сада — здесь важна близость. Лаванда лучше всего растет в жару с хорошо дренированной почвой, которую оставляют высыхать между поливами.

Лемонграсс

Лемонграсс / © Credits

Свечи с лемонграссом используют синтетическую версию того, что лемонграсс производит естественным путем, о чем стоит знать. Растение непрерывно выделяет масла из листьев без необходимости в нагревании, а аромат чище, чем в любой свече. Нежная в большинстве климатических условий — высаживайте ее после того, как минует риск заморозков, а затем верните в помещение осенью. Лемонграсс быстро растет; один пучок в большом горшке может достичь 1,2 м к середине лета.

Розмарин

Розмарин / © Credits

Камфора — это активное соединение розмарина, и комары и мухи ее не любят. Как пассивное контейнерное растение, она обеспечивает фоновый отпугиватель — особенно полезен против мух. Эффект усиливается, когда стебли повреждаются или обжигаются, поэтому некоторые люди бросают веточку на огонь гриля. За пределами угла вредителя розмарин держит свою структуру в летнюю жару лучше, чем большинство трав, поэтому он также визуально тянет свой вес как контейнерное растение. Дайте ему редкий полив, полное солнце, и он будет расти практически сам по себе.

Реклама

Ароматная герань

Герань / © Credits

Цитрусовые герани лучше всего работают против комаров. Масла содержатся в листьях и высвобождаются при контакте, поэтому размещение там, где люди проходят мимо — у подлокотников стульев, вдоль края дорожки — дает от них больше пользы, чем горшок, стоящий в углу. Это нежные многолетние растения, которые хорошо зимуют в помещении.

Бархатцы

Бархатцы / © lady.tsn.ua

Пиретрум — это соединение, то самое, что используется в коммерческих инсектицидах, а листья бархатцев производит его в количествах, которые реагируют на комаров, тлей и белокрылок на очень близком расстоянии. Французские виды являются более мощными, чем африканские, и остаются достаточно компактными для использования в контейнерах. Загрузите их сейчас, и они проживут до осени. Стоит упомянуть еще одно преимущество: давление белокрылок на соседние съедобные растения снижается, когда бархатцы находятся рядом, что является практическим бонусом, если травы или овощи делят пространство патио.

Базилик

Базилик / © Credits

Эстрагол и линалоол — это соответствующие масла в базилике — оба отпугивают комаров и мух, и ни одно из них не требует прикосновения к растению, чтобы подействовать. Сладкий базилик широко доступен и выполняет свою работу. Лимонный базилик может оттеснить мух. Горшок на столе — это лучшее средство от вредителей на близком расстоянии, которое только можно найти, и он также служит травой на расстоянии вытянутой руки. Регулярно прищипывайте цветы — как только базилик распускается, производство масла падает, как и эффект.

Мята

Мята / © Credits

Ментол имеет широкий спектр действия против вредителей — комары, муравьи и мухи избегают его — что ставит мяту перечную впереди некоторых более узких вариантов в этом списке. Контейнеры — это правильный подход в любом случае, поскольку она агрессивно распространяется в земле. Прикосновение к растению вызывает значительный выброс масла, поэтому любое место, где регулярно ходит человек, — это хорошее место. Держите мяту в отдельном контейнере — она довольно быстро вытесняет соседние растения, если ему предоставить общее пространство.

Реклама

Лимонная вербена

Лимонная вербена / © Credits

Резче и легче, чем мелисса, лимонная вербена имеет цитрусовый аромат, который комары и мухи считают действительно отталкивающим, а не немного неудобным. Масла активны, когда листья теплые и под прямыми солнечными лучами. К концу лета она становится кустарниковой и достаточно большой при надлежащих условиях. Устойчива к морозам, поэтому она подходит для зимы — хотя, честно говоря, даже без защиты от вредителей, стоит выращивать возле зоны отдыха только ради того, какой запах она имеет теплым днем.

Новости партнеров