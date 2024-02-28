Что посадить под деревьями: 8 эффектных растений, которые любят тень

Найти тенелюбивые растения для посадки под деревьями может оказаться непростой задачей. Под раскидистой кроной деревьев выживают далеко не все виды. Но есть такие растения, которым нравится расти в тени.

Растения, посаженные под деревьями, полностью преобразят ваш тенистый сад. Под деревья можно сажать что угодно: растения с пышной листвой или красивыми цветами, почвопокровные растения, за которым легко ухаживать.

Но выбрать растения, которые не только красиво выглядят, но и могут выдерживать тяжелую тень, сухую почву и навязчивые корни деревьев может быть непросто особенно начинающим садоводам.

Поэтому эксперты Gardening Know How составили список из 8 удивительных растений, которые растут под деревьями.

Папоротник

Папоротник / Фото: Credits

Папоротники растут в полутени и в полной тени. На открытом воздухе папоротники дают пышную зелень в тени любого дерева. Они доступны в самых разных формах и размерах: от нежных папоротников-девичьих волос до крепких страусиных папоротников, которые красиво расстилаются под деревьями.

Эти неприхотливые в уходе, теневыносливые многолетники хорошо себя чувствуют при пятнистом освещении, а их глубокая корневая система позволяет не только конкурировать за воду и питательные вещества, но и выдерживать колебания уровня влажности и качества почвы. Выносливые многолетние папоротники придают текстуру, глубину и яркость любому тенистому саду.

Хоста

8 эффектных растений, которые любят тень: хоста / Фото: Credits

Хоста нормально себя чувствует в условиях частичной и полной тени. Ее цветки привлекают опылителей. Выращивание хост – простое решение для сложных садовых участков. Хоста адаптируется как к сухой почве, так и к тяжелой тени, и она является фаворитом среди садоводов. Хосты не требуют особого ухода и после посадки, что делает их одними из лучших многолетних растений для посадки вокруг деревьев.

Хоста, высоко ценимая за привлекательную листву, представлена в широком диапазоне цветов, текстур и размеров. Имея как маленькие, так и большие сорта зеленого, синего, желтого и пестрого цвета, эти листовые растения добавляют визуальный интерес любому саду. Кроме того, хосты очень красиво цветут.

Морозник

Фото: Credits

Частичное освещение и даже полная тень вполне подходят морозилку, который также устойчив к засухе. Он известен не только своей устойчивостью к холодам, но и способностью противостоять сложным условиям выращивания, например, под кронами деревьев. Морозилки также популярны из-за раннего цветения.

Цветы морозника бывают разных оттенков, включая белый, розовый, фиолетовый и зеленый, и многие сорта могут похвастаться замысловатыми узорами и отметинами. Кроме того, их вечнозеленая листва обеспечивает красоту круглый год, что делает их отличным выбором для любого тенистого места.

Эпимедиум (горянка)

8 эффектных растений, которые любят тень: эпимедиум(горянка) / Фото: Credits

Этот цветок украсит зоны, находящиеся в частичной и полной тени. Горянка также имеет вечнозеленую листву.

Это почвопокровное растение, которое часто упускают из виду и недооценивают, хотя это одно из немногих растений, способных выживать и развиваться в сухой тени.

Растения эпимедиума приживаются немного медленно, поэтому вам стоит проявить терпение и дождаться цветения. Длинные кисти очаровательных цветов варьируются по цвету от белого до желтого и розового и распускаются на нежных на вид листьях в форме сердца, которые часто имеют замысловатые узоры и цвета.

Дицентра "Кровоточащее сердце"

8 эффектных растений, которые любят тень: дицентра "Кровоточащее сердце" / Фото: Credits

Это растение может выглядеть слишком хрупкими, чтобы процветать в сухих и трудных условиях под кронами деревьев, но на самом деле эти растения очень выносливы. Кровоточащее сердце стоит выбрать не только из-за красивой листвы и цветов, но и из-за его уникальной способности адаптироваться к далеко не идеальным условиям.

Это классическое растение для дачного сада отличается уникальными цветами в форме сердца, которые мягко свисают с изогнутых стеблей. Они доступны в оттенках розового, белого или красного и являются восхитительным дополнением к свежим букетам. Их папоротниковоподобная листва также добавляет текстуры и красоты, когда растения не цветут.

Коралловые колокольчики

8 эффектных растений, которые любят тень: коралловые колокольчики / Фото: Credits

Это растение требует немного больше света, чем все вышеперечисленные. Также их отличает длительное время цветения.

Чтобы получить потрясающую листву, рассмотрите возможность посадки коралловых колокольчиков. Эти лиственные растения, имеют низкую, холмистую форму, что позволяет легко размещать их на клумбах вокруг деревьев.

Тень на самом деле усиливает яркие цвета листвы кораллового колокольчика, но замедляет рост. Эти растения славятся потрясающей листвой. Коралловые колокольчики ценятся за широкий спектр цветов, включая оттенки темно-зеленого, фиолетового, оранжевого, бронзового и ярко-салатового. Их листья часто имеют уникальные прожилки и узоры, что придает дополнительный объем группе растений под деревом.

Кроме того, многие сорта дают крошечные колокольчатые цветы на высоких стеблях поздней весной или летом. Коралловые колокольчики также являются одним из немногих растений, которые могут расти под деревьями черного ореха, которые выделяют из своих корней токсин, называемый юглоном.

Аквилегия

8 эффектных растений, которые любят тень: аквилегия / Фото: Credits

Участки на солнце и в полутени очень любит аквилегия, цветки которой привлекают опылителей.

Цветы особенно красивы, если им позволить расти в тенистых лесных районах. Посадите эти цветы вокруг деревьев, чтобы создать эффектный дизайн сада.

Аквилегия, известная своими привлекательными листьями, похожими на папоротник, и необычными цветками, придает причудливую атмосферу любому саду. Они бывают самых разных оттенков, расцветают весной и в начале лета и придают цвет темным, тенистым уголкам.

Цветы аквилегии также имеют отличный потенциал в качестве срезанных цветов. В вазе они сохраняются до двух недель. Помимо очаровательного внешнего вида, за растениями легко ухаживать. Они хорошо себя чувствуют на средней, хорошо дренированной почве.

Аюга

8 эффектных растений, которые любят тень: аюга / Фото: Credits

Аюга отлично себя чувствует и на солнце, и в тени. Растение имеет вечнозеленую листву.

Аюга представляет собой низкорослое вечнозеленое почвопокровное растение, которое может расти в тени больших деревьев, где другие растения борются за выживание. Хотя аюгу легко выращивать под деревьями, это растение может быстро захватить территорию. Однако та же самая агрессивная природа помогает подавлять сорняки. Так что используйте это растение с умом.

В отличие от многих многолетних растений, которые выращивают ради цветов, аюга ценится за свою красочную вечнозеленую листву. Листья могут быть зелеными, бронзовыми, фиолетовыми или пестрыми. Весной аюга дает маленькие, но привлекательные колосовидные цветы, которые очень нравятся опылителям.

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