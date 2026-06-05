Что посадить с розами: лучшие растения-компаньоны: лучшие растения-компаньоны

Розы и лаванда / © Credits

Реклама

Растения-компаньоныможно выбрать для защиты от вредителей, улучшения почвы или других полезных воздействий.

The Spruceрассказал, какие растения-компаньоны хорошо подходят для роз, поскольку они процветают на одинаковом солнечном свете, в одинаковом типе почвы, в одинаковых зонах USDA и имеют схожие потребности в выращивании. Кошачья мята, лаванда и вербена — это лишь несколько классических вариантов при выборе растений-компаньонов для роз.

Растения, которые хорошо смотрятся с розами

Текстура, цвет и форма важны для эстетики растений-компаньонов. Растения с высокими шпилями, такие как львиный зев, дополняют широкие, чашевидные цветы роз, тогда как многолетние растения и кустарники с бледно-зелеными, серебристыми или фиолетовыми листьями, такие как английская лаванда, подчеркивают роскошные цветы роз. Посадки-компаньоны также могут продлить сезон цветения, обеспечивая цвет между основными волнами цветения роз в начале лета и осенью. Солнцелюбивые однолетние растения, такие как лантана и вербена, хорошо заполняют пространство вокруг роз.

Реклама

Растения, решающие проблемы роз

Некоторые растения могут играть определенную роль в содействии процветанию роз. Перистая фиолетовая и голубовато-серая кошачья мята (Nepeta) прекрасно контрастирует с бледно-розовой розой, а ее тонкие стебли изящно маскируют любые недостатки, которые могут возникнуть на листьях розы.

Хотя верхушки роз красивые и пышные, низинки могут стать длинноногими. Хорошими компаньонами для роз являются те, кто скрывает их голые ножки. Традиционно лаванда (Lavandula), кошачья мята (Nepeta) и высокорослые гвоздики (Dianthus) являются хорошим выбором.

Растения, которые не конкурируют с розами

Идеальные компаньоны для роз требуют тех же условий выращивания, но не конкурируют слишком агрессивно с розами. Розы лучше всего растут на полном солнце и в хорошо дренированной почве, как и их компаньоны. Слишком агрессивные растения могут теснить розы и поглощать слишком много воды и питательных веществ из почвы.

Многие однолетние растения, любящие солнце, такие как гелиотропы (Heliotropium), лантаны (Lantana), вербены (Verbena) и петунии миллион колоколов (Calibrachoa), хорошо растут в течение лета и прекрасно заполняют пространство между розами. Все они имеют скромные потребности в воде и получат пользу от обильной подкормки, в которой нуждаются розы.

Реклама

Растения, отпугивающие вредителей

Говорят, что хорошие компаньоны способствуют росту друг друга или определенным образом защищают друг друга от вреда. Некоторые растения-компаньоны могут помочь отпугивать вредителей без использования химикатов, поскольку в их листьях, цветах или корнях есть натуральные вещества, которые отпугивают насекомых.

Представители семейства луковых, такие как шнитт-лук, декоративный аллиум и съедобный лук, усиливают аромат роз, отпугивают тлю и предотвращают появление черной пятнистости.

Травы и другие ароматические растения являются прекрасными компаньонами для роз, и все они могут помочь отпугнуть японских жуков и тлю, в частности:

Герани душистые (пеларгония) : этот любимый цветок отпугивает японских жуков и капустных червецов.

Рута : сильный аромат этого растения отпугивает муравьев и жуков.

Пиретрум : отпугивает пчел и мух, поскольку содержит пиретрин.

Петрушка : отпугивает жуков и привлекает полезных насекомых.

Тимьян : отпугивает белокрылок и роговников.

Шалфей : сильный аромат шалфея отпугивает слизней и капустную моль.

Лаванда : сладкий и приятный запах лаванды отпугивает многие виды моли и мух.

Тысячелистник : отпугивает многих летающих вредителей, а его натуральные масла, как говорят, сильнее некоторых химических репеллентов.

Орегано : отпугивает капустных червей и жуков.

Кошачья мята (Nepeta): отпугивает кабачковых клопов, а также тлю.

Помидоры якобы предотвращают появление черной пятнистости, хотя не многие люди склонны сочетать розы и помидоры. Лаванда и кошачья мята хорошо отпугивают кроликов. Мирабилис (Mirabilis) и окопник (Consolida) действуют как приманки, привлекая японских жуков, которые любят розы, чтобы они поели их ядовитые листья. Тысячелистник привлекает божьих коровок, которые, в свою очередь, питаются тлей.

Реклама

Как сажать растения-компаньоны

Помните, что компаньонов нужно сажать на расстоянии не менее 30 см от ваших роз, чтобы не повредить их корни.

Создайте здоровую открытую структуру для ваших роз с помощью надлежащих практик обрезки. Всегда поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха вокруг ваших растений, чтобы предотвратить атаки вредителей и болезней. При надлежащем уходе за вашими розами вы сможете окружить их многими интересными компаньонами.

Какие виды растений не следует сажать с розами

Растения с развитой корневой системой, такие как кустарники, не следует сажать рядом с розами, поскольку они будут конкурировать за ресурсы и место в почве. Кроме того, любые растения, которые предпочитают влажную почву, не будут хорошо расти рядом с розами, которые предпочитают хорошо дренированную почву.

Можно ли сажать овощи с розами

Да, розы являются прекрасными растениями-компаньонами для овощей, поскольку их характерные цветы привлекают опылителей. Розы иногда могут даже служить легкой шпалерой для вьющихся овощей, таких как фасоль. Будьте осторожны с использованием пестицидов на ваших розах, если они посажены рядом с овощами, которые вы собираетесь есть.

Реклама

Какое почвопокровное растение хорошо посадить вокруг роз

Популярные варианты почвопокровных растений для посадки вокруг роз включают кошачью мяту, ползучий флокс и алиссум, и это лишь некоторые из них.

Новости партнеров