- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Что посадить в августе, чтобы собрать урожай осенью: советы для огородников
Август — это не только время сбора помидоров и кабачков. Опытные огородники знают, что именно сейчас можно высадить немало культур, которые успеют дать урожай до первых морозов или даже будут зимовать в почве, чтобы порадовать ранней весной.
Благодаря правильному выбору культур вы сможете продлить сезон свежей зелени и овощей как минимум до октября, а иногда и до ноября, а как это сделать рассказала опытная садовод Erin Berkyto.
Что посадить в августе
Корнеплоды
Свекла — для осеннего потребления лучше выбирать раннеспелые сорта, которые созревают за 60-70 дней.
Морковь — прекрасно растет в августе, особенно сорта для хранения.
Репа — быстро вызревает, около 45-50 дней, и может стать полезным дополнением к осенним блюдам.
Листовая зелень
Шпинат — любит прохладу и быстро растет, где-то 30-40 дней до сбора.
Капуста листовая — выдерживает легкие морозы, становится даже слаще после похолодания.
Мангольд — яркий и вкусный, с листьями, которые можно собирать постепенно.
Салат — выбирайте зимостойкие сорта, которые не боятся прохлады.
Руккола — быстро всходит и уже через 3-4 недели можно наслаждаться пикантным вкусом.
Пекинская капуста — успевает сформировать кочаны за 50-60 дней.
Капустные культуры
Брокколи — выбирайте сорта с коротким периодом вегетации, около 60-70 дней.
Белокочанная капуста — можно вырастить ранние кочаны даже в октябре.
Цветная капуста — требует регулярного полива и плодородной почвы.
Советы
Следите за влажностью почвы, в жаркие дни всходам особенно нужна влага.
Используйте мульчу — солома, трава или торф помогут сохранить прохладу почвы и уменьшить испарение воды.
Ориентируйтесь на свой регион. В Украине первые заморозки могут наступить с конца сентября, на севере, до середины ноября, на юге.
Выбирайте скороспелые сорта, чтобы гарантированно собрать урожай до морозов.
Зачем сеять что-то в августе
Продлеваете сезон свежих овощей.
Используете свободную площадь на грядках после уборки ранних культур.
Получаете более сладкие и нежные вкусы овощей благодаря прохладным ночам.
Август — это месяц не только для итогов сезона, но и для его продления. Если правильно выбрать культуры и придерживаться нескольких простых правил, вы сможете наслаждаться собственными овощами и зеленью до поздней осени, а некоторые даже оставить зимовать в огороде.