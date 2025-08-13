ТСН в социальных сетях

Что посадить в августе, чтобы собрать урожай осенью: советы для огородников

Август — это не только время сбора помидоров и кабачков. Опытные огородники знают, что именно сейчас можно высадить немало культур, которые успеют дать урожай до первых морозов или даже будут зимовать в почве, чтобы порадовать ранней весной.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
салат

салат / © Associated Press

Благодаря правильному выбору культур вы сможете продлить сезон свежей зелени и овощей как минимум до октября, а иногда и до ноября, а как это сделать рассказала опытная садовод Erin Berkyto.

Что посадить в августе

Корнеплоды

  • Свекла — для осеннего потребления лучше выбирать раннеспелые сорта, которые созревают за 60-70 дней.

  • Морковь — прекрасно растет в августе, особенно сорта для хранения.

  • Репа — быстро вызревает, около 45-50 дней, и может стать полезным дополнением к осенним блюдам.

Листовая зелень

  • Шпинат — любит прохладу и быстро растет, где-то 30-40 дней до сбора.

  • Капуста листовая — выдерживает легкие морозы, становится даже слаще после похолодания.

  • Мангольд — яркий и вкусный, с листьями, которые можно собирать постепенно.

  • Салат — выбирайте зимостойкие сорта, которые не боятся прохлады.

  • Руккола — быстро всходит и уже через 3-4 недели можно наслаждаться пикантным вкусом.

  • Пекинская капуста — успевает сформировать кочаны за 50-60 дней.

Капустные культуры

  • Брокколи — выбирайте сорта с коротким периодом вегетации, около 60-70 дней.

  • Белокочанная капуста — можно вырастить ранние кочаны даже в октябре.

  • Цветная капуста — требует регулярного полива и плодородной почвы.

Советы

  • Следите за влажностью почвы, в жаркие дни всходам особенно нужна влага.

  • Используйте мульчу — солома, трава или торф помогут сохранить прохладу почвы и уменьшить испарение воды.

  • Ориентируйтесь на свой регион. В Украине первые заморозки могут наступить с конца сентября, на севере, до середины ноября, на юге.

  • Выбирайте скороспелые сорта, чтобы гарантированно собрать урожай до морозов.

Зачем сеять что-то в августе

  • Продлеваете сезон свежих овощей.

  • Используете свободную площадь на грядках после уборки ранних культур.

  • Получаете более сладкие и нежные вкусы овощей благодаря прохладным ночам.

Август — это месяц не только для итогов сезона, но и для его продления. Если правильно выбрать культуры и придерживаться нескольких простых правил, вы сможете наслаждаться собственными овощами и зеленью до поздней осени, а некоторые даже оставить зимовать в огороде.

