Что посадить в августе, чтобы собрать урожай осенью: советы для огородников

Благодаря правильному выбору культур вы сможете продлить сезон свежей зелени и овощей как минимум до октября, а иногда и до ноября, а как это сделать рассказала опытная садовод Erin Berkyto.

Что посадить в августе

Корнеплоды

Свекла — для осеннего потребления лучше выбирать раннеспелые сорта, которые созревают за 60-70 дней.

Морковь — прекрасно растет в августе, особенно сорта для хранения.

Репа — быстро вызревает, около 45-50 дней, и может стать полезным дополнением к осенним блюдам.

Листовая зелень

Шпинат — любит прохладу и быстро растет, где-то 30-40 дней до сбора.

Капуста листовая — выдерживает легкие морозы, становится даже слаще после похолодания.

Мангольд — яркий и вкусный, с листьями, которые можно собирать постепенно.

Салат — выбирайте зимостойкие сорта, которые не боятся прохлады.

Руккола — быстро всходит и уже через 3-4 недели можно наслаждаться пикантным вкусом.

Пекинская капуста — успевает сформировать кочаны за 50-60 дней.

Капустные культуры

Брокколи — выбирайте сорта с коротким периодом вегетации, около 60-70 дней.

Белокочанная капуста — можно вырастить ранние кочаны даже в октябре.

Цветная капуста — требует регулярного полива и плодородной почвы.

Советы

Следите за влажностью почвы, в жаркие дни всходам особенно нужна влага.

Используйте мульчу — солома, трава или торф помогут сохранить прохладу почвы и уменьшить испарение воды.

Ориентируйтесь на свой регион. В Украине первые заморозки могут наступить с конца сентября, на севере, до середины ноября, на юге.

Выбирайте скороспелые сорта, чтобы гарантированно собрать урожай до морозов.

Зачем сеять что-то в августе

Продлеваете сезон свежих овощей.

Используете свободную площадь на грядках после уборки ранних культур.

Получаете более сладкие и нежные вкусы овощей благодаря прохладным ночам.

Август — это месяц не только для итогов сезона, но и для его продления. Если правильно выбрать культуры и придерживаться нескольких простых правил, вы сможете наслаждаться собственными овощами и зеленью до поздней осени, а некоторые даже оставить зимовать в огороде.