Что посадить в горшки: 6 термостойких и красочных контейнерных растений для жарких летних дней

Цветы в горшках / © Credits

Реклама

Хотя многие из нас любят тёплую летнюю погоду, но не все растения хорошо переносят жару, особенно в контейнерах.

The Spruce назвал 6 растений, которые, как оказалось, хорошо растут в условиях высоких температур.

Реклама

Анисовый иссоп

Анисовый иссоп / © Associated Press

Анисовый иссоп (Agastache foeniculum) — представитель семейства мятных, который прекрасно растет в контейнерах, заполненных влажной, хорошо дренированной и песчаной почвой. Он известен своим уникальным пряным ароматом и идеально подходит для привлечения колибри и других опылителей в зонах USDA 3–8.

Реклама

Это растение произрастает в горных районах Аризоны, Нью-Мексико и Чиуауа (Мексика). Оно хорошо приспосабливается к засушливым условиям и переносит высокие температуры, что делает его популярным в засухоустойчивом ландшафтном дизайне.

Анисовый иссоп требует обильного еженедельного полива в течение первых четырёх недель, но после того, как он приживётся, его можно поддерживать с помощью дождей.

Оранжевые эхинацеи

Оранжевые эхинацеи / © Credits

Оранжевые эхинацеи (Rudbeckia fulgida) на самом деле относятся к тому же семейству, что и «черноглазые Сьюзены».

Этот сорт цветет гораздо дольше, чем обычная «Черноглазая Сьюзен», а цвет их лепестков варьируется от желтого до более насыщенного оттенка оранжевого.

Реклама

Сажайте оранжевые эхинацеи в хорошо дренированную почву в зонах USDA 3–9. Они могут расти на полутени или на солнце, и хотя предпочитают еженедельный полив, эти цветы устойчивы к засухе.

Гвоздики

Гвоздики / © ТСН

Гвоздики (Dianthus) — это вид изящных цветов, известных своими привлекательными цветами, лепестками с изысканной бахромой и уникальными узорами. Их можно сажать в зонах USDA 3–9, и они становятся засухоустойчивыми после обильного полива в первый год.

Заполните горшки с гвоздиками хорошо дренированной и слегка щелочной почвой и поставьте их в место, где в течение дня будет не менее шести часов полного солнечного света, чтобы обеспечить цветение.

Цветы гвоздики ядовиты для домашних животных, поэтому обязательно поставьте горшки в недоступное для них место.

Реклама

Кореопсис

Кореопсис / © Credits

Чтобы получить ещё один яркий и нежный цветок, который удивительно вынослив, обратите внимание на кореопсис (Coreopsis). Все сорта семян цветов устойчивы к засухе и жаре.

Эти многолетние растения идеально подходят для бордюров и контейнеров и каждое лето дают ярко-жёлтые цветы, похожие на ромашки.

Семена цветов требуют 6–8 часов полного солнечного света в день, и их можно выращивать в контейнерах в зонах USDA 2–8. Используйте песчаную, хорошо дренированную почву и регулярно поливайте, чтобы поддерживать равномерную влажность почвы, пока ваши цветы приживаются.

Герань

Герань / © Associated Press

Герань (Pelargonium spp.) не зря считается одним из самых популярных контейнерных растений: она представлена в потрясающем ассортименте цветов, обладает приятным ароматом и достаточно неприхотлива в уходе.

Поставьте горшки или грядки там, где они будут получать свет не менее шести часов в день, посадите растения в слабокислую и хорошо дренированную почву, поливайте периодически, когда почва подсыхает, и наблюдайте, как ваши контейнеры оживают.

Шалфей

Шалфей

Если вы хотите убедиться, что растения в вашем саду идеально подходят для опылителей, шалфей (Salvia spathacea) — это серьезно недооцененный вариант. Этот полувечнозелёный многолетник имеет серебристо-зелёные листья и пурпурные цветы, может вырастать до одного метра в высоту и прекрасно растёт в различных условиях освещённости.

Это растение неприхотливо в уходе и засухоустойчиво, идеально подходит для садоводов-любителей.

Посадите шалфей в суглинистую, хорошо дренированную почву в зонах USDA 8–11 и поливайте его два раза в месяц, как только он приживется. Обрежьте сухие цветы, чтобы стимулировать их рост в поздние зимние месяцы.

Новости партнеров