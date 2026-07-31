- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 3 мин
Что посадить в горшки: 6 термостойких и красочных контейнерных растений для жарких летних дней
Если вы хотите проводить солнечные дни в окружении прекрасных цветов, это лучшие яркие и термостойкие контейнерные растения, которые обязательно сделают ваши клумбы и горшки яркими из года в год.
Хотя многие из нас любят тёплую летнюю погоду, но не все растения хорошо переносят жару, особенно в контейнерах.
The Spruce назвал 6 растений, которые, как оказалось, хорошо растут в условиях высоких температур.
Анисовый иссоп
Анисовый иссоп (Agastache foeniculum) — представитель семейства мятных, который прекрасно растет в контейнерах, заполненных влажной, хорошо дренированной и песчаной почвой. Он известен своим уникальным пряным ароматом и идеально подходит для привлечения колибри и других опылителей в зонах USDA 3–8.
Это растение произрастает в горных районах Аризоны, Нью-Мексико и Чиуауа (Мексика). Оно хорошо приспосабливается к засушливым условиям и переносит высокие температуры, что делает его популярным в засухоустойчивом ландшафтном дизайне.
Анисовый иссоп требует обильного еженедельного полива в течение первых четырёх недель, но после того, как он приживётся, его можно поддерживать с помощью дождей.
Оранжевые эхинацеи
Оранжевые эхинацеи (Rudbeckia fulgida) на самом деле относятся к тому же семейству, что и «черноглазые Сьюзены».
Этот сорт цветет гораздо дольше, чем обычная «Черноглазая Сьюзен», а цвет их лепестков варьируется от желтого до более насыщенного оттенка оранжевого.
Сажайте оранжевые эхинацеи в хорошо дренированную почву в зонах USDA 3–9. Они могут расти на полутени или на солнце, и хотя предпочитают еженедельный полив, эти цветы устойчивы к засухе.
Гвоздики
Гвоздики (Dianthus) — это вид изящных цветов, известных своими привлекательными цветами, лепестками с изысканной бахромой и уникальными узорами. Их можно сажать в зонах USDA 3–9, и они становятся засухоустойчивыми после обильного полива в первый год.
Заполните горшки с гвоздиками хорошо дренированной и слегка щелочной почвой и поставьте их в место, где в течение дня будет не менее шести часов полного солнечного света, чтобы обеспечить цветение.
Цветы гвоздики ядовиты для домашних животных, поэтому обязательно поставьте горшки в недоступное для них место.
Кореопсис
Чтобы получить ещё один яркий и нежный цветок, который удивительно вынослив, обратите внимание на кореопсис (Coreopsis). Все сорта семян цветов устойчивы к засухе и жаре.
Эти многолетние растения идеально подходят для бордюров и контейнеров и каждое лето дают ярко-жёлтые цветы, похожие на ромашки.
Семена цветов требуют 6–8 часов полного солнечного света в день, и их можно выращивать в контейнерах в зонах USDA 2–8. Используйте песчаную, хорошо дренированную почву и регулярно поливайте, чтобы поддерживать равномерную влажность почвы, пока ваши цветы приживаются.
Герань
Герань (Pelargonium spp.) не зря считается одним из самых популярных контейнерных растений: она представлена в потрясающем ассортименте цветов, обладает приятным ароматом и достаточно неприхотлива в уходе.
Поставьте горшки или грядки там, где они будут получать свет не менее шести часов в день, посадите растения в слабокислую и хорошо дренированную почву, поливайте периодически, когда почва подсыхает, и наблюдайте, как ваши контейнеры оживают.
Шалфей
Если вы хотите убедиться, что растения в вашем саду идеально подходят для опылителей, шалфей (Salvia spathacea) — это серьезно недооцененный вариант. Этот полувечнозелёный многолетник имеет серебристо-зелёные листья и пурпурные цветы, может вырастать до одного метра в высоту и прекрасно растёт в различных условиях освещённости.
Это растение неприхотливо в уходе и засухоустойчиво, идеально подходит для садоводов-любителей.
Посадите шалфей в суглинистую, хорошо дренированную почву в зонах USDA 8–11 и поливайте его два раза в месяц, как только он приживется. Обрежьте сухие цветы, чтобы стимулировать их рост в поздние зимние месяцы.