Что посадить в мае: 7 многолетних растений, которые потрясающе цветут все лето

Цветы в саду / © ТСН

Реклама

Май — несомненно, лучшее время для посадки многих любимых многолетних растений. Это потому, что к концу весны погода теплеет, а почва влажная.

GardeningKnowHow назвал лучшие многолетние растения для посадки в этом месяце.

Лучшие многолетние растения для посадки в мае

Есть так много потрясающих многолетних растений на выбор, и так много из них идеально подходят для посадки в мае. Но эти выдающиеся сорта — те, что возглавляют список обязательных посадок в мае этого года.

Реклама

Садовый флокс

Флокс / © Credits

Цветы садового флокса (Phlox paniculata) поражают своей яркостью и имеют сильный, сладкий аромат. Эффектные цветы появляются летом и цветут до осени в оттенках лавандового, сиреневого, розового, фиолетового, лососевого и белого цветов.

Посадите садовый флокс в месте с небольшим количеством солнца, полным или частичным. Ему также нужна хорошо дренированная, влажная почва, поэтому перед посадкой добавьте немного органического компоста.

Этот кустарник также называют высоким флоксом, и вот почему: он может вырастать до 1,3 м в высоту! Он также разрастается до 1 м в ширину. Большие цветы привлекают бабочек, а также флоксы являются прекрасными срезанными цветами.

Кошачья мята

Кошачья мята / © Credits

Кошачья мята (Nepeta spp.) принадлежит к большому семейству мятных, поэтому она имеет быстрорастущие листья, увенчанные колосками нежных фиолетовых цветов.

Реклама

Классические цветы — лавандовые на этих декоративных травах, но розовые и белые сорта также хороши. Цветы привлекают опылителей, а листья отпугивают комаров и других нежелательных насекомых.

Кровоточащее сердце

Кровоточащее сердце / © Credits

Если есть одно многолетнее растение прямо со съемок диснеевского мультфильма, то это кровоточащее сердце (Dicentra spectabilis). «Милота» — это недостаточно сильный термин, чтобы описать вид ряда рыхлых розовых цветков в форме сердца, каждый из которых имеет маленький белый выступающий «язычок» и красную полоску посередине. А вот еще одна хорошая новость: этот цветок предпочитает тенистые места.

Кровоточащее сердце происходит из Азии, но хорошо растет в зонах 3-9. Его длинные, изогнутые стебли могут вырастать до 1 м. Каждое из растений обычно весной выращивает около 20 цветков в форме сердца. Эти волшебные романтические цветы держатся две-три недели и возвращаются снова год за годом. Будьте осторожны с детьми и домашними животными, поскольку растения-кровоточащие сердца очень токсичны.

Аквилегия

Аквилегия

Сажать Аквилегию (Aquilegia spp.) можно рассадой или сеять начиная с мая, после того, как минует вся опасность заморозков. Цветение длится не более нескольких счастливых недель.

Реклама

Сажать аквилегию надо на полном солнце, если вы живете в прохладном климате, или в полутени в более теплых регионах. Она процветает в зонах морозостойкости USDA 3-8. Это многолетнее растение, которое не любит жару, и она увядает в жаркую летнюю погоду. Аквилегия также токсична для людей и домашних животных.

Ромашка Шаста

Ромашка Шаста / © Credits

Ромашка Шаста (Leucanthemum x superbum) не является изысканным цветком, но она веселая, милая и засухоустойчивая. Этот многолетний цветок имеет классический вид ромашки: солнце из тонких белых лепестков, окружающих желтую серединку, похожую на яичный желток. Листья создают приятный контраст насыщенного темно-зеленого цвета.

Стебли ромашки Шаста могут вырастать до 1 м высотой в зонах USDA 5-9. Растению нужно полное солнце и хорошо дренированная почва. Лучше всего она выглядит в контейнерах и декоративных клумбах. Но будьте осторожны, чтобы не пускать собак и кошек, поскольку растение токсично.

Мак

Маки / © Getty Images

Существует много разных видов маков, которые можно посадить в мае. Эти многолетние растения освещают сад весной крупными, ярко окрашенными цветами, состоящими из лепестков, похожих на креп-бумагу, и имеющими темное пятно у основания.

Реклама

Вы можете найти множество различных оттенков маков, которые подойдут к вашей садовой палитре.

Имейте в виду, что эти растения не процветают в течение жаркого лета. Они хорошо растут в зонах морозостойкости USDA 3-9 и являются быстрорастущими цветами, но любят прохладную весеннюю погоду. Их зрелище впечатляющее, но быстротечное. Держите маки подальше от кошек, собак и детей.

Дельфиниум

Дельфиниум / © Credits

Обратите внимание на самые большие и самые яркие цветы лета! Дельфиниумы (Delphinium elatum) — это многолетние растения, которые могут вырастать выше вас, до 2 м высотой. Они цветут с конца весны и продолжают цвести все лето, что является одной из причин, почему их назвали цветком года 2026. Традиционно цветы синие, но также доступны другие оттенки розового, фиолетового и белого.

Дельфиниумы лучше всего растут в районах с длинной, прохладной весной. Они процветают в зонах морозостойкости USDA 3-9. Опять же, это замечательные цветы, которые являются токсичными для людей, домашних животных и лошадей.

Реклама

Новости партнеров