Что посадить в марте — выносливые многолетники для красивого сада
Март — идеальный месяц, чтобы заложить основу будущего сада. Именно сейчас почва начинает оттаивать, поэтому выносливые многолетники легко приживаются и будут радовать цветением много лет подряд.
С первыми теплыми днями появляется естественное желание проводить больше времени на свежем воздухе, а еще лучше, в собственном цветущем саду. И если вы мечтаете о клумбе, которая имеет эффектный вид, но не требует ежедневного внимания, стоит обратить внимание на многолетние растения, об этом рассказало издание Real Simple.
Март — один из лучших месяцев для их посадки. В это время земля постепенно оттаивает, а корни растений успевают хорошо окрепнуть до летней жары. К тому же многие выносливые многолетники способны пережить даже неожиданные весенние заморозки.
Садоводы советуют высаживать растения разной высоты и с разными периодами цветения, тогда клумба будет радовать красками от ранней весны до конца лета.
Советы для посадки в марте
Хотя ранняя весна — отличное время для садовых работ, стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, в прохладную и облачную погоду растения высыхают значительно медленнее, чем летом. Чрезмерный полив может привести к появлению болезней. Во-вторых, если вы выращиваете растения в холодном парнике или под навесом, в солнечные дни температура внутри может быстро повышаться. В таких условиях почва, наоборот, может быстро пересыхать.
Поэтому главное правило ранней весны — внимательно контролировать влажность почвы.
Эхинацея
Эхинацея — одно из самых любимых растений садоводов. Ее легко узнать по крупным цветам, похожим на ромашки, с яркой серединкой. Эхинацея любит солнечные участки и практически не нуждается в сложном уходе. Преимущества растения:
долгий период цветения
устойчивость к засухе
способность расти даже в бедной почве
привлекает пчел и бабочек
Рудбекия
Эти ярко-желтые цветы с темной серединкой очень эффектно смотрятся на клумбах. Рудбекия цветет долго, часто до самой осени, добавляет саду теплых золотистых оттенков. Чтобы растение чувствовало себя хорошо:
высаживайте ее на солнечном месте
выбирайте почву с хорошим дренажем
В уходе рудбекия чрезвычайно проста, поэтому подходит даже начинающим.
Седум (Очиток)
Седум — идеальный выбор для тех, кто хочет минимум ухода. Это растение — идеальный выбор для тех, кто хочет минимум ухода:
выдерживает жару
хорошо переносит засуху
может расти в бедной почве
Седум также радует многообразием цветов, от нежно-розового до насыщенно-бордового.
Маргаритка
Маргаритка — маленькое, но очень очаровательное растение. Эти цветы часто становятся первыми украшениями весеннего сада, ведь хорошо переносят холод. Их можно выращивать:
в клумбах
в контейнерах
в холодных парниках
А их вид нежный и романтичный, мгновенно добавляет саду весеннего настроения.
Шалфей
Шалфей славится своими насыщенными цветами и выносливостью. Она:
хорошо переносит солнце
выдерживает летнюю жару
долго цветет, иногда до конца лета
Интересно, что название растения происходит от латинского слова salvare, что означает «лечить». Некоторые виды сальвии используют в кулинарии и народной медицине. Кроме того, цветы привлекают пчел, бабочек и колибри.
Лилейник
Лилейник — одно из самых надежных многолетних растений. Они легко приспосабливаются к разным типам почвы и после укоренения почти не нуждаются в уходе. Главное их преимущество — ежегодное возвращение. Если вы посадите их один раз, вы будете любоваться цветами много лет.
Съедобные многолетники
Кроме декоративных цветов, садоводы советуют добавить на участок и съедобные многолетние растения.К ним относятся:
спаржа
ревень
щавель
шнитт-лук
розмарин
Эти растения высаживают один раз, а потом они каждую весну возвращаются и дают урожай практически без дополнительных усилий.
Март — идеальное время, чтобы заложить основу красивого сада, который не потребует много ухода. Выносливые многолетники легко приживаются и ежегодно радуют цветением.
А если добавить к ним еще и съедобные растения, ваш сад станет не только эстетическим, но и полезным. Главное правило — выбирать растения с разными периодами цветения и высотой. Тогда ваш сад будет иметь живой и красочный вид от ранней весны до конца лета, почти без лишних забот.