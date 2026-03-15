Рудбекия / © Associated Press

С первыми теплыми днями появляется естественное желание проводить больше времени на свежем воздухе, а еще лучше, в собственном цветущем саду. И если вы мечтаете о клумбе, которая имеет эффектный вид, но не требует ежедневного внимания, стоит обратить внимание на многолетние растения, об этом рассказало издание Real Simple.

Март — один из лучших месяцев для их посадки. В это время земля постепенно оттаивает, а корни растений успевают хорошо окрепнуть до летней жары. К тому же многие выносливые многолетники способны пережить даже неожиданные весенние заморозки.

Садоводы советуют высаживать растения разной высоты и с разными периодами цветения, тогда клумба будет радовать красками от ранней весны до конца лета.

Советы для посадки в марте

Хотя ранняя весна — отличное время для садовых работ, стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, в прохладную и облачную погоду растения высыхают значительно медленнее, чем летом. Чрезмерный полив может привести к появлению болезней. Во-вторых, если вы выращиваете растения в холодном парнике или под навесом, в солнечные дни температура внутри может быстро повышаться. В таких условиях почва, наоборот, может быстро пересыхать.

Поэтому главное правило ранней весны — внимательно контролировать влажность почвы.

Эхинацея

Эхинацея — одно из самых любимых растений садоводов. Ее легко узнать по крупным цветам, похожим на ромашки, с яркой серединкой. Эхинацея любит солнечные участки и практически не нуждается в сложном уходе. Преимущества растения:

долгий период цветения

устойчивость к засухе

способность расти даже в бедной почве

привлекает пчел и бабочек

Рудбекия

Эти ярко-желтые цветы с темной серединкой очень эффектно смотрятся на клумбах. Рудбекия цветет долго, часто до самой осени, добавляет саду теплых золотистых оттенков. Чтобы растение чувствовало себя хорошо:

высаживайте ее на солнечном месте

выбирайте почву с хорошим дренажем

В уходе рудбекия чрезвычайно проста, поэтому подходит даже начинающим.

Седум (Очиток)

Седум — идеальный выбор для тех, кто хочет минимум ухода. Это растение — идеальный выбор для тех, кто хочет минимум ухода:

выдерживает жару

хорошо переносит засуху

может расти в бедной почве

Седум также радует многообразием цветов, от нежно-розового до насыщенно-бордового.

Маргаритка

Маргаритка — маленькое, но очень очаровательное растение. Эти цветы часто становятся первыми украшениями весеннего сада, ведь хорошо переносят холод. Их можно выращивать:

в клумбах

в контейнерах

в холодных парниках

А их вид нежный и романтичный, мгновенно добавляет саду весеннего настроения.

Шалфей

Шалфей славится своими насыщенными цветами и выносливостью. Она:

хорошо переносит солнце

выдерживает летнюю жару

долго цветет, иногда до конца лета

Интересно, что название растения происходит от латинского слова salvare, что означает «лечить». Некоторые виды сальвии используют в кулинарии и народной медицине. Кроме того, цветы привлекают пчел, бабочек и колибри.

Лилейник

Лилейник — одно из самых надежных многолетних растений. Они легко приспосабливаются к разным типам почвы и после укоренения почти не нуждаются в уходе. Главное их преимущество — ежегодное возвращение. Если вы посадите их один раз, вы будете любоваться цветами много лет.

Съедобные многолетники

Кроме декоративных цветов, садоводы советуют добавить на участок и съедобные многолетние растения.К ним относятся:

спаржа

ревень

щавель

шнитт-лук

розмарин

Эти растения высаживают один раз, а потом они каждую весну возвращаются и дают урожай практически без дополнительных усилий.

Март — идеальное время, чтобы заложить основу красивого сада, который не потребует много ухода. Выносливые многолетники легко приживаются и ежегодно радуют цветением.

А если добавить к ним еще и съедобные растения, ваш сад станет не только эстетическим, но и полезным. Главное правило — выбирать растения с разными периодами цветения и высотой. Тогда ваш сад будет иметь живой и красочный вид от ранней весны до конца лета, почти без лишних забот.