Что посадить в тени: фрукты и ягоды, которые вырастут без солнца

Не всегда у нас есть возможность высаживать плодовые деревья и кусты на солнце. Кроме того, не все растения любят прямые солнечные лучи - некоторые из них отлично растут и плодоносят в тени.

Если вы выращиваете сад в течение длительного времени, то вы очень хорошо знаете, что каждый год количество солнечного света на участке уменьшается. То, что когда-то было залитым солнцем огородом, со временем становится тенистым садом, потому что старые растения разрастаются, кроме того, появляются новые.

Большинству фруктов и овощей требуется солнце в течение не менее 8 часов в день, но существуют плодовые растения и для тенистых садов. Об этих кустах и деревьях рассказывают специалисты Gardening know how.

Большинство тенелюбивых растений относятся к категории ягод, но, если у вас частично затененный участок, можно выращивать даже груши и сливы.

Груши

Грушам нужно немного солнца, они будут расти и в полутени. Попробуйте посадить грушу на западной стороне участка, где днем будет несколько часов солнца.

Сливы

Сорта слив можно выращивать на участках сада, которые получают утреннее солнце и полуденную тень.

Ревень

Ревень – еще одно тенелюбивое растение, а точнее, овощное растение, популярное для пирогов и киселей. Ранние сорта лучше всего подходят для затененных участков с богатой почвой.

Киви

Выносливые киви также можно выращивать в полутени. Обеспечьте растению решетку для поддержки и посадите его в месте, хотя бы частично освещенном солнцем.

Мускатный виноград

Имейте в виду, что чем больше солнца получает виноградная лоза, тем больше будет плодов, поэтому, если вы посадите виноград в действительно затененном месте, то сможете насладиться декоративными качествами растения, а вот серьезный урожай вырастить у вас, скорее всего, не получится.

Голубика

Ягоды и фрукты, которые хорошо растут в тени / Фото: Credits

Голубика, как правило, требует много солнца, но низкорослая голубика выносит и легкую тень, а также существуют устойчивые к холоду сорта, которые можно выращивать и в тени.

Смородина

Смородина, как черная, так и красная, переносит частичное солнце и умеренную тень. Опять же, если вы выращиваете растение ради вкусных фруктов, чем больше солнца будет получать растение, тем больше оно будет производить плодов.

Бузина

Бузина хорошо растет в полутени. Ее ароматные темно-фиолетовые сочные ягоды хороши в варенье.

Крыжовник

Кусты крыжовника используются в качестве живых изгородей, из которых получаются съедобные плоды. Они будут отлично себя чувствовать в затененном месте.

Ежевика

Ягоды и фрукты, которые хорошо растут в тени / Фото: Credits

Ежевика хорошо растет в тени. Он она очень быстро разрастается, поэтому для сдерживания ее роста необходим определенный уход.

Брусника

Брусника представляет собой дикий низкий вечнозеленый кустарник, который растет в подлеске. Учитывая ее склонность к прохладе и лесной темноте, она будет идеальным кустом для тенистых уголков вашего сада.

Шелковица

Шелковица терпима как к тени, так и к прохладе. Но это дерево создаст беспорядок, поэтому убедитесь, что оно находится в отдаленном месте, где вы не будете нервничать из-за темных пятен на траве или на дорожках.

Малина

Ягоды и фрукты, которые хорошо растут в тени / Фото: Credits

Малину легко выращивать, она хорошо переносит полутень. Но она, как и ежевика, очень быстро разрастается и может выйти из-под контроля. Хотя восхитительный нежный вкус ягоды того стоит.

Земляника

Ягоды и фрукты, которые хорошо растут в тени / Фото: Credits

В то время как большинству земляник требуется полное солнце, есть сорта, которые могут расти в полутени. Попробуйте такой сорт, как "Александрия", и посадите несколько кустов, чтобы получить невероятный урожай.

Как ухаживать за тенелюбивыми растениями

Помните, что количество солнечного света, проникающего на участок, меняется в зависимости от сезона. Контролируйте количество солнечного света в вашем саду. Если вы хотите дать немного больше света затененному участку, попробуйте обрезать нижние ветки деревьев. Этого может быть достаточно, чтобы значительно увеличить уровень освещенности.

Растения в затененных местах часто остаются влажными дольше и более подвержены болезням. Разместите растения дальше друг от друга в тени, чтобы обеспечить движение воздуха и чтобы листва высыхали быстрее.

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