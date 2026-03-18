Что посеять на рассаду: какие сорта помидоров будут самыми популярными в этом году

Реклама

Сейчас ассортимент доступных для выращивания видов помидоров шире, чем когда-либо. Разнообразие заключается не только в размере — который может варьироваться от размера красной смородины до размера небольшой дыни — и виде (черри, говяжий стейк и т.д.), но и в цвете, начиная от желтого и оранжевого до розового и даже черного.

Какой сорт выбрать, рассказывает GardensIllustrated .

Здесь представлены некоторые из самых интересных, самых ярких и, конечно же, самых вкусных сортов, которые стоит попробовать вырастить в этом году, включая те, что дают ранний урожай, идеально подходящие, если у нас будет неудачное лето.

Реклама

Помидор «Атомный сплав»

Этот необычный сорт дает множество черных плодов в форме сливы с зелеными, оранжевыми и красными прожилками. Он был выведен известным селекционером помидоров Брэдом Гейтсом и, как говорят, является совершенствованием его легендарного сорта «Атомный виноград Брэда», что дает больший урожай раньше и большие плоды в течение длительного периода.

Помидор «Экстаз садовода»

Назван так, потому что говорят, что он на вкус даже лучше, чем вечно популярный сорт «Увлечение садовника». Его вывел и назвал покойный Тони Хейг, математик, чемпион по шахматам, астроном и садовник из общины Бритдир-Мор в Уэльсе. Скрещивание доктора Кэролин Пинк и Ирландского Увлечения садовника дает сотни помидоров черри в течение сезона и начинает рано плодоносить.

Помидор «Ступике»

Сорт-реликвия 1954 года из Восточной Европы, который обещает ранний урожай даже в неурожайное лето, поэтому идеально подходит, если вы выращиваете помидоры на открытом воздухе. Этот помидор дает вкусные плоды на открытом воздухе прохладным летом, что прекрасно, если у вас нет места для теплицы. Он имеет превосходный вкус — правильный баланс сладкого и острого. Это старый сорт из Чехии, который дает много урожая с начала лета и до конца. Если вы ленивый садовник, этот сорт прекрасно подойдет, поскольку вам не нужно прищипывать все боковые побеги или подвязывать его, если вы этого не хотите — вы можете просто позволить ему свободно расти. Достигает 2 м и имеет хорошую устойчивость к фитофторозу. Идеально подходит для салатов.

Помидор «Мятежный звездный истребитель»

Этот привлекательный сорт выглядит так, будто он из далекой-далекой галактики, с полосатой кожурой и мраморной мякотью. Имеет смелый, сладкий и дымный вкус и мясистую текстуру.

Реклама

Помидор «Шоколадная вишня»

Очень сладкий и фруктовый помидор черри с большим количеством какао-коричневых плодов. Плоды не трескаются и не раскалываются на ветке, и хорошо хранятся после сбора.

Помидор «Зеленая зебра»

Созревающий сорт зеленый с привлекательными желтыми полосками. Мякоть также ярко-зеленая, с очень насыщенным и терпким вкусом; плоды выглядят почти как огурцы, если их нарезать.

Помидор «Индиго Роуз»

Очень крупный помидор черри с черной кожицей, имеющий розовый оттенок. Изначально выведен из диких помидоров в Перу, скрещен с плодами с Галапагосских островов. Великолепный вкус. Богат антоцианами, те же антиоксиданты, содержащиеся в чернике.

Помидор «Марманд»

Этот классический французский сорт имеет крупные, сплющенные, ребристые плоды. Один из лучших крупных помидоров по вкусу и текстуре. Лучше всего выращивается в теплице.

Реклама

Помидор «Блу Баю»

Этот впечатляющий помидор имеет плоды от темно-синего до фиолетового/черного цвета, когда созревают, благодаря высокому содержанию антоцианов. Растения имеют очень крепкие и энергичные стебли. Плоды одновременно сладкие и терпкие.