Что посеять в апреле прямо в грунт: 10 овощей, которые дадут хороший урожай в течение лета

Забудьте о том, не рано ли начинать сеять овощи в вашем саду - все эти вкусные овощи можно безопасно сеять на открытом воздухе в апреле, даже если это до последних заморозков. Эти семена овощей прорастают при более низких температурах, поэтому вы можете начать выращивать их для раннего урожая, который начинается в конце весны и длится несколько месяцев.

Посев семян непосредственно в почву, где должны расти растения, - это самый простой способ выращивать овощи, пропуская все хлопоты с посадкой в помещении и закаливанием рассады, а затем пересаживая ее на улицу. Просто поместите семена в почву, поливайте и прореживайте рассаду в течение нескольких недель - и не позволяйте прореженным растениям пропасть зря, потому что они имеют прекрасный вкус в салате.

Начать сеять семена надо в тот момент, когда почва достаточно теплая для прорастания, чтобы они не застряли в холодной, влажной почве и не сгнили. Вооружитесь почвенным термометром, и вам не придется догадываться.

Однако большинство семян может прорастать при гораздо более низкой температуре, чем обычно указано в оптимальном диапазоне. Им может потребоваться несколько дней дольше, чтобы прорасти, и, если нет признаков жизни, я просто воткну еще несколько семян в почву, как только она прогреется еще на несколько градусов.

Все эти овощные культуры являются морозостойкими, что означает, что они справятся с легкими заморозками. Однако, чем моложе саженцы, тем они нежнее и уязвимее. Поэтому, если прогнозируются поздние заморозки, перестрахуйтесь, накрыв любые еще молодые растения недорогим садовым флисом.

Если вы живете в холодной зоне, покрытие для рядков можно оставлять на месте и днем, поскольку оно пропускает солнечный свет и дождевую воду.

Вот список овощей, которые можно сеять в апреле.

Морковь

Посейте морковь в апреле, поскольку семена начнут прорастать при температуре 4°C, хотя они прорастут быстрее, когда температура почвы достигнет 14°C. Посадите ее там, где она будет расти, за 2-4 недели до последних заморозков.

Кале

Кале - это такой универсальный овощ, которому нужно всего два месяца, чтобы вырастить от семян до сбора урожая. Очень морозостойкая, вы можете сеять кале, как только сможете обработать почву, до 3 недель до последних заморозков. Оптимальная температура почвы для прорастания составляет 15-29°C, но вы все равно увидите, как некоторые семена прорастают при 4°C.

Лачинато, или капуста динозавров, считается самой сладкой и нежной, поэтому лучше всего подходит для салатов, пассерования или жарки, или добавляется в супы и рагу на последние несколько минут приготовления.

Свекла

Если вы не ели свеклу со времен древесных овощей вашего детства, самое время попробовать вырастить новый сорт свеклы. Многие из них были выведены для лучшего вкуса, более гладкой текстуры и более высокого содержания сахара, с разнообразными вкусами.

Посейте эти семена за 3-4 недели до даты заморозков. Они начнут прорастать при температуре 4°C, хотя вы получите гораздо лучшую всхожесть выше 10°C.

Горох

Горошек немного менее холодостойкий, чем другие рекомендуемые овощи, но его все равно стоит посеять, как только ваша почва станет пригодной для обработки, до 4-6 недель до даты последних заморозков, поскольку он прорастает при 10°C. Более старые растения перенесут легкие заморозки, но вам нужно будет обрезать рассаду, если вы получите поздние заморозки. По этой причине многим огородникам нравится выращивать самоподдерживающийся горох как раннюю культуру, просто потому, что его низкая, кустистая форма позволяет легко накинуть на него уютный утеплитель.

Шпинат

Еще одна листовая зелень, которая любит начало апреля, шпинат классифицируется как суперпродукт, поскольку он очень богат питательными веществами. Сейте непосредственно за 5 недель до последних заморозков, как только температура почвы достигнет 4 градуса. Шпинат хорошо прорастает при более низких температурах - слишком сильное тепло на самом деле замедляет прорастание.

Мангольд

По вкусу похожий на шпинат, но с красивыми яркими стеблями и прожилками, мангольд является декоративным, а также вкусным дополнением к любой огородной грядке. Действительно, он так хорош, что многие люди втискивают эту культуру в цветочную клумбу. Он может прорастать при температуре 4 градуса, хотя прорастание ускоряется, когда почва прогреется до 12. Быстро растущая, молодая зелень может быть готова к сбору всего за 20 дней, а зрелые листья - за 60 дней. Сейте до 4 недель до даты последних заморозков.

Лук-порей

Большинство луков-пореев растут очень долго, и вам нужно сначала высеять семена в помещении, а затем пересадить на улицу, поэтому это проблема. Но есть сорта, которые можно высеять непосредственно на улицу в апреле, как только почву можно обработать и она достигнет 7 градусов, хотя семена лучше всего прорастают при температуре 18, поэтому подождите до конца месяца. Он растет невероятно быстро, поэтому вы сможете наслаждаться гигантскими луками-пореями до середины лета. Чтобы получить более длинные белые стебли, насыпьте почву вокруг основания созревших луков-пореев.

Редис

Ранняя весна - идеальное время для посева салатного редиса, поскольку он имеет тенденцию к прорастанию в более теплую погоду. Вы можете начать его сажать до 4 недель до последних заморозков, поскольку он начнет прорастать при 4°C, хотя оптимальный диапазон для него составляет 13-24°C. Поскольку редис очень быстро растет, он прекрасно подходит для контейнера, поэтому вы всегда можете выращивать его в горшке под укрытием от теплой стены дома, если живете в холодной зоне.

Кольраби

Кольраби легко выращивать и она впечатляет на грядке или в горшке. Она имеет мягкий, сладкий вкус и может есть сырой в салатах, или запекаться, готовиться на пару или томиться. Хотя семена лучше всего прорастают при температуре 18-21°C, они начинают прорастать при 4°C. Однако они немного менее устойчивы к морозам, чем другие наши овощи, поэтому сейте их до 2 недель до последних заморозков.

Зеленый лук

Салатный лук начинает прорастать при температуре 7 градусов, хотя он гораздо быстрее прорастает при температуре выше 20, но он растет так быстро, что стоит начать его выращивать за пару недель до последних заморозков.