Что посеять в теплицу сейчас, чтобы успеть собрать урожай к весне

Конец лета – хороший период для посадки и посева новых растений в теплице, чтобы собрать вкусный урожай холодной зимой.

На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD рассказали, что сейчас идеальное время для посева семян, которые будут расти вплоть до ранней весны. Эти советы подходят для более теплого климата, но ими можно воспользоваться, если у вас есть теплица.

Вот что можно сеять в августе:

Бок-чой : Эта китайская капуста отличается нежными листьями и хрустящим стеблем. Она хорошо растет в прохладные месяцы и ее можно собирать через 40-50 дней после посева.

: Эта китайская капуста отличается нежными листьями и хрустящим стеблем. Она хорошо растет в прохладные месяцы и ее можно собирать через 40-50 дней после посева. Татсой : Другая восточная зелень, у которой схожие потребности. У татсой темные, мягкие листья и легкий ореховый вкус.

: Другая восточная зелень, у которой схожие потребности. У татсой темные, мягкие листья и легкий ореховый вкус. Китайская капуста: Идеальна для прохладной погоды. Она быстро растет и подходит для салатов и супов.

Идеальна для прохладной погоды. Она быстро растет и подходит для салатов и супов. Руккола : Это листовая зелень с пикантным, ореховым вкусом. Ее можно сеять прямо в саду в течение августа. Рукола быстро растет и обеспечивает длинный сезон сбора к весне. Она также хорошо выдерживает легкие заморозки.

: Это листовая зелень с пикантным, ореховым вкусом. Ее можно сеять прямо в саду в течение августа. Рукола быстро растет и обеспечивает длинный сезон сбора к весне. Она также хорошо выдерживает легкие заморозки. Зимний шпинат: обязательно сажайте зимний сорт для большого количества сладких листьев в конце зимы и ранней весной.

обязательно сажайте зимний сорт для большого количества сладких листьев в конце зимы и ранней весной. Кориандр : легкий в выращивании, хорошо адаптируется к прохладной погоде, У него ароматные листья и семена. Идеально подходит для кулинарии.

: легкий в выращивании, хорошо адаптируется к прохладной погоде, У него ароматные листья и семена. Идеально подходит для кулинарии. Кервель : у него нежный анисовый вкус и он хорошо растет в прохладную погоду. Его листья используют для приготовления салатов и в качестве приправы.

: у него нежный анисовый вкус и он хорошо растет в прохладную погоду. Его листья используют для приготовления салатов и в качестве приправы. Капуста: хотя август – это немного поздно для выращивания крупных головок капусты, вы все еще можете сделать последний посев для получения молодых листочков осенью. Капуста требует около 70-100 дней до зрелости, поэтому учитывайте это при планировании.

хотя август – это немного поздно для выращивания крупных головок капусты, вы все еще можете сделать последний посев для получения молодых листочков осенью. Капуста требует около 70-100 дней до зрелости, поэтому учитывайте это при планировании. Мангольд (листовая свекла) : если посеянные ранне растения уже проросли, вы можете посеять новые, им на смену. Мангольд хорошо выдерживает холод и обеспечивает питательные листья для салатов и гарниров.

: если посеянные ранне растения уже проросли, вы можете посеять новые, им на смену. Мангольд хорошо выдерживает холод и обеспечивает питательные листья для салатов и гарниров. Весенняя капуста: сажать ее лучше сейчас для ранней весенней уборки урожая.

сажать ее лучше сейчас для ранней весенней уборки урожая. Зимний портулак: отлично подходит для салатов благодаря своей сочной текстуре и холодостойкости. Сейте портулак прямо в саду. Он хорошо растет даже при умеренных заморозках и может давать свежие листья до поздней осени.

Эти растения будут расти медленнее с наступлением более коротких дней и зимних холодов. Однако до ранней весны вы сможете наслаждаться вкусной зеленью из собственного сада.

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