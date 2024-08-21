Что посеять в теплицу сейчас, чтобы успеть собрать урожай к весне

Конец лета – хороший период для посадки и посева новых растений в теплице, чтобы собрать вкусный урожай холодной зимой.
На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD рассказали, что сейчас идеальное время для посева семян, которые будут расти вплоть до ранней весны. Эти советы подходят для более теплого климата, но ими можно воспользоваться, если у вас есть теплица.
Вот что можно сеять в августе:
- Бок-чой: Эта китайская капуста отличается нежными листьями и хрустящим стеблем. Она хорошо растет в прохладные месяцы и ее можно собирать через 40-50 дней после посева.
- Татсой: Другая восточная зелень, у которой схожие потребности. У татсой темные, мягкие листья и легкий ореховый вкус.
- Китайская капуста: Идеальна для прохладной погоды. Она быстро растет и подходит для салатов и супов.
- Руккола : Это листовая зелень с пикантным, ореховым вкусом. Ее можно сеять прямо в саду в течение августа. Рукола быстро растет и обеспечивает длинный сезон сбора к весне. Она также хорошо выдерживает легкие заморозки.
- Зимний шпинат: обязательно сажайте зимний сорт для большого количества сладких листьев в конце зимы и ранней весной.
- Кориандр: легкий в выращивании, хорошо адаптируется к прохладной погоде, У него ароматные листья и семена. Идеально подходит для кулинарии.
- Кервель: у него нежный анисовый вкус и он хорошо растет в прохладную погоду. Его листья используют для приготовления салатов и в качестве приправы.
- Капуста: хотя август – это немного поздно для выращивания крупных головок капусты, вы все еще можете сделать последний посев для получения молодых листочков осенью. Капуста требует около 70-100 дней до зрелости, поэтому учитывайте это при планировании.
- Мангольд (листовая свекла): если посеянные ранне растения уже проросли, вы можете посеять новые, им на смену. Мангольд хорошо выдерживает холод и обеспечивает питательные листья для салатов и гарниров.
- Весенняя капуста: сажать ее лучше сейчас для ранней весенней уборки урожая.
- Зимний портулак: отлично подходит для салатов благодаря своей сочной текстуре и холодостойкости. Сейте портулак прямо в саду. Он хорошо растет даже при умеренных заморозках и может давать свежие листья до поздней осени.
Эти растения будут расти медленнее с наступлением более коротких дней и зимних холодов. Однако до ранней весны вы сможете наслаждаться вкусной зеленью из собственного сада.
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