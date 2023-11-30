Что поза вашей собаки во время сна может рассказать об ее личности, здоровье и характере

Если у вас или ваших близких есть собака, вероятно, вы не раз обращали внимание на то, как животное спит и задавались вопросом, почему она выбрала именно эту позу и удобно ли ей

Согласно Jaw-Dropping Facts, позы сна собак могут многое рассказать об их характере и эмоциях. Самые распространенные и любимые позы этих милых и умных животных собраны ниже.

Пончик или свернутый калачиком

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Любит ли ваша собака поджимать лапы под себя и сворачиваться калачиком так, чтобы голова лежала на хвосте? Хорошо, это называется позицией "Пончик" или "Нечеткий бублик". Это положение отдыха означает, что ваша собака, возможно, пытается сохранить тепло тела и обеспечить защиту основных частей своего тела. Это наиболее распространенное положение для сна среди животных в дикой природе, поскольку оно помогает сохранять тепло и защищает жизненно важные органы.

Собаки обычно спят в этой позе зимой или осенью, когда им холодно. Но не волнуйтесь, многие счастливые собаки тоже так спят! Для них это просто невероятно удобный и теплый способ спать.

На спине или "Сумасшедшие ноги"

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Это одна из самых очаровательных и в то же время странных поз для сна, свойственных собакам, которая в большинстве случаев вас удивит. Если вы заметили, что ваша собака лежит на спине и вытягивает ногу под определенным углом, это признак того, что она уверена и расслаблена в своем окружении. Обнажение живота покажет вам, что он покорен и уязвим. Вытянутые под определенным углом ноги – признак того, что собака вам доверяет и считает ваш дом своим.

С другой стороны, эта поза может указывать на то, что собаке жарко, и она принимает эту позу, чтобы быстро остыть. На животе собак более тонкая шерсть, а на лапах находятся потовые железы. Так что это положение для сна — лучший способ справиться с жарой. Собаки, предпочитающие такую позу для сна, считаются независимыми и спокойными по характеру.

"Спина-к-спине", или "Жук-обнимашка"

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Если ваша собака прижимается к вам или вы замечаете, что она спит спиной к спине с другими собаками в вашем доме, для этого есть простая причина. Тенденция, заключающаяся в том, что многим собакам необходимо обниматься во время сна, осталась с тех времен, когда они были щенками. Это также связано с температурой тела, поскольку щенкам трудно регулировать ее.

По мере того, как собаки взрослеют, сон спиной к спине становится своего рода привычкой со щенячьего возраста. Если ваша собака прижимается к вам, это инстинктивный способ показать, что вы похожи на других собак и они вам доверяют.

Супермен

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Это еще одна забавная поза для сна, которая оставит вас в недоумении и вызовет теплую улыбку на лице. В этом положении собака спит на животе, вытянув конечности вперед. Когда вы видите свою собаку в этой позе, вам на ум приходит образ Супермена. Довольно круто, да?

Однако эта поза не лишена смысла, поскольку собаке довольно легко встать на ноги. Поэтому вы можете заметить свою собаку в этом положении только тогда, когда она дремлет. Вы не сможете увидеть, как оно спит вот так по ночам.

Кроме того, эта поза является показателем того, что ваша собака настроена на игру, и она поможет вам хорошо провести время, если вы захотите немного развлечься. Вы бы не хотели лишать свою собаку веселья в такие моменты, верно?

Спание на боку

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Если ваша собака принимает такую позу для сна, это признак того, что у нее нет беспокойства. Он расслаблен и удобен в окружающей среде, в которой находится, и у него нет никакой неуверенности в этом.

Собаки, которые спят на боку, ласковы и имеют тесную связь со своими владельцами.

Поза льва

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В этом положении мышцы собаки напряжены и сокращены, что фактически не дает ей погрузиться в глубокий сон. Следовательно, это поза для сна, которую принимает собака, чтобы снять стресс и чувствовать себя комфортно.

В эту позу они ложаться, когда у них много энергии и им не хочется спать. Они предпочитают оставаться в положении для отдыха, где они могут легко встать и поиграть.

Лежание на одежде

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Если ваша собака спит на вашей одежде, значит, она вас любит. Ваша одежда пахнет вашим запахом, и собаки всегда хотят чувствовать себя ближе к вам.

Кружение и копание

Собаки обычно кружат по месту, где они спят, и даже немного копают, прежде чем в конце концов задремать. Известно, что с самого начала собаки вытаптывали траву, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Они также могут копать, чтобы согреться.

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