- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Что с чем сажать: растения-компаньоны для салата
Салат кажется одной из самых простых культур: посадил и ждешь урожая. Однако на практике эта нежная зелень может быть довольно «требовательной» к соседям. Одни растения помогают ей расти быстрее, защищают от вредителей и даже улучшают вкус, другие же наоборот, создают конкуренцию и стресс.
Издание Martha Stewart рассказало о лучших растениях-друзьях для салата, которые помогут сделать урожай более здоровым и предсказуемым.
Салат — быстрорастущая зелень, которая прекрасно подходит для огородов и кухонных грядок. Однако есть нюанс, именно из-за нежных листьев он часто становится «магнитом» для вредителей. Поэтому идея компанейского садоводства работает здесь особенно эффективно, поэтому правильно подобранные соседи могут отпугивать насекомых, улучшать почву, создавать тень, уменьшать конкуренцию и даже улучшать вкус.
Свекла хорошо сосуществует с салатом, не конкурирует за питательные вещества. Ее листья создают легкую тень, которая защищает нежную зелень.
Настурция — не только декоративное, но и защитное растение. Она привлекает тлю, этим отвлекает ее от салата и привлекает полезных насекомых-хищников. Ее цветы также съедобны.
Бархатцы работают как естественная защита от таких вредителей, как тля, жуки и нематоды. Их часто советуют высаживать по периметру грядки как «живой барьер».
Чеснок помогает отпугивать тлю и слизней, которые очень любят салат.
Клубника хорошо сочетается с салатом благодаря разной глубине корней. Она также привлекает полезных насекомых, которые поддерживают баланс в огороде.
Кустовая фасоль обогащает почву азотом, а он особенно полезен для роста салата.
Руккола имеет похожие условия выращивания. Салат может даже создавать для нее естественную тень и уменьшать стресс от солнца.
Морковь разрыхляет почву и улучшает ее структуру, а это помогает корням салата свободнее развиваться.
Томаты создают естественную тень, это важно, ведь перегрев может заставить салат «уйти в стрелку» и стать горьким.
Редис растет очень быстро, освобождает пространство для салата и уменьшает конкуренцию за ресурсы.
Горох обогащает почву азотом и улучшает общее состояние грядки.
Базилик не только отпугивает вредителей, но и может улучшать вкус соседних растений.
Кинза быстро растет, создает легкую тень, работает как «живая мульча» и уменьшает рост сорняков.
Шнитт-лук компактное, неприхотливое растение, которое эффективно отпугивает тлю и других вредителей, и не занимает много места.
Растения-компаньоны — не просто садовая техника, а способ мышления об огороде как о взаимосвязанной системе. Салат в такой системе перестает быть «одинокой культурой» и становится частью живого микромира, где каждое растение работает на общий результат.