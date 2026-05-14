Что с чем сажать: растения-компаньоны для салата

Издание Martha Stewart рассказало о лучших растениях-друзьях для салата, которые помогут сделать урожай более здоровым и предсказуемым.

Салат — быстрорастущая зелень, которая прекрасно подходит для огородов и кухонных грядок. Однако есть нюанс, именно из-за нежных листьев он часто становится «магнитом» для вредителей. Поэтому идея компанейского садоводства работает здесь особенно эффективно, поэтому правильно подобранные соседи могут отпугивать насекомых, улучшать почву, создавать тень, уменьшать конкуренцию и даже улучшать вкус.

Свекла хорошо сосуществует с салатом, не конкурирует за питательные вещества. Ее листья создают легкую тень, которая защищает нежную зелень.

Настурция — не только декоративное, но и защитное растение. Она привлекает тлю, этим отвлекает ее от салата и привлекает полезных насекомых-хищников. Ее цветы также съедобны.

Бархатцы работают как естественная защита от таких вредителей, как тля, жуки и нематоды. Их часто советуют высаживать по периметру грядки как «живой барьер».

Чеснок помогает отпугивать тлю и слизней, которые очень любят салат.

Клубника хорошо сочетается с салатом благодаря разной глубине корней. Она также привлекает полезных насекомых, которые поддерживают баланс в огороде.

Кустовая фасоль обогащает почву азотом, а он особенно полезен для роста салата.

Руккола имеет похожие условия выращивания. Салат может даже создавать для нее естественную тень и уменьшать стресс от солнца.

Морковь разрыхляет почву и улучшает ее структуру, а это помогает корням салата свободнее развиваться.

Томаты создают естественную тень, это важно, ведь перегрев может заставить салат «уйти в стрелку» и стать горьким.

Редис растет очень быстро, освобождает пространство для салата и уменьшает конкуренцию за ресурсы.

Горох обогащает почву азотом и улучшает общее состояние грядки.

Базилик не только отпугивает вредителей, но и может улучшать вкус соседних растений.

Кинза быстро растет, создает легкую тень, работает как «живая мульча» и уменьшает рост сорняков.