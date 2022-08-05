Что с ним не так: болезни газонов и их профилактика

Идеальный газон - мечта садовода. Чтобы трава росла равномерно, без проплешины и желтых пятен, очень важно вовремя диагностировать болезни газона и эффективно с ними бороться.

О том, как ухаживать за газоном, чтобы предотвратить болезни, рассказывают эксперты Gardening know how.

Коричневые и желтые пятна и проплешины на газоне могут быть следствием болезни. Большинство распространенных заболеваний травы вызываются грибками. И, хотя типов заболеваний есть много, основные меры профилактики и борьбы с ними одинаковы.

Самые распространенные болезни газона

Бороться с проблемами газона легче, если вы можете идентифицировать конкретное заболевание, но идентификация может быть затруднена, потому что многие болезни выглядят одинаково. Чтобы еще больше запутать ситуацию, болезни газонов напоминают другие проблемы, такие как пятна собачьей мочи, чрезмерное или недостаточное удобрение, чрезмерный или недостаточный полив, слишком много тени и тупые лезвия косилки.

Большие коричневые пятна на газоне могут указывать на болезнь бурой пятнистости или антракноз. Коричневые пятна обычно имеют круглую форму, а антракнозные - неправильную форму.

Если на траве начали появляться желтые или коричневые пятна правильной круглой формы и диаметром до 10 см, то это, вероятнее всего, грибок долларовая пятнистость.

На прохладной траве после холодной погоды или таяния снега может развиться фузариоз, или снежная плесень. Она может быть серой или розовой, в зависимости от типа.

Профилактика заболеваний газона

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Чтобы предотвратить появление болезней, следуйте таким рекомендациям:

выбирайте газонную траву, рекомендованную для вашей местности, и всегда выбирайте наиболее устойчивый к болезням сорт;

выровняйте газон, чтобы избавиться участков, где может застаиваться вода;

тестируйте почву каждые пять лет и следуйте рекомендациям после тестирования;

следуйте регулярному графику внесения удобрений;

держите лезвия газонокосилки острыми и удаляйте не более одной трети длины при каждом скашивании;

не косите мокрую траву;

аэрируйте газон раз в два года, чтобы кислород и питательные вещества поступали к корням газона;

удалите солому, когда она станет толще 13 мм;

следите за тем, чтобы на газоне не было листьев и мусора;

поливайте траву обильно, но нечасто, чтобы стимулировать глубокие корни;

полив рано утром позволяет воде испаряться в течение дня, он предпочтительнее, а мокрая трава за ночь провоцирует болезни;

следите за проблемами, чтобы предотвратить их до того, как они станут серьезными.

Стрижка пораженных участков

Предотвратить распространение болезни можно, если подстричь траву на пораженном участке очень коротко. Срезанную зараженную траву не бросайте в компост, а уничтожьте. После стрижки очистите оборудование для ухода за газоном, прежде чем переходить на другие части газона.

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