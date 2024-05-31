Что сделать, чтобы ваши пионы дольше простояли в вазе: полезные советы

Пионы с их пышными лепестками и опьяняющим ароматом являются квинтэссенцией самых любимых среди цветолюбов. Они могут добавить радости и элегантности в любое пространство или дом.

Пионы не распускаются одновременно – это одна из замечательных прихотей матушки-природы! После того как пион полностью раскроется, его цветение будет длиться 2-3 дня. Пионы очень красивые, но очень хрупкие цветы, поэтому развертывать их и проводить различные манипуляции с ними нужно осторожно.

На странице sparkle_ua вышло видео с советами, что нужно делать, чтобы ваши пионы как можно дольше простояли в вазе и радовали вас своей пышной красотой.

Ваза должна быть достаточно высокой и большой для поддержания больших цветов. Используйте стеклянные или керамические вазы, они не будут мешать процессу увлажнения. Никогда не используйте металлические контейнеры, ведь они могут изменить pH воды и сократить продолжительность жизни срезанных пионов;

Наполните вазу примерно на две трети свежей теплой водой. Менять ее следует каждый день или через день. Ежедневная замена воды уменьшает вероятность развития бактерий или грибков в вазе и помогает поддерживать стебли цветов в отличном состоянии;

Подрезать стебли нужно на 1-2 см под острым углом. Используйте для этого острейшие ножницы, которые у вас есть. Идеально подойдут специальные флористические ножницы. Срезав стебли пионов под углом, вы получите большую площадь поверхности для употребления водой, это поможет сохранить ваши пионы увлажненными и пышными. Уберите со стебля все листья, находящиеся в воде. При погружении в воду листья разлагаются, это влечет за собой развитие бактерий, сокращая продолжительность жизни срезанных цветов.

Пионы предпочитают прохладную температуру, как можно дальше от прямых солнечных лучей и тепла. Особенно не любят они сквозняки и ветерки;

Сверху пионы можно опрыскивать из пульверизатора прохладной, отстоявшейся водой.

Если ваши пионы никак не откроются, осторожно помассируйте почки у шейки стебля и поставьте их на солнечное место. Так они поскорее откроются.

@sparkle_ternopil Как ухаживать за пионами? Все просто, следуйте рекомендациям в видео и они будут стоять долго ♬ intro x chorus night we met — ourfeelings

Для длительного хранения цветов можете добавить к воде специальную прикормку для растений. Корм для цветов пиона помогает им быстрее зацвести. Если ваши срезанные пионы преждевременно увядают, окуните весь стебель в теплую воду на 30 минут или 1 час, чтобы увлажнить цветы. Если погружение их не оживляет, попробуйте обрезать стебель под более острым углом, чтобы помочь им поглощать больше воды.

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