Что сделать, чтобы вода из макарон не сбежала: лайфхак из Instagram

Предлагаем вам рабочий лайфхак для кухни, который можно попробовать повторить уже в следующий раз, когда будете готовить пасту.

Блогер Katrine Fæster Agesen на своей странице Instagram делится со своими подписчиками разными домашними уловками и лайфхаками, которые легко повторить в собственном быту. На этот раз она записала видео о полезном лайфхаке для кухни.

Если вы намажете маслом края кастрюли, в которой собираетесь варить макароны, примерно на 2-4 см вниз по краю с внутренней стороны, вода из пасты останется в кастрюле и не испачкает вам варочную поверхность. А макароны не будут развариваться

Это отличный способ сохранить чистоту своей плитки, особенно, если у вас 1000+1 дело и нужно многое успеть, вместо того чтобы смотреть на кипящую воду.

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