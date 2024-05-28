Что сделать, чтобы зацвел каланхоэ: советы садовницы

На своей странице Gardening Soul опубликовали рецепт прикормки вашего каланхоэ, чтобы насытить его полезными микроэлементами и он порадовал вас своим пышным цветением.

Рецепт прикормки:

Возьмите тарелку, в которой сможете настоять продукт;

Добавьте горсть порезанного картофеля;

Горсть соевых бобов;

Одну ложку коричневого сахара;

Одну ложку белого уксуса;

Добавьте литр теплой воды;

Оставьте все бродить на три дня.

Полейте этой смесью растение два-три раза. Через некоторое время оно зацветет. Автор говорит, что такую прикормку можно использовать для полива всех растений в доме. Но именно для каланхоэ следует избегать чрезмерного полива, ведь это провоцирует загнивание корней. Поливать следует умеренно, только в поддон после подсыхания верхнего слоя грунта, лишнюю воду лучше слить.

Для получения пышности с большим количеством бутонов каланхоэ осенью кормят комплексными удобрениями. Но будьте внимательны, ведь при чрезмерном поступлении питательных веществ растение наращивает зеленую массу, а вот цветение замедляется.

Осенью-зимой следует отдавать предпочтение комплексным удобрениям с повышенным содержанием калия.

Весной-летом: комплексным удобрениям с высоким содержанием азота.

Горшок лучше поставить как можно дальше от любых отопительных приборов и поближе к источнику света. Если в помещении слабое освещение, придется обеспечить растению подсветку.

Каланхоэ отлично растет без опрыскиваний. Для поддержания декоративности его мясистые листья протирают влажной тряпкой.

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