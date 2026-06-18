звёздчатый жасмин / © Credits

Реклама

Каждый садовод знаком с этим чувством разочарования, когда растение выглядит великолепно, листья насыщенно-зеленые, побеги активно растут, но долгожданного цветения нет. Особенно досадно, когда речь идет о звёздообразном жасмине — лиане, которую выращивают именно ради её роскошных ароматных цветов.

К счастью, отсутствие бутонов не всегда означает серьезную проблему. Часто причина кроется в нескольких основных моментах ухода. По словам садовода Иша Камрана, достаточно проверить три ключевых фактора: состояние растения, количество солнечного света и правильную подкормку.

Состояние растения

Прежде чем искать сложные решения, стоит внимательно присмотреться к самому жасмину. Главный показатель здоровья — листья. Если они густые, ярко-зеленые и выглядят свежими — это хороший знак.

Реклама

В то же время пожелтение листьев может свидетельствовать о проблемах. Чаще всего причинами становятся:

недостаток питательных веществ

неправильная подкормка

дефицит влаги

длительное пересыхание почвы

Иш советует провести простой тест: достаточно окунуть несколько пальцев в почву возле растения. Если земля сухая, жасмину срочно нужен полив. Хорошо увлажненная почва помогает ему восстановить силы и направить энергию не только на рост листьев, но и на формирование бутонов. По словам эксперта, регулярный полив может оказать гораздо большее влияние на будущее цветение, чем многие думают.

Солнце

Если и есть один фактор, способный кардинально изменить ситуацию, то это освещение. Звёздчатый жасмин буквально влюблён в солнце. Для максимально обильного цветения ему нужно место, где солнечный свет присутствует большую часть дня, поэтому идеальным вариантом считаются:

южные участки сада

теплые солнечные стены

южные заборы и ограждения

Именно в таких условиях растение накапливает достаточно энергии для образования большого количества цветочных почек.

Реклама

Если жасмин растет в полутени или получает всего несколько часов солнечного света в день, он может активно наращивать зеленую массу, но откладывать цветение. Поэтому иногда для появления цветов достаточно просто сменить местоположение растения или обеспечить ему больше света.

Много листьев не означает много цветов

Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерное использование азотных удобрений. На первый взгляд всё выглядит прекрасно: растение становится пышным, зеленым и активно растет.

Однако есть один нюанс: азот стимулирует рост листьев и побегов, тогда как для образования бутонов жасмина требуются совсем другие элементы. Именно поэтому многие садоводы сталкиваются с ситуацией, когда лиана выглядит роскошно, а вот цветов нет.

Секрет садовода — подкормка для помидоров

Поскольку сезон обрезки уже закончился, Иш советует сосредоточиться на том, что можно сделать прямо сейчас. А для стимулирования цветения звёздообразного жасмина он рекомендует использовать удобрение для помидоров.

Реклама

Причина проста: ведь такие удобрения содержат много калия. Именно калий отвечает за образование бутонов, обильное цветение, здоровое развитие цветов и общую выносливость растения.

Если у вашего жасмина уже есть красивая зеленая листва, скорее всего, ему не хватает азота. Зато может не хватать калия, который запускает процесс формирования цветков. Эксперт рекомендует вносить томатное удобрение примерно раз в две недели и поливать им почву у основания растения.

Иногда между пышной зеленой лианой и водопадом ароматных белых цветов стоит лишь одна маленькая деталь. Звёздообразный жасмин не требует сложного ухода, но очень чувствительно реагирует на солнце, влагу и баланс питательных веществ.

Новости партнеров