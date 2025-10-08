Что сделать и чего не делать с гортензиями, чтобы получить впечатляющее цветение следующим летом

Гортензии / © ТСН

Реклама

Гортензии - это летние украшения. Они большие и яркие с чрезвычайно пышными цветами, которые имеют почти нереальный вид. Но, к сожалению, они не просто цветут сами по себе. Вам нужно немного позаботиться о них, прежде чем наступит зима, иначе вы будете смотреть на свой куст в следующем июле, удивляясь, куда делся весь цвет.

Что делать, и чего не делать сейчас, пока не наступит зима, рассказывает GardeningKnowHow.

Чтобы обеспечить себе щедрость цветения следующим летом, есть две важные задачи ухода за гортензиями, которые следует приоритезировать осенью: мульчирование и обрезка. Но прежде чем вы пойдете покупать мешок мульчи и берете секатор, вам нужно научиться правильно выполнять эти задачи и на каких кустах сосредоточиться.

Реклама

Мульчирование

Гортензии плохо растут, когда их корни замерзают, поэтому мульчирование перед зимой действительно помогает. Разложите 5-8 см коры, сосновой соломы или листовой мульчи поверх корневой зоны. Только не прижимайте его прямо к стеблям, иначе вы можете спровоцировать гниение. Хороший слой мульчи предотвращает чрезмерное нагревание или переохлаждение земли во время изменения погоды, что является распространенной причиной стресса для растений.

Для глинистых почв добавьте компост, чтобы улучшить дренаж во время мульчирования. В песчаных почвах добавьте больше органической мульчи, например, листового опада, чтобы помочь удерживать воду. Немного отодвиньте мульчу в марте, чтобы почва прогрелась. Это защищает корни от чрезмерного холода и помогает растениям вырастить большие, яркие цветы.

Обрезка

Крупнолистные и дуболистные гортензии завязывают свои бутоны на старой древесине, поэтому, если вы будете сильно обрезать гортензию осенью, вы обрежете цветы в следующем году. Цель сейчас не заключается в большом преобразовании, а лишь в небольшой уборке. Лучше всего обрезать старые древесные сорта, цветущие, как только цветы увянут.

Во время обрезки гортензий удаляйте все мертвые ветки, а если стебель стал слишком длинным, обрежьте его чуть выше здоровой почки. Но на этом остановитесь. Что-то больше, и вы пожалеете об этом летом, когда цветы не появятся. Неправильная обрезка — одна из главных причин, почему гортензии не цветут.

Реклама

Для метельчатых гортензий и гладких гортензий, которые цветут на молодых ветвях, пропустите осеннюю обрезку и подождите, чтобы делать любые срезы весной. Хотя технически вы можете обрезать эти сорта гортензий осенью без риска потерять цветы, лучше подождать до весны, чтобы избежать их большей уязвимости к зимним повреждениям.

Легкая обрезка осенью улучшает поток воздуха, укрепляет стебли и готовит яркие цветы. Это быстрая работа, которая с лихвой окупится, когда наступит лето.

Чего делать не надо

Удобрение гортензий осенью — это плохой выбор. Если подкормить кусты сейчас, это приведет к тому, что они выпустят мягкие новые побеги, которые не переживут зиму, в результате чего растения станут слабыми или мертвыми к весне.

Подождите, пока набухнут почки в апреле или мае, а затем используйте сбалансированное удобрение. Подождите, пока почва не прогреется, а затем растения будут подготовлены для поглощения питательных веществ. Это самый безопасный способ получить те пышные, красочные цветы, о которых вы гонитесь.

Реклама

Весенняя подкормка поддерживает цветы, не рискуя повредить их заморозками. Осенние удобрения могут сжечь корни или привлечь вредителей, поэтому это риск, на который не стоит идти.

Дополнительные советы по подготовке гортензий к зиме

Мульчирование и обрезка — это основы, но в холодных зонах выращивания USDA вам придется пойти дальше, если вы хотите, чтобы гортензии пережили зиму.

В зонах 5 и ниже оберните растения мешковиной, чтобы защитить гортензии от повреждения холодом. Но не мумифицируйте их — неплотно закрепите ткань, чтобы воздух все еще мог легко циркулировать, и плесень не зародилась.

Если ваши кусты высокие, сильный снег может сломать ветви, поэтому обмотайте их шпагатом, ничего особенного, достаточно, чтобы держать их вместе.

Реклама

Прежде чем земля замерзнет, полейте гортензии тщательно. Сухие корни зимой создает проблемы, особенно если вы выращиваете гортензии в горшках. Если у вас есть контейнеры, спрячьте их в гараже или где-то защищенном от ветра месте.

Целесообразно накрывать почву слоем соломы, чтобы сохранить тепло и защитить корни от температурных перепадов. И последнее: убедитесь, что осенние дожди не собираются вокруг ваших растений. Ничто не разрушает зимнюю подготовку быстрее, чем влажная почва и гниль.

Жители более теплых регионов, таких как зоны выращивания от 6 и выше, должны избегать обертывания мешковиной. Но не пропускайте мульчу или полив, пока земля не замерзнет. Такая небольшая подготовка может иметь решающее значение между слабым растением и тем, которое будет полно цветов летом.