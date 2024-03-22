Растение, требующее терпения: что следует знать о выращивании спаржи

Спаржа, известная своим изысканным вкусом и полезными свойствами, требует определенного терпения у садовода. Что следует знать о спарже рассказывает эксперт по садоводству epicgardening.

Выбор при посадке

При выращивании спаржи можно выбрать между семенами, саженцами или кронами, являющимися корнями более зрелых растений. Большинство садоводов предпочитают саженцы или кроны, поскольку это позволяет сократить время до первого урожая.

Первые годы жизни

В первые 1-2 года урожаи спаржи обычно не рекомендуется собирать. Растение тратит много энергии на образование корневой системы. В этот период рекомендуется разрешить растению расти и созревать для будущего урожая.

Время до первого урожая

Спаржа / Фото: Getty Images

Обычно до того, как спаржа будет готова к регулярному сбору урожая, пройдет около 3 лет. Это период, когда растение укрепляется и формирует свою корневую систему.

Регулярные урожаи

В этот период растение обычно имеет сильную корневую систему и достаточно энергии для регулярных урожаев. Она может производить урожаи в течение нескольких сезонов, что превосходит ожидания и награждает садовода за его терпение и заботу.

Спаржа, хоть и нуждается в терпении и заботе, но как только вы инвестируете в ее выращивание, она подарит вам отличные урожаи.

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