Что стоит знать о зимних прогулках с собакой

Зимой собаки так же чувствуют холод, а иногда даже острее, чем мы. Несмотря на минусовые температуры, прогулки остаются необходимыми — для здоровья, настроения и баланса.

Что стоит знать о зимних прогулках с собакой

Что стоит знать о зимних прогулках с собакой / © Associated Press

Холодные месяцы меняют наш ритм жизни, но не отменяют базовых потребностей. Для собак прогулка — это не просто туалет или движение, а эмоциональная стабильность, стимуляция мозга и связь с владельцем.

Впрочем, зима требует большей внимательности. Снег, лед, соль на дорогах и резкие перепады температур могут стать настоящим вызовом, особенно для уязвимых пород. Издание RTÉ собрало советы, которые помогут сделать зимние выходы с собакой безопасными и комфортными. Реакция собаки на холод зависит от нескольких ключевых факторов:

  • породы

  • возраста

  • физического состояния

  • длины и густоты шерсти

Маленькие, пожилые и короткошерстные собаки мерзнут значительно быстрее, чем молодые, активные и пушистые. Главное правило — наблюдать за поведением, если пес дрожит, замедляется или стремится вернуться домой, это четкий сигнал, что ему некомфортно.

Как защитить лапы

Лапы — самая уязвимая зона во время холодов.

Основные риски:

  • сухой морозный воздух

  • реагенты и соль на тротуарах

  • лед и снег между подушечками

Что советуют ветеринары:

  • использовать специальные бальзамы или кремы для лап

  • в простых случаях подойдет даже вазелин

  • обязательно мыть лапы после прогулки, чтобы смыть соль и токсичные вещества

Особенно опасен антифриз, который может попадать на дороги и быть смертельно токсичным, если собака его слижет. Если снег слипается между пальцами:

  • не отрывайте его силой

  • растопите теплой (не горячей!) водой

  • для длинношерстных пород стоит подстригать шерсть между подушечками

Собачья одежда

Хорошо подобранный свитер или пальто действительно помогает собаке сохранять тепло — иногда даже дома, если минимальное отопление. Важно:

  • одежда должна быть по размеру, не давить и не болтаться

  • приучать к ней нужно постепенно

  • каждый этап — с лакомством и похвалой

Многие собаки воспринимают одежду как нечто странное, поэтому терпение здесь — ключевое.

Прогулки возле замерзших водоемов

Лед — обманчив. Замерзшие реки и пруды могут иметь безопасный вид, но быть смертельно опасными. Даже собаки, которые обычно избегают воды, могут выйти на лед, а его толщина почти никогда не гарантирует безопасности. Рекомендация:

  • держите собаку на поводке

  • не позволяйте бегать по льду

Если собака провалилась под лед — не прыгайте за ней. Холодовой шок опасен даже для здоровых людей. Вместо этого немедленно вызывайте помощь.

На что обратить внимание зимой

Признаки переохлаждения у собак:

  • дрожь

  • вялость

  • скованность движений

  • замедленный пульс

  • бледные десны

В таких случаях:

  • заверните собаку

  • немедленно обратитесь к ветеринару

Также:

  • не задерживайтесь долго на холоде

  • не оставляйте собаку в машине

  • используйте светоотражающие аксессуары или LED-ошейники, ведь зимой темнеет рано

Зимние прогулки могут быть не менее приятными, чем летние, если подойти к ним осознанно. Тепло, защита лап, правильная одежда и бдительность — вот простые шаги, которые помогут вашей собаке чувствовать себя комфортно и безопасно. Ведь любовь к животным — это не только объятия, но и внимательность к деталям.

