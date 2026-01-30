- Дата публикации
Что стоит знать о зимних прогулках с собакой
Зимой собаки так же чувствуют холод, а иногда даже острее, чем мы. Несмотря на минусовые температуры, прогулки остаются необходимыми — для здоровья, настроения и баланса.
Холодные месяцы меняют наш ритм жизни, но не отменяют базовых потребностей. Для собак прогулка — это не просто туалет или движение, а эмоциональная стабильность, стимуляция мозга и связь с владельцем.
Впрочем, зима требует большей внимательности. Снег, лед, соль на дорогах и резкие перепады температур могут стать настоящим вызовом, особенно для уязвимых пород. Издание RTÉ собрало советы, которые помогут сделать зимние выходы с собакой безопасными и комфортными. Реакция собаки на холод зависит от нескольких ключевых факторов:
породы
возраста
физического состояния
длины и густоты шерсти
Маленькие, пожилые и короткошерстные собаки мерзнут значительно быстрее, чем молодые, активные и пушистые. Главное правило — наблюдать за поведением, если пес дрожит, замедляется или стремится вернуться домой, это четкий сигнал, что ему некомфортно.
Как защитить лапы
Лапы — самая уязвимая зона во время холодов.
Основные риски:
сухой морозный воздух
реагенты и соль на тротуарах
лед и снег между подушечками
Что советуют ветеринары:
использовать специальные бальзамы или кремы для лап
в простых случаях подойдет даже вазелин
обязательно мыть лапы после прогулки, чтобы смыть соль и токсичные вещества
Особенно опасен антифриз, который может попадать на дороги и быть смертельно токсичным, если собака его слижет. Если снег слипается между пальцами:
не отрывайте его силой
растопите теплой (не горячей!) водой
для длинношерстных пород стоит подстригать шерсть между подушечками
Собачья одежда
Хорошо подобранный свитер или пальто действительно помогает собаке сохранять тепло — иногда даже дома, если минимальное отопление. Важно:
одежда должна быть по размеру, не давить и не болтаться
приучать к ней нужно постепенно
каждый этап — с лакомством и похвалой
Многие собаки воспринимают одежду как нечто странное, поэтому терпение здесь — ключевое.
Прогулки возле замерзших водоемов
Лед — обманчив. Замерзшие реки и пруды могут иметь безопасный вид, но быть смертельно опасными. Даже собаки, которые обычно избегают воды, могут выйти на лед, а его толщина почти никогда не гарантирует безопасности. Рекомендация:
держите собаку на поводке
не позволяйте бегать по льду
Если собака провалилась под лед — не прыгайте за ней. Холодовой шок опасен даже для здоровых людей. Вместо этого немедленно вызывайте помощь.
На что обратить внимание зимой
Признаки переохлаждения у собак:
дрожь
вялость
скованность движений
замедленный пульс
бледные десны
В таких случаях:
заверните собаку
немедленно обратитесь к ветеринару
Также:
не задерживайтесь долго на холоде
не оставляйте собаку в машине
используйте светоотражающие аксессуары или LED-ошейники, ведь зимой темнеет рано
Зимние прогулки могут быть не менее приятными, чем летние, если подойти к ним осознанно. Тепло, защита лап, правильная одежда и бдительность — вот простые шаги, которые помогут вашей собаке чувствовать себя комфортно и безопасно. Ведь любовь к животным — это не только объятия, но и внимательность к деталям.