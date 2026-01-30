Что стоит знать о зимних прогулках с собакой / © Associated Press

Холодные месяцы меняют наш ритм жизни, но не отменяют базовых потребностей. Для собак прогулка — это не просто туалет или движение, а эмоциональная стабильность, стимуляция мозга и связь с владельцем.

Впрочем, зима требует большей внимательности. Снег, лед, соль на дорогах и резкие перепады температур могут стать настоящим вызовом, особенно для уязвимых пород. Издание RTÉ собрало советы, которые помогут сделать зимние выходы с собакой безопасными и комфортными. Реакция собаки на холод зависит от нескольких ключевых факторов:

породы

возраста

физического состояния

длины и густоты шерсти

Маленькие, пожилые и короткошерстные собаки мерзнут значительно быстрее, чем молодые, активные и пушистые. Главное правило — наблюдать за поведением, если пес дрожит, замедляется или стремится вернуться домой, это четкий сигнал, что ему некомфортно.

Как защитить лапы

Лапы — самая уязвимая зона во время холодов.

Основные риски:

сухой морозный воздух

реагенты и соль на тротуарах

лед и снег между подушечками

Что советуют ветеринары:

использовать специальные бальзамы или кремы для лап

в простых случаях подойдет даже вазелин

обязательно мыть лапы после прогулки, чтобы смыть соль и токсичные вещества

Особенно опасен антифриз, который может попадать на дороги и быть смертельно токсичным, если собака его слижет. Если снег слипается между пальцами:

не отрывайте его силой

растопите теплой (не горячей!) водой

для длинношерстных пород стоит подстригать шерсть между подушечками

Собачья одежда

Хорошо подобранный свитер или пальто действительно помогает собаке сохранять тепло — иногда даже дома, если минимальное отопление. Важно:

одежда должна быть по размеру, не давить и не болтаться

приучать к ней нужно постепенно

каждый этап — с лакомством и похвалой

Многие собаки воспринимают одежду как нечто странное, поэтому терпение здесь — ключевое.

Прогулки возле замерзших водоемов

Лед — обманчив. Замерзшие реки и пруды могут иметь безопасный вид, но быть смертельно опасными. Даже собаки, которые обычно избегают воды, могут выйти на лед, а его толщина почти никогда не гарантирует безопасности. Рекомендация:

держите собаку на поводке

не позволяйте бегать по льду

Если собака провалилась под лед — не прыгайте за ней. Холодовой шок опасен даже для здоровых людей. Вместо этого немедленно вызывайте помощь.

На что обратить внимание зимой

Признаки переохлаждения у собак:

дрожь

вялость

скованность движений

замедленный пульс

бледные десны

В таких случаях:

заверните собаку

немедленно обратитесь к ветеринару

Также:

не задерживайтесь долго на холоде

не оставляйте собаку в машине

используйте светоотражающие аксессуары или LED-ошейники, ведь зимой темнеет рано

Зимние прогулки могут быть не менее приятными, чем летние, если подойти к ним осознанно. Тепло, защита лап, правильная одежда и бдительность — вот простые шаги, которые помогут вашей собаке чувствовать себя комфортно и безопасно. Ведь любовь к животным — это не только объятия, но и внимательность к деталям.