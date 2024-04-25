Что такое Immunity Support Mix от бренда Оптимил (Optimeal)? И почему это важно при выборе диеты для вашей собаки?

С наступлением теплых весенних дней хозяева собак чаще выводят своих любимцев на прогулку, больше времени проводят на улице, в парке, выезжают в лес. Весенние прогулки – это положительные эмоции, свежий воздух и полезные физические нагрузки. Но это еще и риск простуд из-за переменчивой погоды, заражения инфекционными болезнями при контакте с уличными животными. А главное – весной активизируются иксодовые клещи, укусы которых очень опасны. Они переносят пироплазмоз, при котором разрушаются красные кровяные тельца, а также болезнь Лайма, которая наносит удар по различным системам организма и вызывает тяжелые поражения. В случае заражения энцефалитом начинается воспаление головного, иногда спинного мозга, а бартонеллез может вызвать внезапную смерть.

Плановая вакцинация и регулярная обработка от клещей значительно уменьшают риски, но этого недостаточно, ведь важно также укреплять иммунитет собаки. А состояние иммунной системы в значительной мере зависит от рациона питания. Полноценное, сбалансированное питание для собак и щенков должно содержать не только основные питательные вещества – белки, жиры и углеводы, но и специальные добавки для поддержания иммунитета. Такой комплекс добавок есть в каждом рационе Optimeal.

Immunity Support Mix от бренда Оптимил

Рецептуры кормов Оптимил разработаны ветеринарными врачами и нутрициологами, они сбалансированы по содержанию белков и жиров, витаминов и минералов. А «визитной карточкой» бренда Optimeal с момента появления первых кормов этой торговой марки является комплекс Immunity Support Mix, формула которого разработана с целью поддержания иммунитета собаки.

Каждая составляющая комплекса Immunity Support Mix играет свою роль в укреплении здоровья:

SubStar ULTRA – антиоксиданты природного происхождения , источником которых являются экстракт и эфирные масла розмарина. Они обеспечивают защиту от окислительного стресса, вредного воздействия внешней среды (свободных радикалов), поддерживают здоровье на клеточном уровне, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

, источником которых являются экстракт и эфирные масла розмарина. Они обеспечивают защиту от окислительного стресса, вредного воздействия внешней среды (свободных радикалов), поддерживают здоровье на клеточном уровне, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний; Actigen – пребиотики МОС (маннанолигосахариды) . Они подавляют активность патогенной микрофлоры кишечника и создают благоприятные условия для роста полезной микрофлоры, необходимой для здорового пищеварения;

. Они подавляют активность патогенной микрофлоры кишечника и создают благоприятные условия для роста полезной микрофлоры, необходимой для здорового пищеварения; MacroGard – очищенные бета-глюканы, природные соединения с выраженными иммуностимулирующими свойствами. Они обеспечивают укрепление общего иммунитета.

Ответственность начинается с заботы об иммунитете собаки

С каждой порцией любого рациона Оптимил ваш любимец получит комплекс природных веществ для всесторонней защиты организма – от свободных радикалов, от дисбактериоза и от разнообразных инфекций. Последнюю составляющую защиты обеспечивают бета-глюканы.

«Организм собаки, кошки или человека борется с инфекциями благодаря клеткам иммунной системы – лейкоцитам, но уровень активности этих клеток иногда недостаточен для эффективного сопротивления инфекциям. Его можно повысить. Если представить, что лейкоциты – это замок, то бета-глюканы – ключ к нему. Объединяясь с рецепторами на поверхности лейкоцитов, они стимулируют их защитную и противовоспалительную активность. И это доказывают исследования: ученые из Словакии обнаружили, что у щенков, которые вместе с вакциной получили бета-глюканы в форме сиропа, уровень антител в крови был выше, чем у тех, кого просто вакцинировали», — Олеся Шморгун, ветврач, руководитель спецканала Optimeal.

Оптимил (Optimeal) заботится об иммунитете вашей собаки

Беспокоиться об иммунной системе собак необходимо в течение всего года, ведь от ее состояния напрямую зависит общее здоровье. Но весной иммунитет особенно нуждается в поддержке, ведь риск опасных заболеваний повышается, а защитные силы организма за зиму истощаются. Поддержать и восстановить их поможет питание от бренда Оптимил благодаря комплексу Immunity Support Mix, который входит в состав каждого рациона.