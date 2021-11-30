Что такое сатин и какие преимущества сатинового постельного белья Новости компаний

Что такое сатин и какие преимущества сатинового постельного белья Новости компаний

Сатин – это хлопчатобумажная плотная ткань, которая имеет гладкую, блестящую лицевую сторону и матовую изнанку.

Сатиновое постельное белье – стильное и современное, с пластичной текстурой и легким глянцевым эффектом все больше привлекает внимание покупателей.

Особенности материала

Чтобы ответить на вопрос: сатин, что это за ткань, важно понять, в чем его отличие от других материалов.

Его особым признаком является такой вид плетения, когда с лицевой стороны ткани кладутся более тонкие, чем с изнанки, закрученные хлопковые нити. Именно этим и достигается характерный для сатина благородный блеск.

Впервые этот материал создали 800 лет назад в Китае. На протяжении веков он остается популярным благодаря утонченному внешнему виду, прочности и способности сохранять свои качества.

Большую популярность сатин приобрел после того, как Джон Мерсер предложил свою технологию обработки хлопка раствором гидроксида натрия. В результате мерсеризации ткань приобрела еще более характерный блеск.

Все разновидности сатина изготавливаются из хлопка. В состав некоторых из них добавляются синтетические волокна. Процент добавок указывается на этикетке ткани. В качестве добавок применяются:

лайкра;

полиэстер;

эластан;

искусственный шелк;

вискоза.

Понять, какой на прилавке сатин: хлопок или синтетика, можно по нескольким признакам:

натуральный материал на вес тяжелее искусственного;

он не электризуется;

ткань без синтетических добавок не оставляет заломов;

натуральный сатин быстро согревается в руках, а синтетика долго остается холодной;

искусственная ткань сильнее блестит;

высокая цена – очень точный показатель качества (натуральный материал не будет стоить дешево).

Преимущества сатина перед бязью

Оба материала состоят из хлопка и применяются для шитья постельных принадлежностей. Они имеют общие характеристики, в том числе плотную, приятную на ощупь фактуру. Принципиальная разница этих тканей заключается в блеске, который присущ только сатину. В отличие от него бязь имеет матовую поверхность с обеих сторон.

Выбирая сатин или бязь, стоит обратить внимание на преимущества и недостатки того или иного материала.

Комплекты из бязи стоят гораздо дешевле сатиновых, они обладают меньшей плотностью. Несмотря на практичность и долговечность, бязевое белье грубее на ощупь, сильно мнется и не имеет блеска. Кроме того, такие изделия дают заметную усадку после стирки.

Постельные принадлежности, сшитые из натурального сатина, отличаются следующими преимуществами:

мягкая и шелковистая фактура;

устойчивость к усадке;

отсутствие статического электричества;

отличная терморегуляция;

гигроскопичность;

воздухопроницаемость;

гипоаллергенность;

способность сохранять цвет;

долговечность в использовании.

Как выбрать белье из сатина

При покупке спального комплекта стоит обратить на следующие качества ткани:

Прочность. Она определяется количеством хлопковых нитей на каждый сантиметр материала. Для сатина оптимальное число нитей составляет от 110 до 180 на см. Визуально плотность сатина можно увидеть, если поднести изделие к свету. Ткань с низкой плотностью будет просвечиваться.

Гладкость. Это свойство является подтверждением натурального качественного сатина.

Запах. Постельное белье высокого качества не должно пахнуть. Наличие неприятного аромата – признак того, что производитель использовал дешевые красители.

Мерсеризация. Эта кратковременная обработка гидроксидом натрия не только усиливает блеск ткани, но и делает материал более долговечным.

Уход за постельным бельем из сатина

Как любое швейное изделие, которое имеет контакт с телом, новое белье подлежит обязательной стирке. Это тот случай, когда сатин лучше загрузить в машину и постирать при температуре 40°С.

Дальнейшие стирки допускают более высокий температурный режим до 90°С. Моющее средство не должно содержать отбеливающих компонентов. Они, как правило, разрушают текстуру ткани. Лучше использовать мягкий порошок. Кроме того, рекомендовано применять ополаскиватель, с ним постельное белье становится более шелковистым и нежным.

Чтобы во время машинной стирки ткань не покрылась «катышками», сатиновые спальные комплекты лучше стирать отдельно от других постельных принадлежностей. А если вывернуть белье наизнанку, то рисунок на нем дольше сохранит свою яркость.

Поскольку ткань хорошо держит форму и почти не мнется, белье нужно расправить и аккуратно развесить. Это облегчит глажку. Сушить изделия из натуральных тканей нужно вдали от прямых солнечных лучей. Гладят сатиновые комплекты слегка влажными, с изнаночной стороны.