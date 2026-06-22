Что такое суглинистая почва и почему растения её так любят

суглинистая почва / © Associated Press

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Когда мы планируем сад или огород, чаще всего думаем о сортах растений, поливе и удобрениях. Но именно почва определяет, насколько хорошо будет развиваться корневая система, как долго будет задерживаться вода и хватит ли растениям питательных веществ.

Одним из самых ценных типов почвы считается суглинистая. Именно её рекомендуют в качестве универсальной среды для выращивания большинства культур. Издание Martha Stewart рассказало, почему эту почву считают почти идеальной и как создать её на собственном участке.

Суглинистая почва

Это сбалансированная смесь песка, ила и глины с добавлением органических веществ. Именно такое сочетание обеспечивает ей характерную рыхлую, рассыпчатую структуру. По словам Керри Спунмор, суглинок хорошо удерживает влагу, но при этом не превращается в болото после дождя. Кроме того, в нём достаточно воздушных пор, чтобы корни могли легко расти и развиваться.

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Чтобы понять его преимущества, стоит сравнить суглинок с другими типами почв:

Глина . Отлично удерживает питательные вещества, но у нее слабый дренаж. Из-за избытка влаги некоторые растения могут страдать от загнивания корней.

Песок . Обеспечивает быстрый отвод воды, поэтому риск переувлажнения минимален. В то же время питательные вещества вымываются значительно быстрее.

Ил. Очень плодородный, хорошо удерживает воду и питательные вещества. Однако имеет склонность к уплотнению, а это ухудшает доступ воздуха к корневой системе.

Суглинистая почва сочетает в себе лучшие качества всех трёх компонентов и компенсирует их недостатки.

Растения любят суглинок

Главное преимущество суглинистой почвы — баланс. Именно он создает комфортные условия для роста растений на протяжении всего сезона.

Песок способствует свободному прохождению воды через почву и предотвращает застой влаги. Ил удерживает воду и питательные вещества, а глина накапливает полезные элементы, необходимые для питания растений. При этом в суглинке обычно недостаточно глины, чтобы почва стала слишком твёрдой или уплотнённой.

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В результате корни получают всё необходимое, а именно: достаточное количество влаги, доступ к кислороду и пространство для роста.

Еще один важный бонус — поддержка полезной микрофлоры. В такой среде активно развиваются микроорганизмы и дождевые черви, которые естественным образом улучшают структуру почвы и способствуют здоровью сада.

Как создать суглинистую почву на своем участке

Хорошая новость заключается в том, что даже если ваша почва далека от идеала, её можно постепенно улучшить. Правда, за одну ночь чуда не произойдёт. Необходимо действовать поэтапно:

Сначала определите, какой тип почвы преобладает на вашем участке — песчаная, глинистая или промежуточная. Регулярно вносите компост. Это один из самых эффективных способов улучшения любой почвы. Используйте натуральную мульчу, например, опавшую листву, древесную щепу или сосновую стружку. Она защищает поверхность и постепенно обогащает её органическими веществами. Высаживайте покровные культуры или сидераты, когда это возможно. Их корни и растительные остатки увеличивают содержание органики. Каждый сезон продолжайте вносить органические материалы. Старайтесь не ходить по грядкам, чтобы не уплотнять почву.

Именно регулярное внесение органических веществ постепенно превращает даже проблемную почву в плодородный суглинок.

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Что растет в суглинистой почве

Благодаря идеальному балансу влаги, дренажа и питательных веществ суглинистая почва подходит для большинства садовых культур. Начинающим Керри рекомендует выращивать:

помидоры

базилик

цинии

салат

фасоль

Также прекрасно будут себя чувствовать:

сладкий перец

огурцы

кабачки и тыквы

морковь

клубника

большинство пряных трав

Суглинок также подходит для декоративных растений, кустарников и фруктовых деревьев, ведь он обеспечивает здоровое развитие корневой системы и поддерживает полезные почвенные организмы.

Суглинистую почву не зря считают мечтой каждого садовода. Она сочетает в себе способность удерживать влагу, обеспечивает хороший дренаж и накапливает питательные вещества — всё, что нужно растениям для активного роста. Хотя создать такую почву мгновенно невозможно, регулярное внесение компоста, мульчирование и бережный уход постепенно превратят любой участок в плодородное пространство для цветов, зелени, овощей и фруктов.

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