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Что такое суглинистая почва и почему растения её так любят
Если вы мечтаете о сочных помидорах, ароматном базилике и обильном цветении без лишних усилий, секрет этого может крыться не в дорогих удобрениях, а в самой почве. Суглинистая почва — настоящий «золотой стандарт» для садоводства, ведь она одновременно удерживает влагу, обеспечивает дренаж и накапливает питательные вещества.
Когда мы планируем сад или огород, чаще всего думаем о сортах растений, поливе и удобрениях. Но именно почва определяет, насколько хорошо будет развиваться корневая система, как долго будет задерживаться вода и хватит ли растениям питательных веществ.
Одним из самых ценных типов почвы считается суглинистая. Именно её рекомендуют в качестве универсальной среды для выращивания большинства культур. Издание Martha Stewart рассказало, почему эту почву считают почти идеальной и как создать её на собственном участке.
Суглинистая почва
Это сбалансированная смесь песка, ила и глины с добавлением органических веществ. Именно такое сочетание обеспечивает ей характерную рыхлую, рассыпчатую структуру. По словам Керри Спунмор, суглинок хорошо удерживает влагу, но при этом не превращается в болото после дождя. Кроме того, в нём достаточно воздушных пор, чтобы корни могли легко расти и развиваться.
Чтобы понять его преимущества, стоит сравнить суглинок с другими типами почв:
Глина. Отлично удерживает питательные вещества, но у нее слабый дренаж. Из-за избытка влаги некоторые растения могут страдать от загнивания корней.
Песок. Обеспечивает быстрый отвод воды, поэтому риск переувлажнения минимален. В то же время питательные вещества вымываются значительно быстрее.
Ил. Очень плодородный, хорошо удерживает воду и питательные вещества. Однако имеет склонность к уплотнению, а это ухудшает доступ воздуха к корневой системе.
Суглинистая почва сочетает в себе лучшие качества всех трёх компонентов и компенсирует их недостатки.
Растения любят суглинок
Главное преимущество суглинистой почвы — баланс. Именно он создает комфортные условия для роста растений на протяжении всего сезона.
Песок способствует свободному прохождению воды через почву и предотвращает застой влаги. Ил удерживает воду и питательные вещества, а глина накапливает полезные элементы, необходимые для питания растений. При этом в суглинке обычно недостаточно глины, чтобы почва стала слишком твёрдой или уплотнённой.
В результате корни получают всё необходимое, а именно: достаточное количество влаги, доступ к кислороду и пространство для роста.
Еще один важный бонус — поддержка полезной микрофлоры. В такой среде активно развиваются микроорганизмы и дождевые черви, которые естественным образом улучшают структуру почвы и способствуют здоровью сада.
Как создать суглинистую почву на своем участке
Хорошая новость заключается в том, что даже если ваша почва далека от идеала, её можно постепенно улучшить. Правда, за одну ночь чуда не произойдёт. Необходимо действовать поэтапно:
Сначала определите, какой тип почвы преобладает на вашем участке — песчаная, глинистая или промежуточная.
Регулярно вносите компост. Это один из самых эффективных способов улучшения любой почвы.
Используйте натуральную мульчу, например, опавшую листву, древесную щепу или сосновую стружку. Она защищает поверхность и постепенно обогащает её органическими веществами.
Высаживайте покровные культуры или сидераты, когда это возможно. Их корни и растительные остатки увеличивают содержание органики.
Каждый сезон продолжайте вносить органические материалы.
Старайтесь не ходить по грядкам, чтобы не уплотнять почву.
Именно регулярное внесение органических веществ постепенно превращает даже проблемную почву в плодородный суглинок.
Что растет в суглинистой почве
Благодаря идеальному балансу влаги, дренажа и питательных веществ суглинистая почва подходит для большинства садовых культур. Начинающим Керри рекомендует выращивать:
помидоры
базилик
цинии
салат
фасоль
Также прекрасно будут себя чувствовать:
сладкий перец
огурцы
кабачки и тыквы
морковь
клубника
большинство пряных трав
Суглинок также подходит для декоративных растений, кустарников и фруктовых деревьев, ведь он обеспечивает здоровое развитие корневой системы и поддерживает полезные почвенные организмы.
Суглинистую почву не зря считают мечтой каждого садовода. Она сочетает в себе способность удерживать влагу, обеспечивает хороший дренаж и накапливает питательные вещества — всё, что нужно растениям для активного роста. Хотя создать такую почву мгновенно невозможно, регулярное внесение компоста, мульчирование и бережный уход постепенно превратят любой участок в плодородное пространство для цветов, зелени, овощей и фруктов.