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ТСН в социальных сетях

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Категория
Дом
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Что такое суглинистая почва и почему растения её так любят

Если вы мечтаете о сочных помидорах, ароматном базилике и обильном цветении без лишних усилий, секрет этого может крыться не в дорогих удобрениях, а в самой почве. Суглинистая почва — настоящий «золотой стандарт» для садоводства, ведь она одновременно удерживает влагу, обеспечивает дренаж и накапливает питательные вещества.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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суглинистая почва

суглинистая почва / © Associated Press

Когда мы планируем сад или огород, чаще всего думаем о сортах растений, поливе и удобрениях. Но именно почва определяет, насколько хорошо будет развиваться корневая система, как долго будет задерживаться вода и хватит ли растениям питательных веществ.

Одним из самых ценных типов почвы считается суглинистая. Именно её рекомендуют в качестве универсальной среды для выращивания большинства культур. Издание Martha Stewart рассказало, почему эту почву считают почти идеальной и как создать её на собственном участке.

Суглинистая почва

Это сбалансированная смесь песка, ила и глины с добавлением органических веществ. Именно такое сочетание обеспечивает ей характерную рыхлую, рассыпчатую структуру. По словам Керри Спунмор, суглинок хорошо удерживает влагу, но при этом не превращается в болото после дождя. Кроме того, в нём достаточно воздушных пор, чтобы корни могли легко расти и развиваться.

Чтобы понять его преимущества, стоит сравнить суглинок с другими типами почв:

  • Глина. Отлично удерживает питательные вещества, но у нее слабый дренаж. Из-за избытка влаги некоторые растения могут страдать от загнивания корней.

  • Песок. Обеспечивает быстрый отвод воды, поэтому риск переувлажнения минимален. В то же время питательные вещества вымываются значительно быстрее.

  • Ил. Очень плодородный, хорошо удерживает воду и питательные вещества. Однако имеет склонность к уплотнению, а это ухудшает доступ воздуха к корневой системе.

Суглинистая почва сочетает в себе лучшие качества всех трёх компонентов и компенсирует их недостатки.

Растения любят суглинок

Главное преимущество суглинистой почвы — баланс. Именно он создает комфортные условия для роста растений на протяжении всего сезона.

Песок способствует свободному прохождению воды через почву и предотвращает застой влаги. Ил удерживает воду и питательные вещества, а глина накапливает полезные элементы, необходимые для питания растений. При этом в суглинке обычно недостаточно глины, чтобы почва стала слишком твёрдой или уплотнённой.

В результате корни получают всё необходимое, а именно: достаточное количество влаги, доступ к кислороду и пространство для роста.

Еще один важный бонус — поддержка полезной микрофлоры. В такой среде активно развиваются микроорганизмы и дождевые черви, которые естественным образом улучшают структуру почвы и способствуют здоровью сада.

Как создать суглинистую почву на своем участке

Хорошая новость заключается в том, что даже если ваша почва далека от идеала, её можно постепенно улучшить. Правда, за одну ночь чуда не произойдёт. Необходимо действовать поэтапно:

  1. Сначала определите, какой тип почвы преобладает на вашем участке — песчаная, глинистая или промежуточная.

  2. Регулярно вносите компост. Это один из самых эффективных способов улучшения любой почвы.

  3. Используйте натуральную мульчу, например, опавшую листву, древесную щепу или сосновую стружку. Она защищает поверхность и постепенно обогащает её органическими веществами.

  4. Высаживайте покровные культуры или сидераты, когда это возможно. Их корни и растительные остатки увеличивают содержание органики.

  5. Каждый сезон продолжайте вносить органические материалы.

  6. Старайтесь не ходить по грядкам, чтобы не уплотнять почву.

Именно регулярное внесение органических веществ постепенно превращает даже проблемную почву в плодородный суглинок.

Что растет в суглинистой почве

Благодаря идеальному балансу влаги, дренажа и питательных веществ суглинистая почва подходит для большинства садовых культур. Начинающим Керри рекомендует выращивать:

  • помидоры

  • базилик

  • цинии

  • салат

  • фасоль

Также прекрасно будут себя чувствовать:

  • сладкий перец

  • огурцы

  • кабачки и тыквы

  • морковь

  • клубника

  • большинство пряных трав

Суглинок также подходит для декоративных растений, кустарников и фруктовых деревьев, ведь он обеспечивает здоровое развитие корневой системы и поддерживает полезные почвенные организмы.

Суглинистую почву не зря считают мечтой каждого садовода. Она сочетает в себе способность удерживать влагу, обеспечивает хороший дренаж и накапливает питательные вещества — всё, что нужно растениям для активного роста. Хотя создать такую почву мгновенно невозможно, регулярное внесение компоста, мульчирование и бережный уход постепенно превратят любой участок в плодородное пространство для цветов, зелени, овощей и фруктов.

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