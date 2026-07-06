Что такое вестибулярный синдром и стоит ли паниковать, когда собака внезапно теряет равновесие

Что такое вестибулярный синдром / © Associated Press

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Ситуация, знакомая многим владельцам пожилых животных: еще вчера собака была активной и в норме, а сегодня, словно «пьяная», теряет равновесие, падает и не может координировать движения. Именно так описывают одно из самых распространенных неврологических состояний у собак пожилого возраста — идиопатическое вестибулярное заболевание (IVD).

Как сообщает издание The Washington Post, владельцы взрослых собак могут подумать, что это инсульт, и даже готовиться к худшему сценарию. Но ветеринары успокаивают и говорят, что в большинстве случаев это состояние самоограничивающееся и проходит в течение нескольких недель.

Термин «идиопатический» означает «неизвестного происхождения», и именно это делает синдром таким загадочным и в то же время пугающим для владельцев.

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Что происходит с организмом

Вестибулярная система — сложный механизм, отвечающий за равновесие, ориентацию в пространстве и координацию движений головы, глаз и тела. Она расположена во внутреннем ухе и головном мозге и постоянно «подсказывает» организму, где верх, а где низ.

Когда система выходит из строя, мозг получает противоречивые сигналы. У людей возникает головокружение или морская болезнь, а у животных — внезапная потеря координации.

Вестибулярный синдром у собак

Симптомы обычно появляются внезапно и носят довольно драматичный характер:

собака начинает шататься и ходить по кругу

часто падает или переворачивается

может появиться наклон головы

наблюдаются быстрые движения глаз

иногда возникает тошнота или рвота

Из-за таких симптомов владельцы часто думают о судорогах или инсульте. На самом деле же это состояние больше похоже на сильное головокружение, как будто человека резко сняли с карусели и заставили идти прямо.

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Причины возникновения

Повреждение вестибулярной системы может быть вызвано различными причинами, например, инфекциями (чаще всего ушными, иногда мозговыми), опухолями, травмами головы, воспалительными процессами или нарушениями кровоснабжения мозга, схожими с инсультом.

Иногда причиной становятся и лекарства. В частности, антибиотик метронидазол в высоких дозах может влиять на нервную систему. Также некоторые ушные препараты, особенно при сложных процедурах, могут вызывать побочные эффекты, влияющие на равновесие.

Впрочем, у большинства пожилых животных причина совсем другая — идиопатическое вестибулярное заболевание, возникающее без видимой причины.

Хотя симптомы выглядят довольно устрашающе, в большинстве случаев прогноз благоприятный. Состояние обычно улучшается уже в течение нескольких дней, а полное выздоровление наступает в течение 2–4 недель. Лишь изредка у животного сохраняется лёгкий наклон головы.

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Постановка диагноза

Поскольку симптомы схожи с другими серьезными состояниями, диагноз ставят методом исключения. Ветеринары оценивают возраст животного, время появления симптомов, прием лекарств и проводят физический и неврологический осмотр.

Во многих случаях достаточно нескольких дней наблюдения, чтобы понять, начинает ли состояние улучшаться. Видео, снятые владельцем, также помогают ветеринару оценить динамику.

Как помочь животному дома

Специфического лечения, которое «устраняет» синдром, не существует. Однако правильный уход играет ключевую роль. Ветеринары рекомендуют:

обеспечить мягкое, безопасное место для отдыха

ограничить доступ к лестницам, воде или потенциально опасным зонам

помогать с едой, если животному трудно есть

при необходимости применять противорвотные препараты по назначению врача

Не стоит держать животное в полной темноте. Наоборот, постоянное мягкое освещение помогает мозгу адаптироваться и быстрее компенсировать нарушение равновесия.

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Если симптомы не улучшаются или ухудшаются, ветеринар может назначить дополнительные обследования, например, анализы на инфекции, КТ или МРТ головы.

У кошек подобные симптомы чаще всего обусловлены другими причинами, поэтому в их случае следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Идиопатическое вестибулярное заболевание — один из тех диагнозов, которые звучат страшнее, чем есть на самом деле. Главное — не паниковать, обеспечить безопасные условия и дать животному время восстановиться. Во многих случаях уже через несколько недель собака возвращается к привычной жизни.

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