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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Что туалетная бумага может рассказать о вашем характере: какой способ её вешивания считается правильным и почему

Казалось бы, это мелочь, о которой не стоит спорить, однако то, как висит туалетная бумага, способно разжечь настоящие домашние споры. Одни уверены, что свободный край должен быть сверху, другие — что за рулоном. Так кто же прав, давайте разберёмся.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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туалетная бумага

туалетная бумага / © Associated Press

Есть вопросы, которые никогда не изменят нашу жизнь, но почему-то вызывают сильные эмоции. Именно к таким относится знаменитый спор о туалетной бумаге, разматывать её вперёд или назад. Издание Naked Paper решило разобраться в аргументах обоих лагерей и выяснилось, что за каждой позицией стоят не только личные предпочтения, но и вполне практические причины.

Аргументы тех, кто выбирает край сверху

Сторонники классического способа убеждены, что свободный край должен свисать перед рулоном. И их главный аргумент — удобство. Первый лист всегда на виду, его легко найти и отделить, не нащупывая бумагу за держателем.

Есть и гигиенический аспект, ведь когда край свисает спереди, меньше вероятность того, что при его поиске придется прикасаться к стене за рулоном. Это весьма актуально для общественных туалетов.

Однако самый интересный аргумент — исторический. Ещё в 1891 году изобретатель Сет Уилер запатентовал перфорированный рулон туалетной бумаги. На чертеже к патенту бумага расположена именно так, чтобы свободный край свисал сверху. Поэтому сторонники этого способа могут смело заявлять, что они следуют первоначальному замыслу изобретателя.

Почему некоторые вешают бумагу наоборот

У сторонников противоположной точки зрения тоже есть свои аргументы. Прежде всего — эстетика, ведь когда край бумаги свисает за рулоном, конструкция выглядит аккуратнее и компактнее. Сам рулон остаётся заметным, а длинный клочок не нарушает визуальной гармонии.

Есть и практическая причина, если дома есть маленькие дети или любопытные животные, которые обожают разматывать всё, что попадается им на глаза, вариант с краем за рулоном может избавить от лишней уборки. Добраться до бумаги и вытащить её в таком положении сложнее.

Что ваш выбор говорит о характере

Казалось бы, мелочь, но спор о туалетной бумаге способен разделить даже самых близких людей на два лагеря. И хотя психологи не определяют характер по положению рулона, у каждого способа есть своя условная философия.

Те, кто вешает бумагу краем наружу, обычно ценят удобство, быстроту и практичность. Им нравится, когда всё лежит на своём месте, а нужную вещь можно использовать без лишних движений. В возможном психологическом портрете это люди, которые любят простые решения, не хотят усложнять быт и отдают предпочтение функциональности.

Сторонники второго подхода, возможно, больше ценят аккуратность, сдержанность и визуальную гармонию. Для них важно, чтобы пространство выглядело аккуратно, а лишние детали не привлекали внимания. Такой выбор можно символически связать с любовью к порядку, эстетике и контролю над мелочами.

Какой способ правильный

Универсального ответа нет — всё зависит от того, что для вас важнее. Если на первом месте — удобство, гигиена и историческая традиция, стоит выбрать свободный край сверху. Если же вы цените аккуратный вид или хотите защитить рулон от маленьких исследователей и пушистых озорников, можно повесить его наоборот.

Кстати, эта тема вызывала дискуссии задолго до появления социальных сетей. В 1977 году американская авторка газетной колонки советов высказалась в пользу метода «под рулоном» и получила более 15 тыс. писем от читателей. По её словам, это было самое большое количество откликов на одну тему за всю её карьеру.

В конце концов, туалетная бумага — не та вещь, из-за которой стоит портить отношения или устраивать семейные споры. Оба способа имеют свои преимущества, и правильным будет тот, который удобен именно в вашем доме.

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