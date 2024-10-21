Что я делаю не так: профессионалы рассказали, как правильно мыть кухонные столешницы

Кто бы мог подумать, что можно неправильно чистить столешницы на кухне. Но, оказывается, есть ряд довольно распространенных ошибок, которые мы допускаем при уборке.

Есть некоторые домашние задачи, над которыми мы не задумываемся, и на то есть веские причины.

Однако, как утверждает Woman&Home, существует революционный метод чистки кухонных столешниц, который откроет вам глаза на то, что до этого вы делали это неправильно все время.

Ошибка, которую нужно избегать при чистке кухонных столешниц

Королева чистоты Линси Кромб раскрыла этот простой, но меняющий жизнь секрет в своем Instagram.

Линси утверждает, что если вы хотите, чтобы ваши чистящие средства работали должным образом, распылите средство на поверхность и оставьте на некоторое время. Отойдите и помойте посуду или сделайте что-нибудь еще, прежде чем вернуться.

Это прекрасная возможность выполнить небольшую работу, например, как следует почистить кухонные шкафы, это займет всего несколько минут. Этого времени будет достаточно, чтобы дезинфицирующий спрей подействовал.

Затем просто протрите его, и тогда вы будете знать, что ваши поверхности чистые и продезинфицированные.

О чем важно помнить

Если дать спрею поработать на столешнице всего несколько минут, бактерицидная сила будет более полной, а также это поможет в устранении более крупных и стойких пятен.

Просто убедитесь, что вы не забыли о спрее и не оставили его на поверхности на много часов.

Вы также можете установить таймер, чтобы напомнить себе о том, что не закончили уборку.

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