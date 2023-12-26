Что значит поза, в которой спит ваша кошка: 9 забавных фактов

В этом руководстве от Jaw-Dropping Facts описаны наиболее распространенные позы для сна кошек и объяснены научные обоснования того, почему кошки спят определенным образом.

Свернувшись калачиком

В этом положении кошка обвивает хвост вокруг тела и прижимает голову к груди. Это положение покоя означает, что ваша кошка, возможно, пытается сохранить тепло тела и обеспечить защиту основных частей своего тела. Это наиболее распространенное положение для сна среди животных в дикой природе, поскольку оно помогает сохранять тепло и защищает жизненно важные органы.

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Кот в коробке

Когда кошка залазит в коробку - означает, что она беспокоится о своей безопасности и ищет комфорта и защиты. Когда кошки спят в небольших, перегруженных помещениях, это свидетельствует об их заботе о безопасности. Твердые стенки коробки позволяют им чувствовать себя в безопасности, обеспечивая им тесное и безопасное пространство. Помимо коробок, кошки могут также искать ящики, миски и другие предметы, в которые они могут плотно поместиться. Возможно, ваша кошка боится других домашних животных или детей в доме. Вы можете помочь ей, создав закрытую коробку с достаточной пушистостью внутри, чтобы ей было комфортно спать.

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Животом вверх

Живот кошки – ее самое уязвимое место. Итак, если ваша кошка спит в положении животом вверх, в котором лапы направлены под странным углом, а живот обращен к потолку, это признак того, что кошка чувствует себя комфортно и безопасно в вашем доме. Можете считать, что вам повезло, что вы завоевали доверие своего пушистого питомца. Это потому, что кошки обычно беспокоятся о своей безопасности и не обнажают свои уязвимые части, если не уверены в своем окружении. Сон на спине — признак того, что ваш питомец уверен в себе и спокойно относится к своему окружению.

С полузакрытыми глазами

Хищники имеют одну особенность: они охотятся и не любят, когда на них охотятся в ответ. Именно по этой причине ваша кошка не закрывает глаза до конца, даже если она дремлет. В этом положении вы заметите, что уши вашей кошки постоянно шевелятся, а это значит, что ваш питомец насторожен. Эта поверхностная форма сна может длиться часами. Ваш питомец знает, что происходит вокруг, и любой необычный звук полностью привлечет кошку.

В другом варианте этой позы кот спит с закрытым одним глазом и открытым другим. Это называется однополушарным медленным сном. В этой форме половина мозга находится в бессознательном состоянии, а другая половина находится в сознании и настороже. Такая форма сна полезна, поскольку ваша кошка может отдыхать даже в местах, где чувствуется некоторая угроза.

Поза "буханки"

В этом положении кошка сидит прямо, но поджимает передние лапы под тело. Если вы обнаружите, что ваша кошка спит в позе, похожей на буханку хлеба, это означает, что она не хочет долго спать и только отдыхает перед следующим занятием.

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Сон на боку

Это чрезвычайно расслабляющее положение для кошки. Сон на боку с вытянутыми конечностями означает, что ваша кошка полностью довольна и чувствует себя в безопасности. Ваша кошка находится в режиме полного расслабления и не чувствует необходимости сохранять бдительность. В этой позе кошки впадают в глубокий сон.

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Лапа над мордой

Это дна из самых очаровательных поз для сна, свойственных кошкам, которое в большинстве случаев вас удивит. Когда кошка проводит лапой по морде, это сигнализирует о том, что она не хочет, чтобы ее беспокоили. Обычно это происходит, когда кошка спит крепко и бессознательно. Эта поза также возникает, когда из-за яркого или дневного света кошка чувствует себя некомфортно, и в результате она закрывает глаза.

Монорельсовый кот

Положение монорельса — это когда кошка лежит на подлокотниках или спинках стульев, диванов, перил лестниц, столбов забора или верхних частей дверей. Обычно в этом положении кошка свисает всеми четырьмя лапами. Эта поза называется "монорельсовой", потому что напоминает монорельсовую транспортную систему. Кошки совершенно не понимают архитектурных правил, им просто нравится отдыхать в этой позе, поскольку она больше подходит для общего наблюдения.

Акробат

Кошка в позе акробата будет спать, свернувшись, конечности свисают в разные стороны, а ее голова повернута под странными углами. Для этой позиции нет особой причины, и ваша кошка может выбрать ее только потому, что в данный момент она ей нравится.

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Итак, вот и все самые важные и часто наблюдаемые позы для сна кошек. Теперь вы можете легко понять все эти неописуемые сигналы и знаки, которые ваша кошка не может вам сказать сама. Вы можете узнать, чувствует ли ваша кошка безопасность или угрозу, комфортно ли она спит или нет.

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