Чтобы были пушистыми: как правильно стирать полотенца

Полотенца могут стать грубыми и колючими уже после нескольких стирок. Тем не менее есть способы сохранить их мягкими и пушистыми дольше.

Поддерживать чистоту и пушистость полотенец может быть непросто, особенно если стирать их вместе с другими вещами. Эксперт поделился с Еxpress.co.uк советами, которые помогут сделать полотенца мягче и позволят пользоваться ими дольше.

Как выбрать качественные полотенца

Начнем с того, что один из самых главных факторов, - это выбор полотенец. Их мягкость и долговечность определяется качеством материала, из которого они произведены. Очень важно покупать высококачественные полотенца. Выбор хлопчатобумажных махровых полотенец, изготовленных из высококачественных материалов, таких как смесь хлопка и полиэстера или хлопка с нулевой круткой, гарантирует вам долгий срок их службы и мягкость.

Нулевая крутка означает, что пряжу не нужно было скручивать в процессе производства, такое возможно только с высококачественными хлопковыми волокнами. Действительно качественные полотенца делаются из такого хлопка.

Зачем стирать новые полотенца

Почти все новые полотенца покрываются смягчителями, которые часто используются в процессе производства, чтобы придать им боле привлекательный пушистый вид.

Покрытие может ограничивать впитывающую способность полотенец, поэтому лучше постирать их перед первым использованием.

Какими средствами не стоить пользоваться при стирке полотенец

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При стирке полотенец лучше избегать агрессивных химикатов, таких как хлорный отбеливатель, так как это может повлиять на качество и цвет полотенец.

Хотя многие любят стирать с добавлением кондиционера для белья, по словам эксперта, от него вполне можно отказаться. Добавление смягчителя ткани покрывает волокна веществами, которые могут препятствовать впитыванию воды. Вместо кондиционера попробуйте использовать шарики для сушки шерсти, чтобы распушить волокна и ускорить время сушки.

Как стирать полотенца

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Также следует избегать добавление полотенец в смешанную стирку. Стирайте одежду и полотенца отдельно при стирке. Стирка полотенец с одеждой может привести к обмену большим количеством бактерий между каждым предметом в цикле стирки.

Не оставляйте мокрые полотенца в стиральной машине на длительное время, так как это может привести к неприятному затхлому запаху.

Идеальная температура для сушки полотенец, если вы используете сушильную машину, составляет 40°C. Если вы не используете сушилку для белья, естественное высыхание может занять несколько дней.

Какое моющее средство выбрать для стирки полотенец

Вы можете использовать для стирки белый уксус, так как он помогает сделать полотенца пушистыми и в то же время очищает их.

При выборе моющего средства важно выбрать биомоющее средство, поскольку оно может работать при более низких температурах, иногда до 30°C.

Есть много брендов, которые продают биомоющие средства, но очень важно выбирать моющее средство, содержащее достаточное количество ферментов для эффективной очистки и удаления грязи и пятен. Если вы выбираете небиологическое моющее средство, обязательно ознакомьтесь с инструкциями, потому что такие средства часто бывают эффективными только при более высоких температурах.

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