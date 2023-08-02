Чтобы были вкусными: когда и как собирать и помидоры и как их правильно хранить

Каждый садовод хочет знать, когда нужно собирать помидоры, чтобы они были сладкими, нужно ли дожидаться, когда они полностью покраснеют, или стоит срывать их чуть раньше.

Как помочь созреть зеленым помидорам с «правильной» скоростью для «лучшего» и вкусного урожая

Помидоры лучше всего созревают в теплую погоду, а это означает, что их плоды станут красными в ближайшие недели. Эксперт по садоводству рассказал Еxpress.co.uk, как лучше определить, созрели ли помидоры для сбора.

Когда можно собирать помидоры

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Урожай может быть готов к сбору с начала лета и в течение всего сезона, в зависимости от того, когда они томаты посеяны и посажены в грунт.

Эксперт рекомендует выбирать твердые на ощупь плоды слегка оранжевого цвета. Им не нужно достигать полного цвета, так как они продолжат созревать после сбора.

В чем преимущество раннего сбора помидоров

Когда и как собирать и помидоры и как их правильно хранить / Фото: Credits

Ранний сбор также снижает вероятность повреждения их насекомыми и болезнями.

Когда у вашего растения будет иметь примерно от шести до восьми ветвей, плоды начнут расти и приобретут соответствующий цвет, который обычно ярко-красный, но может быть бледно-оранжевым или желтым для более редких сортов.

Как собирать помидоры

Когда вы будете готовы собирать плоды, просто сорвите помидоры с растения, оставив лист в форме цветка наверху. По словам эксперта, это поможет созревать фруктам с правильной скоростью.

Как хранить помидоры после сбора

После сбора держите томаты подальше от прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить равномерное созревание. Поместите их в прохладное темное место в один слой до полного созревания и поставьте в холодильник на несколько часов перед едой.

Как заставить сорванные помидоры дозреть быстрее

Когда и как собирать и помидоры и как их правильно хранить / Фото: Credits

Чтобы помидоры созрели быстрее, поместите их в ящик с бананом, который выделит этилен — гормон, связанный со созреванием фруктов, который поможет ускорить процесс созревания.

Яблоки также выделяют тот же газ, но бананы, как правило, работают лучше. Вам стоит регулярно проверять ящик и удалять помидоры, как только они созреют.

Помидоры лучше всего есть свежими, насколько это возможно. Но если у вас их слишком много, то полностью созревшие помидоры можно хранить в холодильнике около недели, чтобы они не заплесневели.

Почему помидоры лучше не хранить в холодильнике

Постарайтесь не хранить их в холодильнике долго, так как текстура может испортиться. Доведите их до комнатной температуры перед едой, чтобы насладиться полным вкусом.

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