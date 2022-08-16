Чтобы сад не превратился в туалет: как отпугнуть от участка кошек

Как сделать так, чтобы чужие, да и свои, кошки не какали на ваших грядках, в цветниках и под деревьями? Мы собрали для вас несколько интересных способов отвадить пушистых интервентов.

Британский эксперт по уборке миссис Хинч, настоящее имя которой Софи Хинчлифф имеет более 4,5 миллионов подписчиков в социальных сетях и часто в группах энтузиастов уборки проводит опросы, предлагая своим читателям поделиться рецептами и методами решения различных бытовых проблем. Недавно мы рассказывали вам о том, как поклонники Софи предложили двухэтапный план избавления от муравьев в доме.

Сейчас же Еxpress.co.uk опубликовало результаты новой дискуссии на тему "как отучить котов какать на вашем участке".

Самым популярным ответом было разложить в саду кожуру цитрусовых. "Если у вас на участке много открытого грунта, вы должны положить древесную стружку и разрезать лимоны, так как коты не любят цитрусовые." - рекомендует один из пользователей. В пользу нарезанных лимонов высказалось еще несколько человек.

"Я избавился от кошек в своем саду чуть более двух лет назад. Насколько я понимаю, лаванду они тоже не любят," - поделился опытом другой энтузиаст уборки.

Вот еще несколько интересных способов отвадить кошек:

апельсиновая корка, сидр;

прозрачные пластиковые бутылки с водой(пугают кошек);

чайные пакетики с лемонграссом:

масло перечной мяты;

черный перец;

кофе;

пластиковые пакеты привязанные к куста(кошек пугает шорох).

Стоить отметить, что все эти способы не требуют от вас усилий и затрат, поэтому можете попробовать каждый из предложенных и сделать вывод о том, какой из них более действенный.

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