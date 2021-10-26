COLLAR Company представляет первую украинскую таблетку от блох SUPERIUM Spinosad для кошек

С 2019 года специалисты Компании разрабатывали инновационный для Украины ветпрепарат.

В этом году COLLAR Company вывела на рынок первую таблетку от блох для кошек и собак SUPERIUM Spinosad. Партнером в разработке препарата стала харьковская компания Интерлек.

Спиносад — это инсектицид природного происхождения, получаемый из живущих в сахарном тростнике бактерий Saccharopolyspora spinosa. Вещество действует более чем на 20 видов эктопаразитов: блох и их личинки, власоедов, подкожных клещей и др. Именно естественность спиносада делает его уникальным среди большинства других, искусственно синтезированных препаратов. Таблетки SUPERIUM Spinosad можно использовать для кошек и собак малых пород (от 1,3 кг и возрастом от 4 месяцев).

SUPERIUM Spinosad не только уничтожает паразитов, но и помогает заживлять раны от укусов, и снимать раздражение. Его можно применять для лечения распространенной проблемы — блошиного дерматита. Одной дозы в месяц достаточно для защиты любимца. Животное, принявшее таблетку, можно гладить, не боясь, что действующее вещество останется на руках — как в случае со спреями или каплями — а любимец не сможет ее слизать.

Спиносад не вызывает привыкания, и паразиты не вырабатывают устойчивость к препарату, поэтому принимать его можно постоянно. В препарат добавлены сорбенты, которые за семь дней выводят из организма продукты жизнедеятельности блох, убирают зуд и помогают при дерматите. Таблетки имеют запах говядины, чтобы животные было проще их принимать.

Spinosad — это только первый антипаразитарный препарат в линейке SUPERIUM. Исследователи COLLAR Company планируют продолжить разработку и создать уникальные украинские препараты для защиты любимцев и от других паразитов.

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