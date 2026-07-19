«Coquillage» — декор из ракушек / © Associated Press

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Тенденции в интерьере часто проходят путь от стильного появления до карикатуры на самих себя. Так произошло и с классической пляжной эстетикой, ведь то, что когда-то выглядело мило и уютно — например, потёртые деревянные таблички с надписью «beach house», избыток темно-синих и белых деталей, морские сувениры, сегодня может напоминать скорее сувенирную лавку, чем продуманное пространство, об этом рассказало издание Real Simple.

На смену этому приходит более тонкое видение побережья — «coquillage». Французское слово, буквально означающее «ракушка», стало названием дизайнерского направления, в котором морские формы, природные текстуры и ручная работа создают атмосферу спокойствия, легкости и тихой роскоши. Этот стиль не имитирует атмосферу пляжного домика, а передает ощущение моря.

Что такое «coquillage» и почему он снова в тренде

В мире дизайна это искусство украшения ракушками или элементами, вдохновленными их формой. Это может быть зеркало, обрамленное переливающимися ракушками устриц, или просто изящный резной узор на мебели в форме морских волн.

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Несмотря на игривый характер, у этого стиля есть глубокие корни. Ракушки веками использовались в декоративном искусстве. Особенно популярными они стали в европейских интерьерах, где ценились естественные изгибы, сложные формы и декоративные детали.

Со временем элементы из ракушек стали появляться в садовых гротах, зеркалах, мебели и небольших предметах ручной работы. Сегодня «coquillage» переживает новое возрождение. Причина — современная любовь к органическим текстурам, природным материалам и красивым деталям. Ракушки теперь можно увидеть не только в пляжных домах, но и в изысканных городских интерьерах и коммерческих пространствах.

Как создать уютную атмосферу в своем доме

Главное преимущество этого стиля в том, что он не требует проживания у океана. Наоборот, он выглядит наиболее интересно именно там, где его появление кажется неожиданным.

Зеркало с ракушками. Один из самых простых способов добавить «coquillage» в интерьер. Оно одновременно декоративно и функционально, поэтому прекрасно смотрится в ванной комнате, прихожей, над комодом или туалетным столиком. Такое зеркало сразу создает ощущение отдыха у моря, но без излишней тематичности.

Ракушечные панно и фактурные стены . Для более смелого решения можно обратить внимание на декоративные панели с ракушками. Сегодня в роскошных домах появляются целые стены, покрытые ракушками, особенно в небольших помещениях, таких как ванные комнаты. Такой акцент создает эффект арт-объекта и превращает обычную поверхность в главное украшение комнаты.

Освещение в морском стиле. Светильники в стиле «coquillage» могут быть как сдержанными, так и очень эффектными. Среди вариантов можно выделить подвесные светильники в форме кораллов, бра с ракушками, люстры, украшенные ракушками, и скульптурные светильники нейтральных оттенков. Это способ добавить в пространство немного театральности, но при этом не перегружать его.

Небольшие ракушечные акценты . Если не хочется полностью менять интерьер, достаточно нескольких деталей, например, декоративной коробочки с ракушками, небольшой картины, вазы или декоративной посуды. Такие предметы прекрасно смотрятся на книжных полках, консолях или журнальных столиках в сочетании с книгами, керамикой и другими личными находками.

Цвета и морские текстуры. Тем, кто хочет лишь слегка намекнуть на прибрежный стиль, стоит обратить внимание на лен, перламутровые поверхности, мебель с округлыми формами, оттенки слоновой кости, песочные тона и нежный цвет морской пены. Именно эти детали создают ощущение лёгкого, спокойного пространства без явных морских символов.

Как выбрать качественный декор

Настоящий «coquillage» не должен выглядеть как случайно наклеенные ракушки из сувенирного магазина. При выборе стоит обращать внимание на:

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качество исполнения

уникальность изделия

естественную текстуру

аккуратность деталей

прочность основы

Стоит выбирать изделия, в которых ракушки расположены продуманно, а не хаотично. Важны также качественная рама или основа, аккуратная отделка, надежное крепление элементов и красивая форма даже без самой декоративной детали.

Лучшие вещи в стиле «coquillage» напоминают не пляжный сувенир, а предмет искусства — словно антикварную находку из прибрежного города или современное изделие мебельного дизайна.

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