Цвет не показатель: как определить, что помидоры созрели

Время сбора урожая все ближе, и перед каждым огородником встает вопрос: когда можно начинать собирать помидоры.

Казалось бы, в случае с помидорами нет ничего проще: как только помидоры стали равномерно красными - их можно срывать. На самом деле все не так очевидно, утверждают специалисты. Еxpress публикует советы Эми Грант, эксперта Gardening Know How, которая утверждает, что помидоры коварны и не стоит полностью доверять цветовому индикатору.

Помидоры лучше всего собирать в конце летних месяцев, в зависимости от того, когда они были посеяны. Если вы посеяли семена помидоров в марте, есть большая вероятность, что они будут готовы к сбору урожая в августе. Ожидание того момента, когда помидоры станут равномерно красными, может даже означать, что вы собираете их слишком поздно.

Когда собирать помидоры

По мнению экспертов, время сбора урожая помидоров должно наступать, когда плоды приобретают зрелый оттенок зеленого.

Затем вы должны дать томатам время, чтобы созреть на лозе.

Газ этилен вырабатывается полностью сформировавшимися зрелыми зелеными помидорами. Когда помидоры созревают, два гормона роста меняются и вызывают выработку этилена, который придает плодам оттенок красного. Этилен увеличивает количество каротиноидов (красный и желтый цвета) и уменьшает количество хлорофилла (зеленый цвет).

Почему важно вовремя собирать созревшие томаты

Позволив вашим помидорам продолжать созревать на лозе, а не на кусте, вы улучшите их вкус и даже поможете самому растению. В подтверждение этого тезиса садоводы приводят следующие аргументы:

чем спелее помидор становится, тем больше он привлекает потенциальных вредителей;

если оставить созревший помидор на ветке, он будет замедлять процесс производства и созревания других помидоров;

сбор помидоров до того, как они станут красными, также может помочь ограничить вес томатной лозы, когда растение становится слишком тяжелым, это может привести к расщеплению и поломке ветвей.

Так что, если вы все еще думаете, не сорвать ли ваши уже заметно покрасневшие томаты - отбросьте сомнения и приступайте к сбору урожая.

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