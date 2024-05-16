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Цветочный след: как сделать оригинальную картину на стекле с отпечатками ножек младенца

Цветочный след: как сделать оригинальную картину на стекле с отпечатками ножек младенца

как сделать картину на стекле с отпечатками ножек младенца / Фото: www.credits

Вести альбом и дневник младенца – это родительская классика, а можно сделать памятную картину с отпечатком ножки на стекле.

Такую картину делать достаточно легко и на нее вы не потратите много времени, но она будет хранить особенную память о ценном для вас моменте жизни.

Видео с картиной на своей странице представила блоггер Ana Johnson, поделившись с подписчиками чувственным моментом совместной работы со своим малышом.

Вам понадобится:

  • Стеклянная рамка для картин
  • Краска
  • Цветы
  • Карандаш
  • Пинцет
  • Клей

Как сделать:

  • Покройте краской желаемого цвета ножку младенца
  • Сделайте отпечаток ножки на стекле
  • Осторожно приклейте цветы сверху оттиска
  • Помогайте себе пинцетом приклеивать цветы и размещать их в желаемых местах. У вас должна получиться цветочная композиция.
  • Карандашом подпишите картину. Можно написать памятную дату.
  • Закройте картину стеклом и повесьте на стену или поставьте на полочку.

Такой способ создания картины вы можете взять за основу для других, не менее интересных идей с отпечатками ладоней, например, важных и любимых людей.

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