Цветочный след: как сделать оригинальную картину на стекле с отпечатками ножек младенца

Вести альбом и дневник младенца – это родительская классика, а можно сделать памятную картину с отпечатком ножки на стекле.
Такую картину делать достаточно легко и на нее вы не потратите много времени, но она будет хранить особенную память о ценном для вас моменте жизни.
Видео с картиной на своей странице представила блоггер Ana Johnson, поделившись с подписчиками чувственным моментом совместной работы со своим малышом.
Вам понадобится:
- Стеклянная рамка для картин
- Краска
- Цветы
- Карандаш
- Пинцет
- Клей
Как сделать:
- Покройте краской желаемого цвета ножку младенца
- Сделайте отпечаток ножки на стекле
- Осторожно приклейте цветы сверху оттиска
- Помогайте себе пинцетом приклеивать цветы и размещать их в желаемых местах. У вас должна получиться цветочная композиция.
- Карандашом подпишите картину. Можно написать памятную дату.
- Закройте картину стеклом и повесьте на стену или поставьте на полочку.
Такой способ создания картины вы можете взять за основу для других, не менее интересных идей с отпечатками ладоней, например, важных и любимых людей.
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