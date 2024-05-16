Цветочный след: как сделать оригинальную картину на стекле с отпечатками ножек младенца

Вести альбом и дневник младенца – это родительская классика, а можно сделать памятную картину с отпечатком ножки на стекле.

Такую картину делать достаточно легко и на нее вы не потратите много времени, но она будет хранить особенную память о ценном для вас моменте жизни.

Видео с картиной на своей странице представила блоггер Ana Johnson, поделившись с подписчиками чувственным моментом совместной работы со своим малышом.

Вам понадобится:

Стеклянная рамка для картин

Краска

Цветы

Карандаш

Пинцет

Клей

Как сделать:

Покройте краской желаемого цвета ножку младенца

Сделайте отпечаток ножки на стекле

Осторожно приклейте цветы сверху оттиска

Помогайте себе пинцетом приклеивать цветы и размещать их в желаемых местах. У вас должна получиться цветочная композиция.

Карандашом подпишите картину. Можно написать памятную дату.

Закройте картину стеклом и повесьте на стену или поставьте на полочку.

Такой способ создания картины вы можете взять за основу для других, не менее интересных идей с отпечатками ладоней, например, важных и любимых людей.

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