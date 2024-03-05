Цветок года 2024: как ухаживать за пионами

Цветок 2024 года — давний фаворит сада. Вот почему в этом году вы увидите пионы повсюду и почему вам следует посадить их в своем саду.

Титул "Цветка года" 2024 года достается пиону, который также называют "Король цветов", сообщает Gardening know how . Этот сказочный цветок долгое время был фаворитом сада, люди любили пионы на протяжении тысячелетий, пионы роскошно выглядят, имеют стойкий незабываемый аромат и не требуют кропотливого ухода.

У пионов большие, сочные цветы, которые появляются поздней весной и потрясающе пахнут. Они красиво смотрятся в букетах и композициях. Неудивительно, что садоводы по всему миру очарованы этими потрясающими весенними цветами.

У людей давняя любовь к пионам. Мы выращиваем их на протяжении тысячелетий, хотя первоначально они использовались в медицинских целях. Китайцы использовали корни пиона почти 2000 лет назад для лечения застоя крови и даже использовали пион садовый (Paeonia Lactiflora), самый популярный вид, который мы выращиваем до сих пор, для лечения ряда других заболеваний.

Древние греки и римляне также использовали пионы для лечения различных заболеваний. Пион приобрел популярность как декоративное растение в Европе и Северной Америке в 1800-х годах и с тех пор является классическим элементом цветочного сада.

Что символизируют пионы

Традиционно пион символизирует процветание, богатство и честь. В Китае аристократия и даже император выращивали эти благородные цветы в своих садах. Эти королевские ассоциации могут быть причиной того, что пионы, и в частности древовидные пионы, известны как "короли цветов".

Пионы также являются символом счастливого брака, и это хорошая новость для многих невест, которые включают эти прекрасные цветы в свои свадебные букеты. Несмотря на свои нежные и воздушные лепестки, пионы — выносливые срезанные цветы.

Зачем сажать пион в своем саду

Есть много причин, по которым садоводам следует включать пионы в свой ландшафт. Роскошные цветы пионов — жемчужины весеннего сада, а их небесный аромат может доставить нам много радости во время прогулок.

Пионы также являются отличным украшением сада. Большинство срезанных цветов нам приходится каждый год высевать из однолетних семян, но ежегодное выращивание пионов вам не приходится тратить много времени. Эти супермноголетники могут жить до (а иногда и более) 100 лет.

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Как срезать пионы для композиций

Срезайте пионы для ваз непосредственно перед тем, как бутоны распустятся, и самый простой способ узнать, готов ли пион к сбору, — слегка сжать бутон. Если бутон мнется как зефир - цветок готов к срезке.

Как выращивать разные виды пионов: древовидные пионы

Пионы бывают древовидные и травянистые.

Древовидные пионы достаточно неприхотливы, но любят хорошо дренированную щелочную почву и много солнца. Они цветут в конце весны и требуют обрезки дважды в год. Первый раз их нужно обрезать сразу после цветения, а второй - осенью. Если ваш древовидный пион растет в хорошем месте, он может зацвести на второй год после посадки. В противном случае цветения можно ждать и десять лет.

Как ухаживать за пионами

Посадка и уход за травянистыми пионами

С травянистыми пионами все немного проще. Сажать клубни травянистых пионов лучше всего осенью. Лучше всего выбрать хорошо освещенный участок. Оставляйте пиону много места, потому что он будет сильно разрастаться со временем. Выбор удачного места и плотность посадки очень важна, потому что пионы не любят, когда их пересаживают.

Выкопайте небольшую яму, удобрите ее компостом и поместите в нее клубень. Не сажайте пионы слишком глубоко, 5 см над верхним краем будет вполне достаточно. Слишком глубокая посадка - одна из причин, по которой пионы не цветут.

Молодые пионы первые пару лет следует удобрять ранней весной или сразу после цветения. Старые пионы не требуют особой заботы, просто добавляйте им компоста и не забывайте мульчировать. Если ваши пионы недостаточно пышно цветут, стоит подкормить их удобрениями с низким содержанием азота или удобрить золой. Делать это нужно раз в 3-5 лет.

Как добиться крупных цветов

Если вы хотите добиться крупных роскошных цветов, вам стоит регулярно отщипывать мелкие боковые бутоны на каждой ветке. Тогда цветов будет меньше, но они будут крупнее. Но существует опасность, что слишком увесистые махровые цветы потребуют дополнительной поддержки, поэтому запаситесь специальными приспособлениями для поддержки пионов.

как ухаживать за пионами

Болезни пионов

Пионы достаточно устойчивы к различным заболеваниям, но страдают от мучнистой росы. Чтобы пионы не болели, не поливайте их слишком часто и следите за тем, чтобы листва хорошо вентилировалась.

Пионы очень любят муравьи, которых привлекают сладкий нектар цветов.



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