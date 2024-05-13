Цветущий луг вместо газона: почему этот садовый тренд так популярен

Последнее время во многих странах активисты начали борьбу за биоразнообразие. В рамках движения подвижники пытаются сохранить многообразие трав и цветов, а также создать благоприятные условия для насекомых-опылителей. Таким образом возникла не только хорошая инициатива, но и целый садовый тренд.

В мае садовники обычно начинают регулярно, примерно раз в две недели, косить свои газоны. Связь между покосом и началом садового сезона глубоко укоренилась в психике садоводов. Но, как сообщает Gardens Illustrated, благотворительная экологи просит садоводов Британии в этом году отложить свои газонокосилки и - в идеале - вместо травы посеять полевые цветы. Инициатива по биоразнообразию захватила также и садоводов США, где газоны занимают около 2% земли и газонная трава таким образом является самой крупной орошаемой землей, которую выращивают американцы.

Речь идет о тенденции заменять свои зеленые газоны цветочными лужайками - тренд, который захватывает садоводов всего мира и приводит в восторг экологов.

Почему не стоит заводить классический газон

Цветущий луг вместо газона / Фото: Credits

Газоны стригут, сгребают, удобряют, пропалывают, обрабатывают химическими веществами и поливают, а это отнимает время, деньги и другие ресурсы. Газоны приносят мало пользы дикой природе и часто вредны. На газонах, покрытых только травой, отсутствуют цветочные ресурсы и места гнездования пчел, и их часто обрабатывают пестицидами, которые наносят вред пчелам и другим беспозвоночным.

Причина, по которой стоит дважды подумать о том, чтобы завести классический газон, который нужно косить два раза в месяц, сводится к очевидным фактам. Лугов с полевыми цветами становится все меньше, соответственно насекомые-опылители испытывают серьезные трудности. Количество опылителей сокращается еще и потому, что в сельском хозяйстве активно используются инсектициды. Экоактивисты считают, что сады людей могут сыграть жизненно важную роль в изменении этой тенденции.

Советы по стрижке для поощрения дикой природы

Но, если вы не можете отказаться от подстриженного газона, вам рекомендуют стричь газон реже весь сезон. Срезка всего раз в месяц позволит вырастить максимальное количество цветов на лужайке. В идеале оставляйте около трех-пяти сантиметров длины травы.

Оставьте участки с высокой травой. На участках с нестриженой травой у вас очень скоро появятся цветы: маргаритка полевая, василек и другие важные источники нектара.

Необязательно полностью прекращать стрижку. Некоторые виды, такие как маргаритка и трилистник птичьей лапки, приспособлены к росту на более коротких газонах. Срезание цветов с этих растений раз в месяц стимулирует их цветение.

Если вы будете меньше косить, количество пыльцы на вашем газоне может резко возрасти. Изменение способа кошения может привести к десятикратному увеличению количества нектара, доступного пчелам и другим опылителям. Средний квадратный метр лужайки, дает достаточно нектара, чтобы прокормить почти четырех медоносных пчел в день.

Если вы хотите поддержать полезную инициативу и завести себе модный альпийский или марокканский газон, то продолжайте читать, чтобы узнать, какие травы лучше посеять.

Какие цветы и травы стоит посеять на своем газоне

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Типичные газонные сорняки могут быть не слишком полезны для пчел, да и для других цветов. Например, пыльца одуванчика имеет низкое содержание белка (плохое питание для пчел), кроме того, он подавляет другие цветы. Поэтому вам стоит подумать над тем, какие цветы вы хотите выращивать.

Вы можете купить уже готовую смесь для "дикого" газона, а можете просто посеять, например клевер белый - очень медоносное растение, которое также обладает способностью связывать атмосферный азот, таким образом удобряя почву. Другие низкорослые цветковые растения, такие как тимьян ползучий, мак и резеда будут также привлекать пчел в ваш сад.

Остерегайтесь хорошей почвы

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Первое, что нужно понять, утверждают специалисты, - это то, что хорошая почва – ваш враг. Если вы пытались улучшить качество почвы для газовой травы, засыпая ее любовно приготовленным компостом и смешанными навозами всех доступных животных, дикий лужок у вас точно не вырастет. С полевыми цветами дело обстоит ровно наоборот, поскольку они растут в ужасной почве, в идеале состоящей из равных частей старого мусора и пыли. Это потому, что трава при малейшем поощрении быстро возобладает и "задушит" все эти нежные полевые цветы.

Как создать цветочный луг в маленьком саду

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Чем меньше площадь, тем легче достичь своей цели. Подготовьте землю, перекопав почву, удалив всю существующую растительность, камни или корни.

Посадите несколько весенних луковиц, чтобы весной у вас на месте газона тоже что-то расцвело.

Посейте выбранную смесь цветов и поливайте, но не слишком обильно. Слишком много воды приведет к доминированию травы.

Не стригите газон в конце лета, когда растения будут сбрасывать семена. Перед зимой подстригите газон на 3-5 см с помощью кустореза.

Соберите весь срезанный материал, а также опавшие с деревьев листья, чтобы они не обогащали почву.

Обеспечьте насекомым постоянную среду обитания, сначала срезав половину вашего газона и давая ему время отрасти, прежде чем срезать другую половину.

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