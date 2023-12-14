Цветы для темной комнаты: 4 растения, которые хорошо растут без яркого света

Есть растения, не требующих особого ухода, которые легко растут в помещении, практически без света. Именно эти цветы стоит выращивать в комнатах, куда не попадает яркое солнце.

Растения, которые хорошо растут в темных комнатах, являются разумным выбором в зимние месяцы, когда света недостаточно.

Поскольку погодные условия становятся все более непригодными для комнатных растений, любители цветов могут избавить себя от многих хлопот, выбрав виды, которые хорошо себя чувствуют в условиях низкой освещенности.

О том, на какие цветы стоит обратить внимание, рассказывает Еxpress.co.uk.

Будет ли растение процветать при свете или без него, зависит главным образом от его естественной среды обитания, некоторые виды происходят из глубоких джунглей, где солнечного света мало. Эти четыре ярких комнатных растения, вероятно, будут хорошо себя чувствовать в условиях, лишенных солнечного света.

Сансевиерия Черный коралл

Цветы для темной комнаты: / Фото: Credits

Сансевиерия Черный коралл почитается всеми любителями растений, поскольку легко адаптируется к различным условиям освещения. Это растение обрело большую популярность как комнатное растение благодаря неприхотливости в уходе. Однако будьте осторожны и не поливайте растение слишком часто, если хотите, чтобы оно хорошо росло. Неполного стакана воды каждые 12 дней будет достаточно.

Папоротник Кроличья лапка

Цветы для темной комнаты: / Фото: Credits

Этот папоротник— еще один претендент на лидерство среди растений, не требующих особого ухода, поскольку непрямое освещение, как правило, заставляет его процветать.

Маранта

Цветы для темной комнаты: / Фото: Credits

Это растение не приспособлено к интенсивному и прямому солнечному свету и лучше всего себя чувствует при поливе каждые одну-две недели. Просыхание почвы между поливами необходимо для предотвращения корневой гнили и других грибковых проблем, вызывающих пожелтение листьев.

Салонная пальма

Цветы для темной комнаты: / Фото: Credits

Как и другие растения, упомянутые в списке выше, салонные пальмы приобрели большую популярность благодаря тому, что они просты в уходе и требуют минимального ухода.

Важно отметить, что, хотя вышеперечисленные растения лучше других растут в условиях недостатка света, даже самым теневыносливым растениям требуется немного света.

Читайте также: