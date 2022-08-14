Цветы в горшках: стильные идеи и простые советы для идеального сада

Чтобы создать роскошный сад, необязательно иметь огромную территорию. Иногда лучшим решением могут стать обычные горшки с простыми цветами.

Украшение любого двора - это цветы, но если места мало или не хочется возиться с рокариями, то идеальным решением станет контейнерное озеленение. Украсить таким образом участок не сложно, а выглядит подобный дизайн всегда стильно и креативно. Более того, так освобождается место во дворе и наконец-то можно найти применение старым кашпо или использовать вместо них совершенно разные емкости.

В чем преимущества такого озеленения

1. Вы можете озеленить свой двор, сад или террасу ранней весной, купив специальные растения, выращенные в теплицах и высадить в горшки, украсив таким образом сад.

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2. Контейнерное озеленение также подходит, ели вы хотите высадить растение, которое не свойственно для наших широт. Таким образом, в горшке можно создать идеальные условия для подобного растения, например, использовать особый субстрат.

3. Цветы в горшках также решают много проблем, например, если на территории нельзя высаживать растения или нет для них места. А горшки всегда можно подвесить, а также поставить на подставки, разместить в беседках, на мощеных кладках, ступеньках или на окнах, добавив, таким образом, яркие цветочные нотки.

4. Горшки - это отличный простор для креатива. Вазоны, кашпо и различные напольные садовые вазы можно менять несколько раз за сезон, переставлять, делать композиции, красить их и даже заменять на кухонную утварь, которая смотрится очень оригинально.

5. Летом и весной некоторые виды растений можно выставлять в горшках на улицу, а на зиму забирать в дом. Так растения не замерзнут и будут радовать вас круглый год.

6. Ухаживать за цветами в горшках намного проще.

Какие горшки выбрать

Тут все зависит от вашей фантазии, финансов и, конечно же, от размера территории, где вы хотите их разместить. Но советуем обратить внимание в первую очередь на горшки из натуральных материалов и с толстыми боками. Такие емкости будут дышать, сохранять тепло и позволять испаряться лишней влаге.

Но также не стоит пренебрегать и более простыми и дешевыми материалами, например, пластиковыми горшками, деревянными или сделанными из подручных материалов.

Фото: Credits

Какие цветы выбрать

Если вы хотите, чтобы ваш сад был ярким и красочным, лучше всего использовать однолетние растения. Обычно они имеют буйное цветение и красивый окрас. Это могут быть: петуния, сурфиния, бегония, алиссум, лобелия, бархатцы, бальзаминовые, фуксия, анютины глазки.

Но если не хочется ежегодно тратиться на озеленение, можно высадить в горшки и многолетние цветы, например, декоративные розы, низкорослые хризантемы, бегонии, гортензии, виолы, гейхеры или эхинацею пурпурную.

Очень стильно смотрятся в горшках и зеленые ароматные травы. Они не прихотливы, не нуждаются в особом уходе, а их корневая система отлично чувствует себя в ограниченном пространстве. Более того, после окончания теплого сезона зеленые травы можно занести в дом и поставить у себя на кухне.

Рекомендуем использовать такие виды трав: тархун, базилик, эстрагон, розмарин, мята, лаванда.

Еще одна разновидность растений для горшков - злаковые. Посадите в большие вазы обычную пшеницу или мискантус - и ваш двор преобразится.

Какие техники декорирования использовать

Украшая свой двор, террасу или балкон с помощью контейнерного озеленения, возможен любой креатив. Например, можно разместить растения на одной подставке, возле скамейки, бассейна или на ступеньках.

Фото: Credits

Также не забывайте использовать подвесные горшки, корзины и напольные вазы.

Фото: Credits

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Необычно смотрятся и горшки, которые сделаны своими руками, например, переделанная под кашпо посуда или покрашенные жестяные банки. Но помните, что подобные вещи нужно подготавливать и делать отверстия для слива лишней воды, иначе ваши растения погибнут.

Во время декорирования рекомендуем использовать растения и горшки разных видов и размеров. Ведь если все будет одинаково, то ваш двор будет выглядеть как цветочный магазин.

Фото: Credits

Фото: Credits

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